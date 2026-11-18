El artículo apunta que, sin un acuerdo marco (AENC) que extienda subidas en convenios, la medida puede concentrar empleo alrededor del salario mínimo y no desplazar al alza la estructura salarial, complicando la negociación colectiva.

¿Qué riesgo plantea la subida del SMI sobre la estructura salarial y la negociación colectiva?

Los sectores más expuestos son hostelería, turismo, transporte, manufacturas básicas, construcción, auxiliares administrativos y agricultura; esos colectivos concentran la mayor parte de empleos próximos al SMI.

¿A qué sectores y colectivos afecta más la subida del SMI del 5,3%?

La AIReF constató que la gran subida de 2019 redujo afiliaciones entre cuarenta mil y sesenta y cinco mil, y que la subida de 2023 tuvo un impacto negativo en la ocupación de entre cincuenta y cinco mil y ochenta y cinco mil personas.

Según el artículo, el incremento puede frenar nuevas contrataciones y provocar destrucción de empleo en microempresas y sectores de baja productividad; Randstad advierte de un impacto negativo especialmente en pymes y empleos poco cualificados.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la subida del SMI en empleos de baja cualificación y en pymes?

El Ejecutivo ha aprobado la alza para recuperar poder adquisitivo y responder a la presión social antes de las elecciones del 29‑N. Según la pieza, la decisión se tomó unilateralmente y en un contexto de inflación cercana al 4,9%, lo que genera debate político y económico.

¿Por qué sube el Gobierno el SMI un 5,3% justo con la inflación disparada?

Pese a que el SMI acumula un incremento superior al 62% desde 2018, la inflación absorbe gran parte del poder adquisitivo y perpetúa puestos de baja productividad.

La patronal critica el carácter político de esta decisión unilateral previa a las elecciones, alejando la negociación del nuevo acuerdo marco con los sindicatos.

Randstad y la AIReF advierten que la medida podría impactar negativamente a más de 60.000 trabajadores, afectando en mayor medida a pymes, la agricultura y el sector servicios.

La subida del SMI del 5,3% supera a la inflación (4,9%) y presiona al alza los costes laborales, lo que amenaza con destruir empleo y frenar la contratación de perfiles de baja cualificación.

Siempre es bueno que suban los salarios en cualquier país con una economía más o menos estable. Pero aumentos como el que se ha adoptado este martes sobre el SMI en España, muy por encima de una inflación que ya está de por sí disparada, también hacen correr unos riesgos que pueden llegar a deteriorar el mercado de trabajo y perder empleos.

Con los datos de la AIReF o el Banco de España, hasta ahora se ha podido hablar de cierta contención de los costes laborales unitarios por debajo del 4%.

Pero una subida directa del 5,3% en más de dos millones de empleos, con la inflación en el 4,9%, amenazan con disparar los costes productivos y salariales a medio plazo, y estrechar la rentabilidad de muchos sectores fundamentales para crear empleo en España.

El problema, que se ha demostrado en otras subidas del SMI (sobre todo la del 22% en 2019), es que el efecto directo que se genera es la concentración de más empleos en torno a ese salario, de empleos de baja calidad y formación, concentrados en el sector servicios y en actividades de baja productividad en España.

Los grandes colectivos que acaparan la mitad de los 22,7 millones de afiliados que hay en la Seguridad Social son los que concentran el empleo que cobra el SMI: hostelería, turismo, transporte, manufacturas básicas, construcción, auxiliares administrativos y trabajadores del campo. Sobre todo la agricultura y los servicios.

Y tampoco está demostrado que la subida del SMI sirva para generar nuevos puestos de trabajo, ni siquiera en esos sectores.

Al contrario, frena las nuevas contrataciones y concentra el empleo en los salarios más cercanos al nivel más bajo, entre el 100% y el 125% de la base reguladora incrementada.

