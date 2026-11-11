CEOE cifra en un 5% el seguimiento de la huelga y UGT descarta dar nuevos datos porque "es aburrido"

El Ministerio del Interior notificó cuarenta detenidos durante los piquetes y enfrentamientos, y CCOO anunció que denunciará penalmente el uso de gas pimienta por la Policía en MercaMadrid, según la denuncia de Unai Sordo.

¿Qué consecuencias ya ocurridas recoge la noticia sobre incidentes durante los piquetes del 11-N y las reacciones sindicales?

El consumo eléctrico registró una reducción limitada —aproximadamente cuatro coma siete por ciento respecto a la previsión de Red Eléctrica y dos coma cinco por ciento respecto al día anterior—, cifras inferiores a las observadas en huelgas previas.

¿Qué indicadores objetivos confirman que la huelga tuvo menos impacto que otras convocatorias, según la noticia?

Los sindicatos señalan que Cataluña registró más de ochenta por ciento de seguimiento y Andalucía más de setenta por ciento, mientras que Extremadura y las Castillas no superaron el cuarenta por ciento, lo que explica la dispersión territorial del paro.

¿Qué diferencias de seguimiento reconocen CCOO y UGT por comunidades como Cataluña, Andalucía y las Castillas?

UGT argumenta que la ponderación nacional oculta diferencias territoriales y prefiere que cada territorio evalúe su propio seguimiento; Pepe Álvarez rechazó ofrecer un promedio y dijo que no iban a hacer promedios porque "todo el mundo sabe lo que ha pasado en su territorio".

¿Por qué UGT se niega a dar una cifra nacional del seguimiento y Pepe Álvarez lo califica de "aburrido"?

La CEOE basa su cálculo en estimaciones empresariales y en datos sectoriales que, según su comunicado, muestran "mínimos históricos" y actividad normal en la mayoría de sectores y territorios. Complementa esa lectura señalando mayor incidencia puntual en grandes empresas y sectores muy sindicalizados.

¿Por qué la CEOE dice que el seguimiento de la huelga del 11-N fue sólo del 5%?

El Ministerio del Interior ha notificado 40 detenidos en protestas y piquetes, incluyendo incidentes con uso de gas pimienta en Mercamadrid denunciados por CCOO.

El consumo eléctrico apenas se redujo un 4,7% respecto a la previsión de Red Eléctrica, registrando datos muy por debajo de convocatorias anteriores.

CCOO y UGT califican la jornada de éxito pero rechazan ofrecer cifras de seguimiento nacional por ser aburrido y prefieren centrarse en datos territoriales.

La patronal CEOE cifra en un 5% el seguimiento de la huelga general y sostiene que se ha registrado una actividad empresarial normalizada en la mayoría de sectores.

¿Ha sido un éxito o un fracaso la huelga general de este miércoles 11 de noviembre? Para la patronal, ha sido un "fracaso". Y ampara este argumento en que, según sus estimaciones, el seguimiento ha sido de sólo el 5%.

En cambio, CCOO y UGT consideran que la convocatoria ha sido un "éxito". Sin embargo, por ahora, los sindicatos han descartado ofrecer cifras de seguimiento nacional.

"Me parece bastante aburrido", ha opinado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, al ser preguntado en un canutazo sobre el seguimiento nacional de la huelga.

"No vamos a hacer promedios. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en su territorio", ha añadido.

Desde CCOO no son tan drásticos. Fuentes de este sindicato indican que se ofrecerá más información sobre el seguimiento de la huelga en los próximos días.

Por su parte, CEOE y Cepyme aseguran que "podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial", en un comunicado.

"La actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la mayoría de sectores y territorios, con mayor incidencia de la huelga en zonas y sectores más sindicalizados", añade.

Con todo, la patronal admite que "los datos más amplios de seguimiento se han registrado puntualmente en empresas de gran tamaño, muy sindicalizadas -como las industrias y la automoción- y radicadas en grandes ciudades".

Por otro lado, y tomando el dato del consumo eléctrico, la reducción de la demanda es apenas del 4,7% respecto a la previsión de Red Eléctrica y del 2,5% respecto a ayer, datos muy por debajo de los de huelgas anteriores.

Conectando con Red Eléctrica… El consumo eléctrico durante la huelga Hoy vs. previsión – Hoy vs. miércoles 4 nov. – Hoy vs. martes 10 nov. – Arrastra sobre la gráfica para elegir una franja Ver todo el día Fuente: Red Eléctrica

Los sindicatos consideran que este dato no es tan fiable para medir el éxito de la convocatoria. E insisten en las estadísticas que ofrecieron a primera hora de este miércoles y de las que no se mueven.

Concretamente, que el seguimiento de la huelga en Cataluña ha sido el más elevado, con más de un 80% de los trabajadores, seguido de Andalucía, con más de un 70%.

En cambio, en Extremadura y las Castillas los trabajadores en huelga no han superado el 40%. Esto siempre según las estadísticas de los sindicatos, que no se parecen en nada a las de la patronal.

Los sindicatos admiten que el resultado de la convocatoria es desigual y que ha dependido del territorio del que se trate y la situación concreta respecto a la vivienda que sufra. Y esto puede desdibujarse en una ponderación nacional.

Devaluación salarial

Cabe recordar que la convocatoria de huelga general de CCOO y UGT se organiza al alimón con el Sindicato de Inquilinas. La causa está, como se ha indicado antes, en la crisis de vivienda y la devaluación salarial. Y en el rechazo de los reales decretos de vivienda en el Congreso hace mes y medio.

Por el camino, ha habido numerosas críticas por parte del Partido Popular y Vox, que consideran la huelga política y electoralista (también la patronal, por cierto). Y es que, en poco más de dos semanas, se celebran las Elecciones Generales.

No ha sido una huelga exenta de disturbios. El Ministerio de Interior ha notificado, a cierre de esta información, 40 detenidos durante los piquetes informativos y las protestas. Y ha habido enfrentamientos entre los trabajadores y la policía, especialmente en Madrid.

De hecho, Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha denunciado que el sindicato demandará por la vía penal el uso de gas pimienta por la Policía Nacional en su actuación para disolver los piquetes en MercaMadrid, la pasada madrugada.