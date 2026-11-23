Ambos han defendido la medida en redes sociales y en el comunicado del Gobierno como un reconocimiento del derecho al duelo y una forma de dar más tiempo a quienes sufren para poder sanar.

¿Qué dicen Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sobre la ampliación del permiso por fallecimiento?

Ya aprobado, el permiso amplía el tiempo oficial de duelo desde dos a diez días hábiles, lo que permite más días para trámites y recuperación antes de reincorporarse al trabajo.

¿Cómo afecta a los trabajadores que pierden a un familiar el paso de dos a diez días hábiles de permiso?

Ese permiso retribuido de hasta 15 días se ha descartado y se ha sustituido por la opción de adaptación o reducción de jornada para quienes atienden cuidados paliativos.

¿Qué ha pasado con el permiso retribuido de hasta 15 días para trabajadores en cuidados paliativos?

El real decreto ley incluye un permiso retribuido de un día específico para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia, como parte del paquete acordado con los sindicatos.

¿Qué supone exactamente el nuevo permiso de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia?

El Gobierno ha aprobado ahora la ampliación porque la medida pactada con los sindicatos en diciembre de 2025 quedó pendiente y se ha incluido en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales.

¿Por qué el Gobierno ha aprobado ahora el permiso de 10 días por la muerte de un familiar?

El permiso de 15 días para cuidados paliativos ha sido sustituido finalmente por una opción de adaptación o reducción de la jornada laboral.

Se incluye un nuevo permiso retribuido de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia.

La medida fue acordada con los sindicatos en diciembre de 2025 y se aprueba mediante un real decreto ley tras un año bloqueada.

El Consejo de Ministros aprueba la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar de dos a 10 días hábiles.

Hace un año, en diciembre de 2025, el Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos ampliar el permiso por fallecimiento de dos a 10 días hábiles. Sin embargo, desde entonces, la medida ha permanecido en el cajón del Gobierno. Hasta que han llegado las Elecciones Generales y el último Consejo de Ministros antes del 29-N.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, presidente y vicepresidenta segunda del Gobierno, han anunciado por redes sociales que el Consejo de Ministros aprobará esta medida este martes.

El Gobierno ha apurado el límite para aprobar una medida que estaba en el limbo desde el año pasado. Recibirá luz verde este martes en un real decreto ley que incluye, también, un nuevo permiso.

Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para. Por eso, mañana el Gobierno dará un paso más para reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras. https://t.co/e7H3vq7tG6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

Concretamente, se trata de un permiso de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia.

Este permiso también formaba parte del pack que se acordó con los sindicatos en diciembre del año pasado.

Lo que se ha caído, según ha podido saber este periódico, es el permiso retribuido de hasta 15 días para trabajadores que se estén sometiendo a cuidados paliativos.

Eso se ha cambiado por una adaptación o reducción de jornada para estos trabajadores.

"Quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves. Con el dolor intactos, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma", indica el texto firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

A continuación recoge las medidas indicadas en párrafos anteriores. "Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar", apunta.