La AIReF analizó con precisión las subidas del año 2019 y del año 2023 en un informe publicado hace apenas un año. En el primer caso, el del gran aumento de 700 a 900 euros, se generaron entre 40.000 y 65.000 afiliaciones menos de las previsibles.

Y en 2023, el aumento tuvo un impacto negativo en la ocupación de entre 55.000 y 85.000 personas.

La agencia Randstad ya advertía este mismo martes que el impacto de esta subida iba a ser muy negativo para los empleos de menor cualificación y para las pymes.

Entre empleo que se puede destruir (por no poder afrontar ese coste en algunas microempresas o grandes empresas de servicios) y el que no se va a crear, el impacto negativo puede superar los 60.000 trabajadores.

La agencia especializada en el mercado laboral advierte además del mayor golpe que puede suponer para las comunidades autónomas con menos empresas de alta productividad o las zonas con salarios más bajos.

Un proceso que aumentaría más la brecha del paro registrado superior al 10% de media en la mitad sur de España, frente al pleno empleo que casi tiene la mitad norte.

Subir sin mirar

La propia Yolanda Díaz advertía en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de la necesidad de que las empresas trasladen ahora subidas similares a la del SMI en sus convenios colectivos.

El propio líder de CCOO, Unai Sordo, recordaba además la subida del 4,5% también adoptada para los funcionarios que, junto a la del SMI, "tiene que ser la habitual para todos los trabajadores teniendo en cuenta la inflación".

Esa propagación de las subidas por encima de una inflación disparada es la que ha levantado todas las alarmas entre la patronal, que ve cómo la nueva etapa política que salga del 29-N va a ser convulsa en la negociación colectiva.

Los empresarios han criticado con dureza el carácter político de la subida, a doce días de las elecciones generales.

No sólo por la cuantía, sino por la incertidumbre que deja el haberlo hecho de forma unilateral, por encima incluso de lo que los propios expertos consultados por el Gobierno aconsejaban y sin evaluar los daños colaterales que puede generar.

En el año 2019 y en 2023 no hubo un desplazamiento al alza de la estructura salarial por las subidas del SMI.

Y eso que entonces estaba en marcha el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que marcaba subidas salariales mínimas del 3% al 4% hasta 2025.

La negociación de un nuevo acuerdo marco, que se debe sustanciar lo antes posible entre patronal y sindicatos está más lejos que nunca, lo cual aleja aún más cualquier beneficio en el resto de los salarios o en las empresas de esta subida unilateral del SMI.

Es cierto que España todavía crea empleo y tiene unas previsiones de crecimiento del 2,6% (el doble que en la eurozona), recién corroboradas por la UE. Pero esa economía se basa en un modelo que no genera productividad ni valor añadido. Ni podrá hacerlo nunca si la inversión privada es castigada por decisiones como esta.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre demuestran que el empleo ha entrado en senda descendiente.

Crece a un ritmo del 2,2%, pero bajará a la mitad en apenas dos ejercicios, al hilo de la desaceleración de la economía.

Lo que no va a ceder es la inflación, a no ser que haya una clarificación de los mercados energéticos por el final definitivo de la guerra en Oriente Medio entre Irán y EEUU.

Las subidas de la energía se han contenido este año en el caso de los alimentos, por ahora, pero pueden ser la gota que colme el vaso de los precios en el próximo año, como lo eran hace doce meses.

Lanzarse a tomar decisiones de gasto estructural (para siempre) por la vorágine electoral, puede suponer un coste demasiado alto a pagar en los próximos años, por más que la economía aguante.

Nadie pone en duda que el nivel de SMI de 2018 (713 euros) no era aceptable. Pero se ha llegado a más de un 62% de subida desde entonces, de la que casi la mitad se la ha comido la inflación acumulada desde entonces.

La ganancia de poder adquisitivo es considerable y más que necesaria, pero sobre salarios con los que todavía es difícil llegar a fin de mes, que amenazan con perpetuarse en nuestro país por falta de diálogo social, inversión y productividad.