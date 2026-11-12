El fiasco de la huelga general deja a UGT y CCOO sin fuerza para presionar al próximo Gobierno con la inflación disparada

Con inflación media prevista por encima del 3,5 por ciento y menor creación de empleo, los ciudadanos verán pérdida de poder adquisitivo si los salarios no suben; sindicatos débiles tendrán menos margen para negociar aumentos que compensen esa subida de precios.

¿cómo afectará a los ciudadanos la combinación de inflación más alta y sindicatos debilitados en los próximos años?

Si UGT y CCOO siguen debilitados, la interlocución podría fragmentarse entre organizaciones ciudadanas (movimiento de inquilinas), asociaciones empresariales y grupos políticos que impulsen reformas, reduciendo el papel central de los grandes sindicatos.

El consumo eléctrico cayó solo un siete por ciento respecto al miércoles anterior y la gran industria redujo actividad un 25 por ciento, lejos de los recortes de huelgas previas y de lo que los sindicatos anunciaron.

¿cómo demuestran los datos del consumo eléctrico y la actividad industrial que la huelga se desinfló?

El escaso seguimiento reduce su capacidad negociadora ante el próximo Gobierno porque pierden visibilidad y apoyo callejero, y eso debilita sus argumentos para exigir subidas salariales o cambios normativos.

¿qué consecuencias ha tenido el fallo de seguimiento de la huelga en la capacidad de presión de UGT y CCOO?

Los sindicatos buscaron visibilizar el problema de la vivienda tras la escalada de desahucios y la presión social del movimiento de inquilinas; la convocatoria integró una reivindicación social más que una demanda salarial o laboral clásica.

¿por qué UGT y CCOO convocaron la huelga general del 11N centrada en la vivienda y no en demandas laborales tradicionales?

La baja movilización deja a las centrales sindicales sin margen de influencia frente al próximo Gobierno ante previsibles recortes, desaceleración e inflación.

Pese a los bloqueos de piquetes puntuales y altercados en grandes ciudades, sectores como la hostelería, el transporte y el teletrabajo funcionaron con relativa normalidad.

Los datos de seguimiento apenas alcanzan el 20% de los trabajadores, debilitando la capacidad de presión de CCOO y UGT ante futuros escenarios económicos complejos.

La huelga general ha registrado un bajo impacto, con una caída del consumo eléctrico de solo el 7%, muy lejos de las cifras de la convocatoria de 2012.

“No entiendo cómo hemos podido llegar a esta situación tan absurda”, comentaba en plena huelga general un expolítico y directivo de empresa que ha vivido de cerca las huelgas generales de los últimos años.

“Estamos ante una huelga general que ni lo es ni lo parece, convocada por el problema social de la vivienda, contra ningún Gobierno, sin razones laborales de alcance como las de otros tiempos y en plena campaña electoral para un posible cambio de Gobierno provocado por un desahucio... Es esquizofrénico”, comentaba durante un almuerzo en un restaurante lleno de gente.

Pero el impacto de esta huelga es también un buen medidor de la fuerza con la que los dos sindicatos más representativos, UGT y CCOO, pueden actuar de cara a reclamaciones futuras y ante un Gobierno futuro. Sobre todo cuando la situación económica y empresarial empeore y exija más sacrificios.

Los datos del 11N no aguantan un examen objetivo que sustente las tesis sindicales de que ha sido un éxito de seguimiento. El nivel del 90% que aducen los sindicatos en sectores como la hostelería, el transporte o algunas profesiones técnicas choca con la percepción de las empresas implicadas.

El consumo de energía se ha reducido sólo un 7% respecto al miércoles de la semana pasada. La mitad de caída que en la anterior huelga general, hace catorce años. Es más, si nos vamos a la gran industria, el recorte energético se ha quedado en apenas el 25%, frente al 85% de la convocatoria de 2012.

