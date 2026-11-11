Unai Sordo (CCOO) anticipa ya el 'pinchazo' de la huelga y admite una movilización "desigual" de los trabajadores

Porque los sindicatos valoran el paro relevante en los sectores y territorios más movilizados y creen que mantener esa evolución permite situar en la agenda pública el problema del acceso a la vivienda.

La CEOE indica que, según la información disponible, el seguimiento difiere entre sectores y territorios, con bajo seguimiento en la mayoría de ellos y mayor en zonas y sectores más sindicalizados.

CCOO y UGT señalan un paro relevante en la automoción, las petroquímicas y la industria cárnica durante la jornada de huelga.

El consumo eléctrico ha caído alrededor de un diez por ciento, cifra que los análisis comparan con descensos mayores registrados en huelgas previas.

Porque el seguimiento varía mucho por territorios y sectores: supera el setenta por ciento en regiones como Andalucía y Aragón y cae al cuarenta por ciento en zonas como Extremadura y las dos Castillas, lo que provoca diferencias en su impacto.

El consumo energético registra una caída de alrededor del 10%, un dato que se sitúa notablemente por debajo de los registros de anteriores huelgas generales.

Tanto los sindicatos como la CEOE coinciden en que el paro ha registrado una mayor incidencia en las zonas, regiones y sectores con mayor presencia sindical.

El líder de CCOO, Unai Sordo, define la jornada como una movilización 'asimétrica' y defiende su éxito al lograr situar el problema del acceso a la vivienda en la discusión pública.

CCOO y UGT admiten un seguimiento dispar de la huelga general del 11 de noviembre, superando el 70% en Andalucía y Aragón pero bajando al 40% en Extremadura y las dos Castillas.

La huelga general de este 11 de noviembre está teniendo un desarrollo dispar, tal y como han admitido CCOO y UGT. Los sindicatos calculan que el seguimiento está por encima del 70% en regiones como Andalucía y Aragón. Pero en el 40% en otras como Extremadura y las dos Castillas. ¿Hay pinchazo de la huelga? Es posible.

El propio Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) ha admitido que el seguimiento de la huelga está teniendo "puntos de desigualdad. España es un país muy diverso. No es lo mismo lo que pasa en vivienda en zonas urbanas y turísticas a lo que ocurre en las zonas rurales. El dramatismo de la situación no es el mismo".

En declaraciones a la Cadena Ser, ha considerado que esto no apunta a que la huelga esté siendo "descafeinada, en todo caso asimétrica. No me preocupa ese escenario, es razonable. La cuestión es colocar en la discusión pública el problema de la vivienda y su acceso en condiciones asequibles".

En este sentido, afirma que la huelga general está teniendo un seguimiento "relevante. En las zonas y empresas más sindicalizadas, el paro va bien".

Se trata de algo en lo que, en el fondo, coincide la CEOE. En un comunicado, apunta que "con la información disponible, el seguimiento estimado de la huelga difiere entre sectores y territorios. Así, se observa un bajo seguimiento de la huelga en la mayoría de ellos y, en todo caso, algo más elevado en zonas y sectores más sindicalizados".

Pese a estas diferencias regionales, tanto CCOO y UGT defienden que si se mantiene esta evolución de la huelga se la considerará un "éxito".

Insisten en el paro relevante en la automoción, las petroquímicas y la industria cárnica, así como una caída en el consumo energético del entorno de 10%. Sin embargo, esta caída está muy por debajo de las últimas huelgas generales.