Análisis de la evolución del salario mínimo en España: sube un 86% en los últimos diez años mientras el medio sólo crece un 32%

La subida prevista para 2027 del 5,3% se tramita sin el apoyo de patronal ni sindicatos, lo que puede tensar la negociación colectiva y aumentar el conflicto entre empresas y sindicatos sobre costes laborales.

¿Cómo puede afectar la subida prevista del SMI para 2027 a las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos?

El SMI ha crecido un 86% mientras el salario medio solo aumentó un 32%, lo que significa que las subidas del mínimo han sido mucho más rápidas que las de la media salarial y han cambiado la estructura salarial.

¿Qué diferencia existe entre el crecimiento del SMI y el del salario medio en la última década?

La proporción de trabajadores cotizando por la base mínima se ha incrementado desde 2018 hasta superar el 7%, y según algunos estudios llegar al 12%, lo que indica una compresión salarial hacia abajo.

¿Cómo ha afectado la subida del SMI a la distribución de las bases de cotización en España?

Ya ha beneficiado de forma notable a empleados en agricultura, hostelería y comercio, elevando salarios y reduciendo la precariedad en esos sectores; al mismo tiempo, ha aumentado la concentración de trabajadores en las bases salariales bajas.

¿Qué consecuencias ha tenido el alza del SMI para los trabajadores del sector agrícola y la hostelería?

Porque los sucesivos gobiernos han aprobado aumentos periódicos del SMI para mejorar rentas bajas y reducir la desigualdad, especialmente desde 2019; además, la política laboral priorizó transferir renta a sectores precarios como agricultura y hostelería.

¿Por qué ha subido el salario mínimo un 86% en la última década en España?

El rápido crecimiento del SMI ha comprimido la estructura salarial, provocando que los empleados que cotizan por la base mínima pasaran del 3,5% en 2018 a más del 7% actual.

Las subidas del salario mínimo benefician a más de 1,5 millones de trabajadores, especialmente en sectores como agricultura, hostelería y comercio.

El Ministerio de Trabajo prepara una nueva subida del SMI para 2027 del 5,3%, fijándolo en 18.004 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas de 1.286 euros.

El salario mínimo en España ha experimentado un incremento del 86% en los últimos diez años, mientras que el salario medio solo se ha elevado un 32%.

El Ministerio de Trabajo ultima una nueva subida del SMI para 2027. Será del 5,3% y la novena que se realice bajo un gobierno de Pedro Sánchez y la última de este Ejecutivo. Y se llevará a cabo sin el apoyo de la patronal y los sindicatos.

El proyecto de real decreto establece una cuantía mínima de 18.004 euros brutos anuales para la jornada completa, equivalente a 14 pagas de 1.286 euros. Se prevé que se aplique desde el 1 de enero de 2027.

En los últimos diez años, el salario mínimo en España ha subido un 86%. Mientras, el salario medio sólo ha crecido un 32%.

VALOR AÑADIDO | El salario mínimo sube pero el sueldo medio se queda atrás

Esta diferencia de velocidad marca una de las mayores transformaciones del mercado laboral español en décadas, pero ¿qué hay detrás de esta evolución?

Por un lado, las sucesivas subidas del SMI han beneficiado a más de un millón y medio de trabajadores. Son casi un 10% de los asalariados del país.

Han impactado, además, en los colectivos históricamente más precarios: mujeres, trabajadores extranjeros y jóvenes menores de 30 años. También a nivel sectorial. Los mayores alivios se concentran en la agricultura, la hostelería y el comercio

Sin embargo, este impulso también ha cambiado drásticamente la estructura de los sueldos en España.

En 2018, solo un 3,5% de los trabajadores cotizaba por la base mínima. Hoy, ese porcentaje supera el 7% y algunos estudios lo elevan hasta el 12%.

En la práctica, la base salarial se ha ensanchado pero también comprimido. El SMI ha subido muy rápido, pero los escalones de arriba casi no se han movido, provocando que cada vez más gente se concentre en la parte baja de la pirámide.