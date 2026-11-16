Yolanda Díaz afronta este lunes la votación para dirigir la OIT con pocos apoyos y escasas expectativas de victoria

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Yolanda D'iaz afronta la votaci#on para dirigir la OIT enfrentándose al actual director general, el togolés Gilbert F. Houngbo. La candidatura de la vicepresidenta española no cuenta con el respaldo de las organizaciones internacionales de empresarios (OIE) ni de sindicatos (CSI), que apoyan la reelecci#on de Houngbo. Pese al rechazo de la CSI, sindicatos españoles como CCOO y UGT, junto a la Confederaci#on Europea de Sindicatos (CES), han respaldado a D'iaz. El Consejo de Administraci#on de la OIT elegirá al nuevo director general por sufragio secreto para un mandato de cinco años que comenzará en octubre de 2027. Preguntas ¿Por qué la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) apoyan a Gilbert F. Houngbo frente a Yolanda Díaz? Ambas organizaciones han publicado comunicados públicos en los que señalan que prefieren la continuidad de Houngbo por su gestión actual y estabilidad institucional. Ese respaldo influyó en la retirada del candidato peruano y redujo las opciones de Díaz. ¿Qué apoyos internacionales tiene Yolanda Díaz y por qué aún mantiene esperanza en la votación del Consejo de Administración de la OIT? Díaz ha recabado respaldos de varios gobiernos en Europa y América Latina y el apoyo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Confía en que el voto secreto y la autonomía de los 56 representantes permitan compensar la falta de respaldo de CSI y OIE. ¿Qué cambios propone Yolanda Díaz en su programa para dirigir la Organización Internacional del Trabajo? Propone democratizar la OIT, dar más voz al Sur Global, actualizar las normas laborales frente a la inteligencia artificial y el cambio climático y buscar nuevas fuentes de financiación, incluidas contribuciones voluntarias y cooperación público-privada. ¿Cómo está compuesto y cómo vota el Consejo de Administración de la OIT que elegirá al director general? El Consejo tiene 56 miembros: 28 representantes de gobiernos, 14 de los trabajadores y 14 de los empleadores; sus representantes votan de forma individual y secreta, aunque los pronunciamientos de CSI y OIE influyen políticamente. ¿Qué consecuencias tiene para España y para Yolanda Díaz que no logre la dirección de la OIT? Si no es elegida, España perdería la oportunidad de presidir por primera vez la OIT y Díaz mantendría su actual papel político; la derrota también limitaría su influencia en las propuestas de reforma de la organización.

Sin muchos apoyos y con pocas esperanzas. Así afronta Yolanda Díaz este lunes la votación internacional más importante de su trayectoria política.

La todavía vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo aspira a convertirse en la primera mujer y la primera española en dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero llega a la recta final de la carrera con el respaldo de las principales organizaciones sindicales y empresariales internacionales a su rival.

El Consejo de Administración de la agencia de Naciones Unidas elegirá este 16 de noviembre a su director general para los próximos cinco años.

La votación, que comenzará a las 11.00, hora española, se celebrará a puerta cerrada y mediante sufragio secreto.

En la carrera sólo quedan dos candidatos: Díaz y el actual responsable del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo, después de que el excanciller peruano Javier González-Olaechea retirase su candidatura el pasado 2 de noviembre.

La principal dificultad para la vicepresidenta española es la posición adoptada por las dos grandes organizaciones internacionales que representan a trabajadores y empresarios.

El pasado 30 de octubre, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) publicaron sendos comunicados en los que expresaban su apoyo a la continuidad de Houngbo.

El movimiento supuso un golpe para las aspiraciones de Díaz y precipitó la retirada del candidato peruano, que consideró que esos respaldos hacían prácticamente imposible una alternativa.

La candidatura española había confiado buena parte de sus posibilidades a conseguir el apoyo de los representantes de los trabajadores.

Sin embargo, la decisión de la CSI ha dividido al movimiento sindical.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que forman parte CCOO y UGT, se ha desmarcado de la posición de la organización internacional y ha defendido la candidatura de Díaz.

Los secretarios generales de los sindicatos españoles, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han trasladado su malestar a la dirección de la CSI por su respaldo a Houngbo.

Ambos han reclamado que los representantes sindicales puedan decidir su voto con libertad y sin verse condicionados por el pronunciamiento de la confederación internacional.

La patronal tampoco acompaña a la vicepresidenta. La OIE ha expresado su respaldo al actual director general, mientras que la CEOE española también ha manifestado su oposición a la candidatura de Díaz.

De esta forma, la ministra llega a la votación sin el apoyo de las dos grandes organizaciones internacionales que agrupan a empresarios y sindicatos.

El Consejo de Administración de la OIT está compuesto por 56 miembros: 28 representantes de los gobiernos, 14 de los trabajadores y otros 14 de los empleadores.

Aunque los posicionamientos de la CSI y la OIE tienen una influencia importante, ninguna de las dos organizaciones vota directamente. Los representantes de cada grupo disponen de libertad para emitir su sufragio, que será secreto.

Esa circunstancia permite al equipo de Díaz mantener alguna esperanza. La candidatura española confía en que los representantes sindicales no voten en bloque y en que los apoyos que ha recabado entre los gobiernos puedan compensar la desventaja en los otros dos grupos.

En particular, la vicepresidenta cuenta con respaldos en Europa y América Latina, y su entorno confía en que el resultado pueda ser más ajustado de lo que anticipan los pronunciamientos de las organizaciones internacionales.

Díaz formalizó su candidatura el pasado verano, después de que Pedro Sánchez anunciara el respaldo del Gobierno español el 23 de julio.

La decisión llegó después de que la vicepresidenta hubiera trasladado al presidente su intención de optar a la dirección de la organización, en un momento en el que ya había anunciado que no volvería a concurrir a las elecciones generales ni a encabezar el espacio político de Sumar.

El Ejecutivo presentó su candidatura como una oportunidad para que España y una mujer dirigieran por primera vez la institución.

Si resulta elegida, Díaz no tendría que abandonar inmediatamente el Gobierno: el mandato de cinco años no comenzará hasta el 1 de octubre de 2027, por lo que podría permanecer en el Ejecutivo hasta el final de la actual legislatura.

En el programa que presentó para dirigir la OIT, la vicepresidenta defendió una reforma profunda del organismo.

Su propuesta plantea una mayor democratización de la institución, dar más voz al Sur Global y superar la polarización interna. También reclama modernizar las normas laborales internacionales para responder a los cambios provocados por la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de empleo.

Otro de los ejes de su programa es la financiación. Díaz considera que la OIT atraviesa una crisis económica y de influencia internacional, agravada por el incumplimiento de las contribuciones de algunos Estados y por la pérdida de capacidad técnica frente a organismos como el Banco Mundial o la OCDE.

Para revertirla, propone buscar nuevas fuentes de recursos, entre ellas contribuciones voluntarias de gobiernos y agencias de desarrollo, bancos regionales de inversión y fórmulas de cooperación público-privada.

La organización, fundada en 1919 y con sede en Ginebra, es una de las instituciones multilaterales más antiguas. Su estructura tripartita reúne a gobiernos, trabajadores y empleadores para elaborar normas internacionales, promover el empleo y defender los derechos laborales.

A lo largo de su historia ha tenido 11 directores generales, todos hombres. El próximo mandato se extenderá desde el 1 de octubre de 2027 hasta el 30 de septiembre de 2032.