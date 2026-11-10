Los sindicatos retan a los partidos con la huelga general: "Pase lo que pase el 29N, tendrán que escuchar a la calle"

Sordo ha llamado expresamente a que jóvenes salgan de las clases, centros de FP, universidades y trabajo para llenar las calles, presentando el día como una jornada dirigida a la movilización juvenil.

¿Cómo quieren implicar los sindicatos a los jóvenes en la huelga del 11N?

Unai Sordo pide políticas ambiciosas contra el rentismo, más vivienda pública y expulsar a los fondos buitre del mercado inmobiliario, vinculando la protesta a demandas concretas de vivienda.

¿Qué reclaman los sindicatos sobre la vivienda durante la protesta del 11N?

Los líderes sindicales advierten que, gobierne quien gobierne y pase lo que pase el 29N, los partidos tendrán que “escuchar a la calle”, planteando la huelga como presión política sobre PP y otras formaciones.

¿Qué mensaje lanzan Álvarez y Sordo a los líderes del PP como Feijóo e Isabel Díaz Ayuso?

Pepe Álvarez sostiene que la huelga goza de un amplio soporte social y de piquetes que facilitarán el paro voluntario de la actividad, por eso la califica de “extraordinariamente positiva”. Su argumento se apoya en la movilización en la Puerta del Sol y en la expectativa de un seguimiento masivo.

Tras la huelga del 11N, las centrales sindicales advierten a las organizaciones empresariales de que continuarán luchando por la mejora de los salarios.

Unai Sordo hace un llamamiento especial a la juventud para movilizarse contra el rentismo, exigir vivienda pública y expulsar a los fondos buitre.

Los sindicatos lanzan un aviso a los partidos políticos y afirman que, "pase lo que pase el 29N, tendrán que escuchar a la calle" tras la jornada de protesta.

Los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, prevén un seguimiento "extraordinariamente positivo" en la huelga general tras movilizar a los piquetes en la Puerta del Sol.

Quedan sólo unas horas para la huelga general y los sindicatos ya están calentando el ambiente. Lo han hecho en la Puerta del Sol, donde se ha celebrado una concentración de piquetes informativos y han insistido en sus buenas vibraciones de cara a la protesta de este 11N. Y esperan que los partidos cojan apuntes.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha asegurado que la huelga general será "extraordinariamente positiva. Pocas huelgas ha habido que cuenten con un soporte popular tan amplio como esta".

"Los piquetes de la libertad de hoy conseguirán que los trabajadores y las trabajadoras, sin ningún tipo de coacción, puedan parar la actividad y puedan decir que somos libres", ha añadido, bajo la lluvia.

"No hay ninguna duda de que si eso ocurre, gobierne quien gobierne, pase lo que pase el 29N, tendrán que escuchar a la calle", ha continuado.

Esto también es un mensaje a los primeros espadas del Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, que han cargado contra los sindicatos y han pedido la suspensión de la huelga general.

Por su parte, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), ha centrado su arenga en los jóvenes, y en que participen en la huelga general.

"Jóvenes de España, mañana es vuestro día. Mañana hay que salir de las clases, de los centros de FP, de las universidades, de los centros de trabajo. Mañana hay que tapar la calle", ha indicado.

Vivienda

Sordo ha dirigido sus palabras, especialmente, hacia el problema de la vivienda. "Mañana hay que reivindicar políticas ambiciosas que saquen a este país de la lacra del rentismo, que generen vivienda pública para los próximos años".

"Hay que sacar de España a los fondos buitre a gorrazos y para eso hay que llenar con millones de personas las calles de nuestro país. Y además, un mensaje que lanzaremos también a las organizaciones empresariales: mañana será día 11 de noviembre, pero después continuaremos luchando por una mejora de los salarios", ha añadido.

Álvarez y Sordo han afirmado que la previsión de los sindicatos del seguimiento de la huelga es "extraordinariamente positiva". Esperan un paro "absoluto" en las empresas sindicalizadas y que se sumen los trabajadores de aquellas que no lo están.