Yolanda Díaz anuncia la retirada de su candidatura a la OIT y advierte del "declive" de la organización

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Yolanda Díaz ha anunciado la retirada de su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La ministra advierte del "declive" de la institución si no se democratiza y asegura que da un paso a un lado para no dividir al movimiento sindical. Agradece el respaldo del Gobierno, de Exteriores, de los sindicatos CCOO y UGT, así como el de diversos países europeos. Díaz reafirma su compromiso con la defensa del multilateralismo, el trabajo decente y el derecho de huelga a pesar de su retirada. Preguntas ¿Por qué ha retirado Yolanda Díaz su candidatura a la dirección de la OIT? Díaz ha alegado que prioriza la unidad del movimiento sindical y critica el rumbo de la OIT, afirmando que si sigue igual estará “en declive”; por eso decidió dar un paso al lado para no dividir a los sindicatos. ¿Qué factores internos y externos habían dejado a Yolanda Díaz con “pocos apoyos” en la votación de la OIT? Votos escasos se debían al respaldo de la Confederación Sindical Internacional y de la Organización Internacional de Empleadores a su rival y a la falta de apoyos internacionales clave, según la cobertura previa que señalaba bajas expectativas de victoria. ¿Qué consecuencias tiene ya para los sindicatos la retirada de Yolanda Díaz y qué podría ocurrir después? Ya ocurrido: la retirada evita una potencial división pública entre CCOO y UGT y preserva la unidad sindical en el corto plazo. Podría ocurrir: la OIT seguirá con la candidatura alternativa favorecida por la CSI y la OIE, lo que puede cambiar prioridades en la agenda laboral internacional. ¿Quiénes respaldaron públicamente a Yolanda Díaz durante su candidatura y quiénes la apoyaron hasta el final? Díaz agradeció el respaldo del Gobierno de España, del Ministerio de Exteriores y del equipo de expertos de su campaña; destacó además la implicación "hasta el final" de los sindicatos CCOO y UGT. ¿Qué propone Yolanda Díaz que debe defender la OIT y cómo lo relaciona con su decisión de retirarse? Díaz defiende multilateralismo, trabajo decente, tripartismo y derecho de huelga; sostiene que seguirá promoviendo esos principios desde fuera y que su retirada responde a proteger la unidad sindical mientras persigue esa agenda.

Yolanda Díaz ha anunciado este lunes la retirada de su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un comunicado en el que cuestiona el rumbo de la institución y reivindica la necesidad de democratizarla.

"Doy este paso sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive", ha afirmado en el texto, que no concreta las circunstancias que han precipitado su decisión.

"Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esa situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca en todo el mundo, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo más importante", ha remarcado.

Díaz ha dedicado un reconocimiento especial a CCOO y UGT por su implicación "hasta el final" en la candidatura. También al Gobierno de España su confianza, al Ministerio de Exteriores su ayuda y al equipo de expertos y expertas que colaboró durante los últimos meses en la propuesta.

La ministra ha explicado que se retira con la convicción de haber defendido "la posición correcta" y sin renunciar a sus principios. "El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos", ha destacado.

Diálogo social

No obstante, ha lamentado no poder devolver a su personal "el diálogo social que merecen y que les han arrebatado en su hora más difícil", y expresa su reconocimiento a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la institución.

El texto también contiene una crítica, sin identificar a sus destinatarios, a quienes, según Díaz, no tuvieron reparos en comportarse "como si la guerra de Ucrania no existiera". Frente a ello, ha agradecido el respaldo de los países europeos que no estuvieron dispuestos a poner sus votos al servicio de esa actitud.

Pese a la retirada, Díaz ha asegurado que seguirá defendiendo el multilateralismo, el trabajo decente, el tripartismo, el derecho de huelga y la dignidad de las personas trabajadoras.