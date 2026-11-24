El Ejecutivo aprobará un decreto bancario que prorroga un año el impuesto especial a la banca para recaudar 1.400 millones y medidas sobre crédito al consumo para adaptar la normativa europea.

¿Qué otras medidas aprobará el Gobierno en ese mismo Consejo y para qué sirven?

Se ha suprimido el permiso retribuido de hasta quince días para quienes atienden familiares en cuidados paliativos; en su lugar se plantea una adaptación o reducción de jornada.

El Ejecutivo ha usado el último Consejo de Ministros antes del 29-N para aprobar medidas con efecto electoral y rescatar una propuesta del Ministerio de Trabajo que llevaba casi un año pendiente.

El real decreto-ley eleva a diez días el permiso por muerte para cónyuge, padre, madre o hijo, y fija tres días para abuelo o hermano; la norma modifica el Estatuto de los Trabajadores.

El Consejo de Ministros aprueba también la pr"303"323rroga por un año del impuesto especial a la banca para destinar 1.400 millones a vivienda y adapta la norma de créditos al consumo.

Se introduce un día de permiso para acompañar a personas en procesos de eutanasia, aunque se sustituye el permiso de 15 días por cuidados paliativos por una reducción de jornada.

El Gobierno aprueba ampliar a 10 días el permiso retribuido por la muerte de un cónyuge, padre, madre o hijo mediante un real decreto-ley.

Pedro Sánchez apura al máximo el uso del Consejo de Ministros para aprobar medidas electoralistas. Desde que convocó las Elecciones Generales del 29 de noviembre ha dado luz verde a numerosas iniciativas de marcado carácter populista, como la subida del 5,3% de salario mínimo y dejarlo libre de IRPF, el incremento de sueldo de los funcionarios y, previamente, los reales decretos-ley de vivienda.

De cara al último cónclave electoral convocado antes de las Elecciones Generales del 29-N (y que el Ejecutivo quede en funciones), el presidente del Gobierno se había guardado un par de balas en la recámara. En este caso, una que llevaba en el cajón del Ministerio de Trabajo desde diciembre del año pasado: la ampliación de los permisos por muerte de un familiar.

En sus redes sociales, el socialista y Yolanda Díaz anunciaban la aprobación este martes de la medida. Concretamente, que los permisos por fallecimiento de un familiar (que ahora mismo están en los dos días, cuatro si hay que desplazarse al duelo) pasan a estar en los 10 días cuando se trate de un cónyuge, de un padre o una madre o de un hijo.

Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para. Por eso, mañana el Gobierno dará un paso más para reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras. https://t.co/e7H3vq7tG6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

El Gobierno aprobará la medida mediante un real decreto-ley (que se tendrá que convalidar en la Diputación Permanente del Congreso) que introducirá los cambios correspondientes en el Estatuto de los Trabajadores.

La norma también instaurará un día de permiso para quienes acompañen a otra persona que se encuentre en procesos de eutanasia.

Se trata de unas medidas que el Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos hace casi un año. Sin embargo, de este pack se ha caído un permiso: el retribuido de hasta 15 días para trabajadores que tengan familiares con cuidados paliativos y a los que tengan que atender.

Esto se ha cambiado por una adaptación o reducción de jornada para estos trabajadores.

"Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para", ha señalado el jefe del Ejecutivo en su perfil de X, al anunciar la próxima aprobación de la medida en el Consejo de Ministros. Ha defendido que la iniciativa supone un paso más para "reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras".

Sin embargo, esta ampliación de los permisos de fallecimiento ha estado muy cerca de no llegarse a aprobar. La semana pasada los ministros de Sumar / Frente Amplio tuvieron un fuerte choque con el PSOE.

Consideraban que el programa electoral de los socialistas se adueñaba de varias medidas que los propios ministerios del PSOE han venido frenando en esta legislatura, como el registro laboral digital.

De hecho, desde Moncloa se aseguraba que no estaba en cartera aprobar más medidas pendientes de los ministerios del Frente Amplio en los consejos de Ministros que restaban.

Algo que desde el equipo de Yolanda Díaz confirmaban a EL ESPAÑOL-Invertia. Las negociaciones para ello se habían roto.

Sin embargo, la ampliación de los permisos de fallecimiento es una medida muy popular y electoralista que Sánchez no ha querido dejar en la cuneta, pero a que no se ha acordado de ella en casi un año.

Este martes, además, el Gobierno va a aprobar otro real decreto-ley, en este caso bancario. Contendrá, entre otras medidas, la extensión durante un año más del impuesto especial a la banca para recaudar 1.400 millones de euros. Que, según Sánchez (si sale reelegido), se dedicarán a financiar iniciativas en vivienda.

Además, se abordará la nueva normativa del crédito al consumo, que se propuso en enero, pero cuyo trámite se ha ido dilatando en el tiempo. Incluye varias reformas al mercado de crédito al consumo para adaptarse a la normativa europea.

Corrige cuestiones como la asimetría informativa, el sobreendeudamiento y los sesgos cognitivos y conductuales, en un sector "especialmente relevante" para los consumidores, incluyendo a aquellos vulnerables y de rentas bajas, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Cabe recordar, además, que este mismo lunes Sánchez añadía una nueva promesa a su programa electoral de forma inesperada: un nuevo impuesto a los superricos. Una medida que aplicaría sólo si sale reelegido, claro.

¿Habrá más sorpresas electoralistas en el último Consejo de Ministros antes del 29-N y que el Gobierno quede en funciones? Nunca se sabe. Todo depende del propio Pedro Sánchez.