Es cierto que los piquetes de la madrugada del martes al miércoles pudieron paralizar la actividad en algunas zonas con centros industriales significativos, en sectores como la automoción o la actividad en los puertos.

También que la tensión se ha disparado en las grandes ciudades con manifestaciones convocadas ad hoc. Pero la hostelería asegura que ha funcionado sin incidencias. Los trenes que iban menos cargados, el 7% de los vuelos afectados se han reprogramado y el teletrabajo ha funcionado.

Y por si toda esa sensación de normalidad fuera poco, la mala meteorología ha desanimado a los indecisos a salir a la calle a protestar.

En general, la percepción es que los servicios públicos han funcionado sin los problemas que cabría esperar de una huelga general. Unos problemas que sí existieron durante la huelga que se hizo en 2012 contra la reforma laboral del PP de Rajoy.

Incluso los datos ofrecidos por el propio sindicato de inquilinas dan cuenta de una incidencia mucho menor de la esperada. Sus cálculos apuntan a que entre 4 y 5 millones de personas han secundado la convocatoria, por encima de los casi 4 millones de hace catorce años.

Pero en este caso, esa cifra apenas supera el 20% de los 22,7 millones de ocupados que hay en España. Menos aún en el caso de los 25,4 millones de personas que componen la población activa.

Tal vez esa proporción de en torno al 20% de los trabajadores en España (ocupados y parados) sirva de término medio entre lo estimado por los sindicatos y los calculado por la patronal. El porcentaje baja, además, si se añaden los estudiantes y los inactivos.

Pero ni se ha paralizado el país, ni se ha apabullado a los gobernantes (presentes y futuros). Y de poco ha servido para buscar soluciones racionales y dentro de la legalidad al problema de la vivienda.

Vienen mal dadas

Es lógico que mucha gente no haya entendido bien lo que se quería lograr de verdad con esta huelga, más allá de concienciar sobre el drama de la vivienda.

Los tintes políticos que han impregnado su convocatoria desde el principio han dado como resultado un ensayo de huelga general que deja en evidencia la escasa fuerza con la que los sindicatos la han convocado en todo el territorio nacional.

España es muy diversa y en cada sitio y cada sector se ha entendido de una forma diferente. Igual que en cada sitio y cada ciudad se sufre de forma diferente el problema de la vivienda. No todo es Madrid, Barcelona, San Sebastián, las islas y las ciudades costeras del Mediterráneo.

Pasarán varios años hasta que se vea el indicio de alguna solución eficaz contra la falta de casi un millón de viviendas en España, libres y protegidas. Pero pasarán menos para comprobar que la economía se va a desacelerar de forma progresiva.

La creación de empleo será la mitad que ahora en 2028. Pero lo peor será el efecto de una inflación media por encima del 3,5% en esos años, que obligará a los sindicatos a pedir subidas salariales acordes para no perder poder adquisitivo.

Subidas que va a ser muy difícil de compaginar con más costes en las cotizaciones sociales o a través de impuestos, tanto para pagar pensiones como para costear la sanidad y el absentismo laboral.

Si la presión fiscal sube, los costes laborales pasan del 4% (están en el 3,5% ahora y van al alza) y la economía se frena, como todas las previsiones indican, el margen de las empresas para mejorar condiciones laborales se complicará mucho.

Será entonces cuando los sindicatos puedan tener buenas razones para convocar una huelga general o protestas con más consistencia. Pero sus precedentes y su capacidad de presión estarán lejos de los que hasta ahora tenían, tras el fiasco de esta convocatoria, más política que laboral.

Y eso hará que el próximo Ejecutivo, sea el que sea, no tenga como referencia a UGT y CCOO, que han ligado su futuro al de Sánchez. Unos sindicatos sin fuerza darán luz verde a que el Gobierno que venga, sea del color que sea, a hacer las reformas que considere necesarias. Visto lo visto este martes carecerán del apoyo de la calle.