El Gobierno apura las medidas electoralistas: aprueba este martes 10 días de permiso por la muerte de un familiar
El Consejo de Ministros aprueba la medida, que llevaba en el cajón de Trabajo desde diciembre de 2025.
También se da luz verde a un día para acompañar a un familiar a la eutanasia.
Más información: Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento a 10 días
El Consejo de Ministros aprueba la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar de dos a 10 días hábiles.
La medida fue acordada con los sindicatos en diciembre de 2025 y se aprueba mediante un real decreto ley tras un año bloqueada.
Se incluye un nuevo permiso retribuido de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia.
El permiso de 15 días para cuidados paliativos ha sido sustituido finalmente por una opción de adaptación o reducción de la jornada laboral.
El Gobierno ha aprobado ahora la ampliación porque la medida pactada con los sindicatos en diciembre de 2025 quedó pendiente y se ha incluido en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales.
El real decreto ley incluye un permiso retribuido de un día específico para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia, como parte del paquete acordado con los sindicatos.
Ese permiso retribuido de hasta 15 días se ha descartado y se ha sustituido por la opción de adaptación o reducción de jornada para quienes atienden cuidados paliativos.
Ya aprobado, el permiso amplía el tiempo oficial de duelo desde dos a diez días hábiles, lo que permite más días para trámites y recuperación antes de reincorporarse al trabajo.
Ambos han defendido la medida en redes sociales y en el comunicado del Gobierno como un reconocimiento del derecho al duelo y una forma de dar más tiempo a quienes sufren para poder sanar.
Hace un año, en diciembre de 2025, el Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos ampliar el permiso por fallecimiento de dos a 10 días hábiles. Sin embargo, desde entonces, la medida ha permanecido en el cajón del Gobierno. Hasta que han llegado las Elecciones Generales y el último Consejo de Ministros antes del 29-N.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, presidente y vicepresidenta segunda del Gobierno, han anunciado por redes sociales que el Consejo de Ministros aprobará esta medida este martes.
El Gobierno ha apurado el límite para aprobar una medida que estaba en el limbo desde el año pasado. Recibirá luz verde este martes en un real decreto ley que incluye, también, un nuevo permiso.
Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para. Por eso, mañana el Gobierno dará un paso más para reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras. https://t.co/e7H3vq7tG6— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026
Concretamente, se trata de un permiso de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia.
Este permiso también formaba parte del pack que se acordó con los sindicatos en diciembre del año pasado.
Lo que se ha caído, según ha podido saber este periódico, es el permiso retribuido de hasta 15 días para trabajadores que se estén sometiendo a cuidados paliativos.
Eso se ha cambiado por una adaptación o reducción de jornada para estos trabajadores.
"Quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves. Con el dolor intactos, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma", indica el texto firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
A continuación recoge las medidas indicadas en párrafos anteriores. "Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar", apunta.