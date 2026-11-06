Yolanda Díaz pide a los trabajadores que se sumen a la huelga del 11 de noviembre "en defensa de la vivienda digna"

El Ejecutivo debe tramitar y aprobar el Real Decreto antes de fin de año tras el periodo de audiencia pública; si no hay cambios, la entrada en vigor se aplicaría con efectos desde el 1 de enero de 2027.

¿Qué pasos administrativos quedan para que la subida del SMI anunciada por Díaz sea efectiva el 1 de enero de 2027?

Díaz combina la movilización sindical con un mensaje electoral: usa la convocatoria como señal política para consolidar apoyo ciudadano y ligar las reclamaciones laborales y de vivienda a la agenda electoral del espacio que ella representa.

¿Qué hay detrás del llamamiento de Díaz a participar “activamente” en las elecciones del 29 de noviembre tras convocar la huelga?

Significa que el incremento del SMI no se integrará en la base del IRPF y, por tanto, los trabajadores verán el aumento completo en su salario neto sin una mayor retención fiscal. Esta medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo sin reducir el impacto neto.

¿Cómo afecta a los trabajadores que Yolanda Díaz diga que la subida del SMI “se percibirá de forma íntegra” y no tributará en IRPF?

Ya se ha comunicado que el SMI subirá un 5,3% y pasará de 1.221 a 1.286 euros mensuales por catorce pagas; el Gobierno ha sacado el borrador de Real Decreto a audiencia pública para alegaciones hasta el 16 de noviembre.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el anuncio de Díaz sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027?

Díaz sostiene que los beneficios empresariales son “elevadísimos” y vincula la movilización a reclamar medidas que mejoren el poder adquisitivo y el acceso a una vivienda. La convocatoria la enmarca además en la disputa política con el PP y en la agenda social del Ministerio de Trabajo.

¿Por qué Yolanda Díaz ha pedido sumarse a la huelga del 11 de noviembre “en defensa de la vivienda digna”?

El incremento del SMI no tributará en el IRPF, se aprobará antes de final de año y su borrador se encuentra en audiencia pública hasta el 16 de noviembre.

El Gobierno confirma la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 5,3% para 2027, alcanzando los 1.286 euros al mes en catorce pagas.

La vicepresidenta denuncia los elevadísimos beneficios empresariales y contrapone su gestión a las propuestas de la oposición respecto a pensiones y jornada laboral.

Yolanda Díaz llama a la clase trabajadora a sumarse a la huelga general del 11 de noviembre para exigir mejores salarios y defender una vivienda digna.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento directo a la clase trabajadora para que se sume a la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre con el objetivo de exigir mejoras salariales

La ministra ha denunciado "los beneficios empresariales son elevadísimos" y ha pedido ir a la huelga "en defensa de la vivienda digna".

"Creo que este país quiere más", ha subrayado Díaz, contraponiendo el modelo de su departamento con las propuestas de la oposición.

Y ha añadido que "la ciudadanía no quiere un país en el que, como dice el Partido Popular, no se suba el salario mínimo, un país en el que, como dice el Partido Popular, quieren que se realicen más horas extras o en el que no se revaloricen las pensiones de conformidad al IPC".

Por todo ello, la vicepresidenta ha indicado que "merece la pena que la gente tenga esperanza", animando tanto a secundar la jornada de huelga general como a "participar activamente" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Por su parte, ha confirmado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 5,3% con efectos desde el 1 de enero de 2027, y ha remarcado que este incremento se percibirá de forma "íntegra", al no tributar en el IRPF.

En declaraciones a los medios durante un acto en UGT, Díaz ha señalado que se trata de una "buena noticia para los trabajadores y trabajadoras", adoptada en nombre del Gobierno de España con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Salario mínimo

La titular de Trabajo ha insistido en que el Ejecutivo mantendrá su hoja de ruta respecto a esta renta mínima: "Seguiremos subiendo el salario mínimo en España, vamos a seguir gobernando hasta el último minuto".

Con esta subida del 5,3% para 2027, el SMI pasará de los 1.221 euros mensuales de este año a 1.286 euros al mes por catorce pagas.

Durante su intervención en este acto de UGT, la vicepresidenta ha indicado que este incremento del SMI se aprobará antes de que finalice el año.

Trabajo ha sacado a audiencia pública el borrador de Real Decreto que contiene esta subida del SMI para que puedan presentarse alegaciones hasta el 16 de noviembre.

El Gobierno tiene potestad para aprobar la subida del SMI tanto durante la campaña electoral como estando en funciones.