El 4,5% para 2027 forma parte de acuerdos previos con empleados públicos y es el mayor aumento para este colectivo desde 1992, cuando hubo subidas de similar magnitud.

¿Por qué el Gobierno pactó subir el sueldo de los funcionarios un 4,5% y qué precedentes históricos tiene esa cifra?

El Gobierno ampliará una deducción para que la subida del SMI quede libre de IRPF, pero esa modificación tributaria requerirá un real decreto‑ley y la declaración de la Renta de quienes accedan a la deducción.

¿Cómo afecta la subida del SMI a los trabajadores que cobran ese salario respecto al IRPF?

Ya aprobado el alza, el Estado recibirá más cotizaciones y según cálculos previos ganará decenas de millones extra en 2027 por ese efecto recaudatorio.

¿Qué consecuencias tiene la subida del SMI para las arcas públicas y las cotizaciones en 2027?

El Ejecutivo justifica el alza para compensar la inflación prevista y acercar el SMI al objetivo del 60% del salario medio; además busca apoyo electoral a quince días del 29‑N.

¿Por qué ha subido el Gobierno el SMI un 5,3% para 2027 hasta 1.286 euros?

El nuevo SMI estará exento de IRPF mediante la ampliación de una deducción fiscal que requerirá la aprobación de un real decreto-ley.

Desde 2018, el Salario Mínimo Interprofesional ha acumulado un incremento de casi el 75% bajo la presidencia de Pedro Sánchez.

El sueldo de los funcionarios se incrementará un 4,5%, marcando la mayor subida salarial para este colectivo en 35 años.

El Gobierno aprueba una subida del SMI del 5,3% para 2027, situándolo en 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas.

A quince días del 29-N el Gobierno sigue usando el Consejo de Ministros para hacer campaña. Este martes va a dar luz verde a la subida (adelantada) del salario mínimo interprofesional (SMI) y del sueldo de los funcionarios.

El alza de los sueldos más bajos será del 5,3% en 2027 hasta los 1.286 euros brutos en 14 pagas. La más alta de la legislatura. Mientras que en el caso de los funcionarios verán cómo su salario sube un 4,5%, el alza más elevada en los últimos 35 años.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Telecinco.

El incremento del SMI está por encima de la inflación prevista para este 2027 (que estará en el entorno del 4%) y es la subida del SMI más alta desde 2023. Ese año los sueldos más bajos subieron un 8% por la presión de la crisis de precios.

VALOR AÑADIDO | El salario mínimo sube pero el sueldo medio se queda atrás

De hecho, si se echa la vista atrás hasta 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la subida del SMI que se aprueba para 2027 es la cuarta más elevada de los últimos ocho años, sólo superada por la de 2019 (más de un 22%), la ya citada de 2023 (8%) y la de 2020 (5,56%).

El incremento salarial se aprueba este martes y a menos de dos semanas de que se celebren las Elecciones Generales del 29-N. Un detalle que no es menor y que marca el carácter electoralista de la medida.

El salario mínimo subirá un 75% entre 2018 y 2027 SMI en euros brutos al mes (14 pagas) y subida anual en % · Previsión Fuente: BOE y Ministerio de Trabajo 2021: 965 € desde septiembre (950 € antes) · 2027: subida anunciada por el Gobierno

Sobre todo porque los incrementos del SMI, salvo excepciones, se han aprobado con el año vencido, concretamente en febrero. De ahí que su aplicación haya tenido que hacerse de forma retroactiva en los últimos tiempos.

Algo habitual que este 2027 no ocurrirá para que Sánchez pueda obtener la correspondiente rentabilidad electoral a una medida de la que presume año tras año.

De hecho, desde que Sánchez es presidente del Gobierno, el SMI ha subido (si se incluye el incremento de 2027) casi un 75%.

Es más: el próximo año los trabajadores con los sueldos más bajos cobrarán 550 euros brutos al mes (en 14 pagas) más que en 2018.

Este acelerado crecimiento del SMI (cuyos objetivos son alcanzar el 60% del salario medio español y compensar la inflación) ha llevado, a su vez, a que se haya acabado convirtiendo en el salario más frecuente en España al concentrar los sueldos más bajos. Y que los salarios medios no han crecido al mismo ritmo, claro.

Por otro lado, como ya han confirmado varios responsables del Gobierno, entre ellos Yolanda Díaz, la subida estará libre de IRPF. Para ello, se ampliará la deducción que ya está activa este año. Y, para acceder a ella, los trabajadores que cobren SMI tendrán que hacer la correspondiente declaración de la Renta.

Sin embargo, el nuevo SMI y la deducción no pueden tener el mismo formato legal. La subida de los salarios mínimos es una prerrogativa del Gobierno central y se aplica mediante un simple real decreto.

En cambio, la ampliación de la deducción supone cambios tributarios y para ello será necesaria una norma con rango de ley. Concretamente, un real decreto-ley que tiene que contar con el aval de la Diputación Permanente.

El incremento ha sido rechazado por la CEOE. No tanto por la cifra per se, sino por el uso electoral que está haciendo el Gobierno del PSOE y Sumar (en la papeleta tendrá el nombre de Frente Amplio) de la medida.

Los empresarios demandan que la subida sea una decisión del Gobierno que salga de las elecciones del 29-N. ¿Y el registro de jornada?

En cuanto al salario de los funcionarios públicos, el Gobierno prevé que suban un 4,5% en 2027 tal y como aprobará este martes el Consejo de Ministros.

Esta medida supone mejorar el sueldo de unos tres millones de potenciales votantes con el mayor incremento salarial de este colectivo en 35 años.

Sueldos públicos frente a la inflación Subida salarial anual de los funcionarios e IPC medio anual Inflación media anual (IPC) Subida de los funcionarios La inflación media supera a la subida salarial en la mayoría de años, con el pico del 8,4% en 2022; en 2027 está pactada una subida del 4,5%. FUENTE: INE y Presupuestos Generales del Estado. *2026: media de enero a septiembre; subida del 1,5% más el 0,5% ligado al IPC. **2027: subida pactada, todavía sin dato de IPC.

El último aumento salarial de empleados públicos de un calibre superior sucedió en 1992, cuando los sueldos de los funcionarios subieron un 6,1%.

La subida la ejecutó Felipe González tras una década de inflación desbocada, a niveles superiores al 6% anual.

De hecho, en 1991, la subida salarial de empleados públicos fue todavía mayor, del 7,1%, por esta razón.

Pero a partir de 1993 las cosas cambiaron. Hubiera inflación o no, los funcionarios no volvieron a tener incrementos de semejante nivel.

Desde entonces, los funcionarios han vivido subidas salariales limitadas —como máximo del 3,5%—, largos periodos de congelación retributiva con Gobiernos de PSOE y PP y han sufrido dos recortes de sueldo.

El primero lo ejecutó José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010, y fue un recorte salarial del 5%. ¿El argumento? La crisis financiera que estaba disparando el déficit y la deuda públicos.

El segundo lo aplicó Mariano Rajoy en 2012, eliminando la paga extra de diciembre de 2012. Con todo, en este caso, el Ejecutivo la fue devolviendo, progresivamente, hasta 2018.

Desde entonces los gobiernos de Sánchez vienen aplicando diversas subidas salariales. Unos incrementos que, con todo, no han terminado de compensar la inflación de los últimos años, que ha subido un 23% desde 2018.