El mal perder de Yolanda Díaz: por qué arremete contra la OIT tras tener que retirar su candidatura por falta de apoyos

La retirada debilita simbólicamente las aspiraciones del Gobierno en foros globales, pero no elimina otras opciones: España mantiene candidaturas como Luis Planas para la FAO, María Neira para la OMS y Pablo González de Cos para el BCE, que podrían verse afectadas por la pérdida de impulso político.

¿Qué implicaciones tiene la retirada de Díaz para otras candidaturas españolas a organismos internacionales?

Porque la CSI optó por votar en bloque a Houngbo y el apoyo de las confederaciones globales suele condicionar a las delegaciones nacionales; además, el equipo de Díaz reconocía desde hace semanas que su margen fuera de Europa era limitado.

¿Por qué no lograron convencerla los sindicatos, pese a sus gestiones con CCOO y UGT?

Ya ocurrido: el consejo ha confirmado apoyos que ratifican la continuidad de Houngbo y sus propuestas de ajuste presupuestario; esto pone en marcha despidos y recortes. Podría ocurrir: un declive presupuestario sostenido si grandes contribuyentes como Estados Unidos siguen morosos y la organización no recupera ingresos.

¿Qué consecuencias ya se han producido y cuáles podrían venir para la OIT tras la reelección de Houngbo?

Díaz acusa a Houngbo de llevar a la OIT "a la peor crisis de su historia", de pisotear el diálogo social y de proponer recortes de plantilla de unos 120 empleados para afrontar la crisis financiera.

¿Qué reprocha Díaz a Gilbert F. Houngbo y a la dirección actual de la OIT?

Yolanda Díaz retiró su candidatura tras comprobar que no sumaba votos suficientes frente a Gilbert F. Houngbo, especialmente por el respaldo que recibió éste de la Confederación Sindical Internacional y de varios países. Sus críticas apuntan al modelo de gestión de Houngbo y a los recortes planteados en la plantilla de la OIT.

El tropiezo de Díaz supone un revés para la estrategia del Gobierno español en organismos internacionales, con candidaturas pendientes en la FAO, la OMS y el BCE.

La Confederación Sindical Internacional y las patronales respaldaron en bloque a Houngbo, dejando a Díaz sin margen ante la falta de apoyos del ámbito sindical global.

La vicepresidenta segunda publica un comunicado crítico donde acusa a la dirección de la OIT de llevar al organismo a la peor crisis de su historia y recortar empleo.

Yolanda Díaz retira su candidatura a dirigir la OIT el mismo día de las votaciones tras constatar la falta de apoyos necesarios para imponerse a Gilbert F. Houngbo.

Como se esperaba, Yolanda Díaz ha decidido dar un paso a un lado en su batalla por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha retirado su candidatura a dirigirla el mismo día de las votaciones.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo lo ha hecho después de constatar que no contaba con votos suficientes para plantar cara a su rival y actual director del ente de Naciones Unidas, Gilbert F. Houngbo. Y ha anunciado la retirada de su candidatura con un texto en la red social Bluesky repleto de reproches contra la OIT y sus miembros.

Un comunicado que muestra el mal perder de la vicepresidenta Díaz, que ha cargado contra su rival, pero también contra los sindicatos que han optado por darle la espalda pese al bagaje negociador con los representantes de los trabajadores españoles del que ha presumido en los últimos meses.

"La dirección que continuará al frente de la OIT la ha llevado a la peor crisis de su historia. Ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras", afirma.

Una referencia al plan de Houngbo de prescindir de unos 120 trabajadores, de una plantilla total de 1.600. Es decir, un recorte del 7,5% de la masa laboral de la OIT para hacer frente a la crisis económica que vive la organización tras la ruptura con Estados Unidos.

De ahí que acuse al actual director de "haber ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la Administración Trump sumiendo a la organización en la mayor crisis financiera de su historia", continúa la ministra.

"Si nada cambia, la OIT seguirá en declive", finaliza Díaz.

En su carta de renuncia, la hasta ahora candidata también carga contra la Confederación Sindical Internacional (CSI), que ha apoyado la candidatura de Houngbo en vez de la suya "en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial".

La pregunta que uno puede hacerse es por qué tantos reproches. Para empezar, la vicepresidenta segunda ha basado su campaña en criticar el modelo de gestión de Houngbo al frente de la OIT y los recortes que va a haber en el órgano.

La razón de estos recortes es que hay varios países morosos que no hacen frente a las aportaciones que deberían a la OIT. Entre ellos, uno de los principales financiadores, Estados Unidos, que lleva sin abonar su cuota desde 2023.

Al final, los votos a Houngbo ratifican la labor que ella venía criticando. Y avalan, por cierto, los recortes de plantilla que plantea el togolés.

Pero lo que más le duele a Díaz es que ni siquiera los suyos la han apoyado. El equipo de la ministra ya contaba con que el bando de las patronales (14 apoyos) no iba a respaldarla, pero esperaba contar con los sindicatos.

De ahí el bofetón a la CSI en su carta. Como contó este periódico, hace semanas que la agrupación global de sindicatos más importante avanzó que respaldaba a Houngbo.

Esto prácticamente acababa con cualquier aspiración de Díaz al puesto. Pese a los movimientos de CCOO, UGT y algunas organizaciones europeas, el bando sindical suele votar en bloque. Y lo ha vuelto a hacer este lunes, con 14 votos más para el togolés.

Esto suponía un total de 28 votos confirmados para el ya reelegido director general de la OIT. Sólo con el respaldo de uno de los países de los presentes en el consejo de administración del órgano, Houngbo lo tenía hecho.

Pese al tono de la carta de Díaz y a que presumiera de apoyos como el de Lula da Silva, la abogada gallega tenía pocas posibilidades de ganar la competición desde el principio. Lo admitían incluso dentro de su propio equipo.

La clave ha estado, entre otras cosas, en el bagaje internacional. El talante negociador, en el plano diplomático, no le ha servido a Díaz a la hora de ganarse a entidades sindicales o patronales que no estén ubicadas en el Viejo Continente.

Además, según voces cercanas a estos movimientos, la barrera de los idiomas ha sido muy difícil de salvar. Pero todavía quedan candidatos de nuestro país para dirigir órganos internacionales.

La retirada de Yolanda Díaz es un varapalo para las aspiraciones del Gobierno, que indirectamente sitúa en posiciones internacionales a una gran cantidad de españoles.

Luis Planas, actual ministro de Agricultura, compite para ser director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). María Neira también ha sido postulada para ser directora de la homóloga de esta agencia en salud, la OMS.

Y además está la batalla por el Banco Central Europeo (BCE). En ella el Gobierno aspira a poder colocar en la presidencia a Pablo González de Cos. Veremos si la caída de Díaz empuja alguna de estas candidaturas.