Cuenta atrás para la huelga general más "atípica" del siglo XXI y temor entre los sindicatos a que pinche su seguimiento

La vicepresidenta Yolanda Díaz animó públicamente a secundarla y defendió su carácter político; el PSOE la vinculó al bloqueo de los decretos; la oposición y la CEOE la criticaron y pidieron su suspensión tras el accidente de Urda.

Porque sondeos y voces internas indican que una mayoría percibe la convocatoria como política y la vinculación con condiciones laborales está en duda; además solo alrededor del veintidós coma cinco por ciento de ocupados dice plantearse secundarla.

¿Por qué temen CCOO y UGT que el seguimiento de la huelga del 11N “pinche” entre los trabajadores?

Ya ocurrido: los participantes verán descuentos en su nómina por las horas de paro; posible: si el seguimiento es bajo, los sindicatos podrían considerar la movilización principalmente en forma de manifestaciones vespertinas en lugar de un paro masivo.

Qué consecuencias ya ha tenido y qué podría ocurrir para los trabajadores si secundan la huelga del 11N

El Sindicato de Inquilinas convirtió la demanda por la vivienda en una reclamación central y su presión llevó a que CCOO y UGT asumieran y legalizaran la convocatoria que inicialmente no había partido de ellos.

¿Qué papel tuvo el Sindicato de Inquilinas en que se convocara la huelga del 11N?

Porque la protesta se presentó como una respuesta a la subida del coste de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, y porque el Congreso no convalidó los reales decretos-ley del Gobierno sobre vivienda; los sindicatos necesitaban una causa con fundamento legal para formalizar la convocatoria.

¿Por qué convocaron CCOO y UGT la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda y los reales decretos-ley?

La oposición y la CEOE rechazan la huelga por considerarla electoralista, mientras los sindicatos han rechazado desconvocarla tras el grave accidente ferroviario en Urda.

Para reforzar la movilización, los sindicatos han hecho coincidir la convocatoria nacional con paros sectoriales en la industria cárnica y de encurtidos, así como con diversas protestas regionales.

Según una encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, solo el 22,5% de los trabajadores planea secundar el paro, mientras la mayoría considera que se trata de una protesta de carácter político.

CCOO y UGT temen un bajo seguimiento en la huelga general del 11N, calificada por los propios líderes sindicales como atípica por centrarse en la vivienda y el coste de la vida en lugar de medidas estatales concretas.

Ya ha empezado la cuenta atrás para la huelga general de este miércoles 11 de noviembre. Quedan poco menos de dos días para que se celebre la jornada de 24 horas de paros a las puertas de que empiece, oficialmente, la campaña electoral del 29N. Y lo hace en medio del temor de los sindicatos CCOO y UGT a que el seguimiento de la convocatoria por parte de los trabajadores pinche.

Los propios líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, admiten que esta huelga general, la primera desde 2012, es "atípica" y "no clásica". De hecho, ninguna de las celebradas en el siglo XXI tiene los ingredientes de esta protesta.

No se trata sólo del ambiente electoral. La huelga no se celebra contra medidas concretas del Estado, sino por la situación de la vivienda y en protesta porque el Congreso no convalidara los reales decretos-ley del Gobierno.

De hecho, la huelga general ni siquiera empezó a sonar en la discusión pública de aquellas semanas por iniciativa de CCOO y UGT. Fue porque se convirtió en la principal reclamación (o una de ellas) del Sindicato de Inquilinas.

En este contexto, ambos sindicatos mayoritarios compartieron la convocatoria del paro y le dieron formato legal, por así decirlo. Al fin y al cabo, una convocatoria de huelga debe tener causas legales, no puede ser de carácter estrictamente político.

Para ello, se ha aludido a la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación salarial de los trabajadores. Causados, especialmente, por el precio de la vivienda y su constante subida, ya sea en compra o en alquiler.

De esta manera, CCOO y UGT argumentan que esta huelga se celebra por el coste de la vida y porque la expresión "no llego a final de mes es una realidad que padecen millones de familias en España", según Álvarez.

Tanto él como Sordo han asegurado en la última semana que esperan un seguimiento "masivo" de la huelga por parte de los trabajadores en sus intervenciones públicas.

