Yolanda Díaz quiere el registro horario antes del 29N y dejar su desarrollo en manos del próximo Gobierno

Ya ha generado inquietud en la patronal por posibles cambios de última hora y reclamaciones sobre plazos; a la vez, la CEOE muestra cierta relajación porque la implementación final dependerá del próximo Ejecutivo.

¿Qué consecuencias reales ha tenido ya el adelanto del registro horario para empresas y Patronal (CEOE)?

Queda por definir el desarrollo técnico y las condiciones de implantación; esas decisiones se dejarán en manos del próximo Gobierno, que podrá modificar plazos y requisitos.

¿Qué queda pendiente para el desarrollo final del registro horario y quién lo decidirá?

El borrador recoge plazos dilatados para la aplicación efectiva del sistema, lo que refleja que la implantación dependerá del desarrollo técnico del registro; las pymes temen costes y complejidad por esos requisitos técnicos.

¿Qué plazos de implantación contempla el borrador del registro horario y por qué preocupan a las pymes?

Porque el Gobierno pretende dejar la norma aprobada en Consejo de Ministros antes de las elecciones para garantizar su entrada en vigor inicial y blindar su diseño técnico. Fuentes de la patronal indican que esa urgencia explica la aceleración de los trámites.

¿Por qué quiere Yolanda Díaz aprobar el registro horario digital antes del 29 de noviembre?

El Gobierno también prevé aprobar antes de diciembre una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3%, elevándolo a 1.286 euros mensuales.

Su desarrollo técnico y aplicación efectiva quedarán finalmente en manos del próximo Gobierno que salga de las urnas.

La norma incluirá plazos de implantación más dilatados para reducir la preocupación de las pymes y responder a las exigencias del Ministerio de Economía.

El Ministerio de Trabajo prevé aprobar el registro horario digital telemático e inalterable antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Ya sólo quedan tres consejos de ministros (uno de ellos extraordinario) antes de las Elecciones Generales del 29 de noviembre. Y todo apunta a que en uno de ellos se aprobará el prometido (por el Ministerio de Trabajo) registro horario digital. Sin embargo, lo hará con alguna que otra modificación. Y su desarrollo dependerá del próximo Gobierno.

Así lo aseguran fuentes de la patronal CEOE, quienes recuerdan que el texto que salga no tendrá que recibir el visto bueno de la Diputación Permanente. Ahora bien, temen las modificaciones que se puedan introducir a última hora por parte del ministerio de Yolanda Díaz.

Entre ellas, una cuestión clave: los plazos de implantación del registro en las empresas. Algo que había preocupado, especialmente, en las pymes.

La aplicación del futuro registro, según anteriores borradores, iba a depender del desarrollo técnico del propio sistema.

Sin embargo, ahora el borrador de la norma recoge "plazos dilatados" para su aplicación, según fuentes cercanas al texto.

Por otro lado, en la patronal ya hay cierta relajación sobre este asunto, ya que en realidad la aplicación efectiva del nuevo registro horario va a quedar en manos de un nuevo gobierno.

Y, según las encuestas, ya no será un Gobierno de izquierdas con una combativa Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. Buenas noticias para las empresas, según la CEOE.

Cabe recordar que el registro horario digital es una medida rescatada del malogrado proyecto de ley para reducir la jornada laboral, que fue rechazado por el Congreso.

El equipo de Díaz quería aprobar esta normativa mediante un real decreto que fue ampliamente criticado por la patronal, el Ministerio de Economía... y el Consejo de Estado, que llegó a pedir que se tramitara como una ley.

Sin embargo, los de Díaz y Carlos Cuerpo han enterrado el hacha de guerra y habrá registro horario telemático (e inalterable) antes de las elecciones. Y lo hará con cambios para que sea menos lesivo para las empresas.

No es la única norma laboral que se aprobará antes de las elecciones. Como ya ha contado este periódico, el Gobierno aprobará un nuevo salario mínimo interprofesional antes de diciembre.

Lo llevará a los 1.286 euros mensuales brutos en 14 pagas en 2027. Es decir, un 5,3% más que ahora.

Se trata de un incremento que estará por encima de la inflación. La patronal considera la medida es electoralista, y que se debería dejar en manos del próximo Gobierno. Es decir, el que salga de las elecciones.

Mientras, los sindicatos no están del todo contentos con la subida. Por un lado, CCOO y UGT reclaman que el nuevo SMI contenga un incremento del 7%.

Y por el otro, demandan más reformas en la normativa de los sueldos más bajos.

Concretamente, que Trabajo cumpla con el acuerdo al que llegó con CCOO y UGT para suprimir la posibilidad de que los aumentos del SMI se puedan absorber como complementos salariales.

Sin embargo, esto no parece estar en la hoja de ruta del Gobierno. El Ministerio de Economía ha mostrado sus dudas al respecto, sobre todo con que se haga con un real decreto. Es posible que sea necesario una norma con rango de ley.

Y, por otro lado, la patronal ya ha avisado de que habrá guerra judicial por su parte si esta norma sale adelante.

Así las cosas, el Ministerio de Trabajo ha tenido muchos deberes que hacer en los últimos meses pese a que Yolanda Díaz ha estado bastante ausente por su campaña para ser la nueva directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para un mandato que comenzará en octubre del próximo año.

La votación (secreta) clave se celebrará este mismo lunes 16 de noviembre. Sin embargo, todo parece indicar que los esfuerzos de la vicepresidenta segunda y ministra van a ser en balde.

Las organizaciones internacionales que agrupan a patronales y a sindicatos ya han dado su apoyo al rival de Díaz, el togolés Gilbert Houngbo, actual director de la OIT.

Como ya ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, estos respaldos son clave, dado que marcan los votos de las patronales y sindicatos con derecho a voto.

De ahí que Houngbo parta como favorito para repetir, de nuevo, como director de la OIT.