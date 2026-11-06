El salario anual ajustado a tiempo completo en España creció un 4,8% en 2025, frente al 4,3% de la Unión Europea

Desde 2021 la media de la UE acumula un aumento del 22,2%, mientras España acumula un 19,5% en el mismo periodo, según los datos de Eurostat.

¿Cómo ha evolucionado el salario anual ajustado desde 2021 en España y en la UE?

Más altos: Luxemburgo, Dinamarca e Irlanda, con 85.609, 73.500 y 64.387 euros respectivamente; más bajos: Bulgaria, Grecia y Hungría, con 16.201, 18.772 y 20.138 euros.

¿Qué países de la UE tienen los salarios ajustados más altos y más bajos en 2025?

España quedó por debajo de la media de la UE; su salario anual ajustado fue 35.125 euros frente a 41.464 euros en la UE, según Eurostat.

¿Cómo sitúa España su salario medio ajustado frente a la media de la Unión Europea en 2025?

Lo ocurrido: los asalariados a tiempo completo vieron una revalorización media de su remuneración en 2025. En lo posible: si la inflación y la productividad no acompañan, la ganancia real puede reducirse; si se mantiene el crecimiento, podría impulsar consumo y recaudación.

¿Qué consecuencias tiene el crecimiento del 4,8% para los trabajadores españoles ya ocurrido y qué podría ocurrir después?

El aumento responde a la evolución de los sueldos medidos por Eurostat y a la recuperación salarial tras la pandemia, con incrementos en convenios y subidas del salario mínimo. El dato oficial de Eurostat sitúa la media en 35.125 euros en 2025.

¿Por qué ha subido el salario anual ajustado a tiempo completo en España un 4,8% en 2025?

Los salarios más elevados del bloque comunitario se registraron en Luxemburgo (85.609 euros) y Dinamarca (73.500 euros), mientras que Bulgaria registró la media más baja (16.201 euros).

España ocupa la undécima posición de la UE en nivel de retribución y la tercera entre las grandes economías, por detrás de Alemania y Francia y por delante de Italia.

La retribución salarial en España creció por encima de la media de la Unión Europea, que se incrementó un 4,3% hasta alcanzar los 41.464 euros.

El salario anual ajustado a tiempo completo en España se situó en 35.125 euros en 2025, tras registrar un aumento del 4,8%.

El salario anual ajustado a tiempo completo en España alcanzó en 2025 un promedio de 35.125 euros, lo que implica una subida del 4,8% en relación a la cifra del año anterior, según Eurostat.

De su lado, el incremento de la retribución salarial ajustada a tiempo completo en el conjunto de la Unión Europea fue del 4,3%, hasta un promedio de 41.464 euros.

Entre los países de la UE, excluido Países Bajos por la diferente metodología de cálculo, los mayores salarios anuales correspondieron a Luxemburgo (85.609 euros), Dinamarca (73.500 euros) e Irlanda (64.387 euros).

De su lado, la media salarial anual ajustada a tiempo completo más baja se registró en Bulgaria (16.201 euros), Grecia (18.772 euros) y Hungría (20.138 euros).

España fue el undécimo país de la UE con mayor salario anual ajustado a tiempo completo, aunque se situó tercero entre las principales economías del bloque, por detrás de Alemania (56.360 euros) y Francia (44.734 euros) y por delante de Italia (34.213 euros).

En comparación con la retribución de 2024, el mayor crecimiento anual se observó en Polonia (+10%), Lituania (+9,7%), Croacia (+9,2%) y Hungría (8,1%). Por contra, las menores subidas se registraron en Francia (+1,8%), Dinamarca (+2,2%), Italia (+2,5%) y Finlandia (+3,3%).

Desde 2021, el salario anual ajustado a tiempo completo en la UE acumula una subida del 22,2%, por encima del 19,5% de España.

Entre los países analizados, los mayores incrementos en el periodo se registraron en Polonia (+69,1%), Rumanía (+57,2%) y Bulgaria (+56,6%), mientras que los menores se observaron en Suecia (+4,9%), Italia (+11,4%), Finlandia (+12,4%) y Francia (+15,1%).