Presumen de haber obtenido el respaldo de "miles" de organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y asociaciones ecologistas, feministas y en defensa del colectivo LGTBI+, que ya se han adherido al paro.

Sin embargo, de puertas para dentro, varias voces sindicales consultadas por este periódico admiten tener muchas inquietudes sobre la convocatoria.

Dudan de que la convocatoria esté calando en la clase trabajadora. Sobre todo porque la vinculación de la protesta con las condiciones laborales ha estado constantemente puesta en duda.

Además, indican, está el impacto que tendrá la huelga en las remuneraciones de los trabajadores que participen en ella.

La preocupación en los sindicatos está fundamentada. De hecho, según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, una amplia mayoría de los trabajadores cree que se trata de una huelga "política" y que los sindicatos deberían desconvocarla.

Es más, sólo el 22,5% de los trabajadores se plantea secundarla.

Precisamente, ante estas inquietudes, los sindicatos están poniendo toda la carne en el asador para movilizar a los trabajadores y están haciendo coincidir varias huelgas sectoriales con la nacional.

Entre ellas la del sector cárnico, en el que las negociaciones para acordar un nuevo convenio colectivo llevan encalladas meses. CCOO ha convocado una huelga que irá del 9 al 13 de noviembre.

El sindicato de Sordo y UGT han convocado otra huelga para el sector de los encurtidos, que será los días 10, 11 y 12 de noviembre. Además, también están surgiendo coincidencias con paros regionales o provinciales.

¿Suspensión? La convocatoria de la huelga general no ha gustado entre los partidos de la oposición. Sin embargo, no ha sido hasta el accidente de tren de Urda (Toledo) que han pedido su suspensión. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal han demandado a CCOO y UGT que desconvoquen la huelga. "Ya era incomprensible, pero 69 muertos después es un grave error", reclamó el presidente del PP. "No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora", ha demandado el político. La respuesta de Unai Sordo y Pepe Álvarez ha sido tajante. Han opinado que el accidente y la situación de las infraestructuras públicas es "una razón más" para la protesta y han afirmado que "nadie ha dicho que esta huelga se convoque contra la oposición".

Con todo, aunque pinchara la convocatoria de huelga general, los sindicatos sí confían en que las manifestaciones y movilizaciones de la tarde del miércoles cuenten con una asistencia masiva por parte de los ciudadanos.

La convocatoria de la huelga general ha estado rodeada de polémica desde sus inicios. Desde el PSOE, han afirmado que el paro es contra la oposición política que impidió prosperar los reales decretos-ley de vivienda, rechazados por el Congreso.

De hecho, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, jaleaba a los trabajadores para participar en la huelga general hace sólo unos días.

"¡Viva la huelga general convocada por los sindicatos de mi país!", proclamaba Díaz en un acto de UGT. "Cuando un trabajador se arriesga a ir a la huelga y deja de percibir ese salario, lo hace por la esperanza de mejorar sus condiciones de vida".

Díaz defendía, además, abiertamente que la huelga tiene una motivación política: "¿Qué es una huelga si no es política? Claro que es política, es que si no, ¿para qué las hacemos?". Calificaba como "delirantes" las críticas y dudas vertidas sobre su legalidad o constitucionalidad.

Algo que, por su lado, sí ha hecho CEOE. La patronal ha cargado contra una huelga que, entre otras razones, se hace "contra la CEOE", como ha admitido Pepe Álvarez, de UGT.

Antonio Garamendi ha criticado en varias ocasiones el paro nacional. Ha considerado que no hay motivos laborales para su convocatoria y tiene sólo connotaciones "políticas".

"¿Es el momento para ponerse a gritar o el momento para pensar, para que los españoles decidan qué quieren a partir del día 29?", se preguntaba. "Esta huelga es parte de una campaña, es una huelga electoral".

CEOE llegó a barajar la posibilidad de impugnar la huelga general en los tribunales. Finalmente la descartó, aunque no cierra la puerta a tomar medidas legales dependiendo lo que ocurra durante las protestas y movilizaciones.

En cualquier caso, en pocas horas sabremos si se cumplen los temores de los sindicatos de cara a una huelga general que se mueve en un mar de incógnitas.