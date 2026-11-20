Subieron seguros y servicios financieros (+9,4%), energía del hogar (+2,2%) e información y comunicaciones (+0,1%); BBVA Research explica que los efectos fueron heterogéneos entre partidas y su índice incorpora pagos y recibos recurrentes que pueden mantener al alza algunos conceptos.

¿Qué partidas subieron pese a la huelga del 11 de noviembre y qué explicación da BBVA Research?

Ceuta registró un leve aumento del 0,8% y, según el artículo, esa anomalía se relaciona con la ausencia de participación sindical en la ciudad por la reciente crisis migratoria, según la cobertura.

¿Por qué Ceuta aumentó el consumo el día de la huelga cuando el resto de España bajó?

Alimentación sufrió la mayor caída interanual, 11,9%; le siguieron otros bienes y servicios con −10,1% y bebidas y tabaco con −8,1%; transporte y ocio también cayeron notablemente.

¿Qué sectores de gasto se vieron más afectados por la huelga general del 11 de noviembre?

Las mayores caídas anuales fueron en Cataluña (5,3%), Comunidad de Madrid (5,2%) y País Vasco (5,2%), según la desagregación territorial del indicador de BBVA Research.

¿Qué comunidades registraron las mayores caídas del consumo durante la huelga del 11 de noviembre?

BBVA Research estima la caída en base a su indicador semanal de consumo, que combina pagos con tarjeta, efectivo, transferencias y domiciliaciones, y extrapola la muestra de clientes al total de la población; así calcula una bajada anual del 4,1% vinculada al paro.

¿Por qué dice BBVA Research que el consumo cayó un 4,1% en España por la huelga general del 11 de noviembre?

Pese al retroceso generalizado, aumentaron las partidas destinadas a seguros y servicios financieros (+9,4%) y a la energía del hogar (+2,2%).

La alimentación experimentó el mayor desplome del gasto con un 11,9% menos, seguida de otros bienes y servicios (-10,1%) y el tabaco y alcohol (-8,1%).

Cataluña (-5,3%), Madrid (-5,2%) y País Vasco (-5,2%) registraron los mayores descensos, mientras que Ceuta fue la única región donde creció la actividad (0,8%).

El consumo en España cayó un 4,1% interanual durante la huelga general del 11 de noviembre, según estimaciones de BBVA Research.

El consumo y su reducción es uno de los indicadores del éxito de una huelga general. ¿Cuánto se redujo durante la convocada el pasado 11 de noviembre? Todavía no hay cifras concretas pero sí estimaciones.

Este es el caso del BBVA Research, que apunta que, con motivo del paro nacional, cayó un 4,1% anual.

La entidad hace una estimación de la marcha del consumo de cada semana. En el caso de la pasada, se registró también un descenso del 2,7% en términos semanales y del 2,1% en términos mensuales.

Hubo descensos del consumo en todas las regiones, pero las mayores caídas anuales fueron en Cataluña (5,3%), Madrid (5,2%) y País Vasco (5,2%).

Sólo hubo incremento de la actividad en un punto del territorio nacional: Ceuta, con un leve 0,8%. Cabe recordar que en la ciudad autónoma, debido a su reciente crisis migratoria, los sindicatos rehusaron participar en la huelga general.

Por categorías, la alimentación se anotó el mayor descenso interanual, del 11,9%, seguida de otros bienes y servicios, con una caída del 10,1%, y de bebidas alcohólicas y tabaco, con un retroceso del 8,1%.

El informe del BBVA Research destaca que los efectos de la huelga fueron heterogéneos entre las distintas partidas de gasto.

También disminuyó el consumo en transporte, un 5,9%; ocio, deporte y cultura, un 5,4%; restaurantes y hoteles, un 3,5%; y calzado y textil, un 2,9%.

Consumos

En cambio, el consumo de seguros y servicios financieros creció un 9,4%, energía del hogar avanzó un 2,2% e información y comunicaciones aumentó un 0,1%.

Estos datos se construyen, el indicador se construye a partir del mapa de transacciones de los clientes particulares de BBVA e incorpora, además de los pagos con tarjetas físicas y por internet, el efectivo, las transferencias bancarias y las domiciliaciones de recibos.

También incluye una estimación de los servicios de vivienda mediante alquileres imputados, de acuerdo con los criterios de las Cuentas Nacionales.

La entidad extrapola los datos al conjunto de la población española para reducir los sesgos derivados de la composición de su base de clientes y elaborar indicadores de consumo con desagregación nacional, autonómica, provincial y urbana.