El otro lado de la subida del SMI del Gobierno: el Estado ganará 127 millones en 2027 en cotizaciones sociales

La CEOE considera que la subida es electoralista y que debería decidir el próximo Gobierno; CCOO y UGT la ven insuficiente (pedían 7%) y exigen garantías fiscales y medidas para evitar que el aumento se absorba con pluses.

¿Qué críticas han expresado CEOE y los sindicatos CCOO y UGT sobre la subida del SMI?

El Gobierno prevé mantener el nuevo SMI libre de IRPF mediante una deducción, pero para ello deberá aprobar una norma de rango de ley antes de las elecciones; el descuento se aplicará como deducción en la declaración de la renta de 2028.

¿Cómo se aplicará fiscalmente la subida del SMI y qué exigencia legal necesita el Gobierno?

Fuentes cercanas indican que las cuatro décimas adicionales buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores con SMI durante 2026, según la documentación que maneja Trabajo.

¿Por qué el Gobierno fija una subida del 5,3% cuando el comité de expertos propuso un 4,9%?

Genera gasto en prestaciones vinculadas al salario, sobre todo incapacidad temporal y permisos por maternidad/paternidad, que el Gobierno estima en 8,9 millones; además, aumentan subsidios por desempleo y renta agraria que suman 30 millones para el SEPE.

¿Qué gastos adicionales genera la subida del SMI para la Seguridad Social y cuánto costarán en 2027?

Porque al aumentar el SMI suben las bases mínimas de cotización y, por tanto, las aportaciones empresariales y de trabajadores; el borrador del Ministerio de Trabajo estima ese incremento neto en 127 millones para la Tesorería.

¿Por qué el Gobierno calcula que la subida del SMI de 2027 dejará 127 millones extra en cotizaciones de la Seguridad Social?

La CEOE tacha la medida de "electoralista", mientras que CCOO y UGT la consideran insuficiente al haber solicitado un incremento del 7%.

El salario mínimo alcanzará los 1.286 euros mensuales brutos en 14 pagas (18.004 euros anuales), superando la recomendación inicial del comité de expertos para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

El gasto derivado del alza salarial será de 8,9 millones en prestaciones de la Seguridad Social y de 30 millones de euros en subsidios por desempleo del SEPE.

La subida del SMI del 5,3% en 2027 aportará al Estado un beneficio neto de 127 millones de euros gracias al incremento en las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2027 cada vez está más cerca de aprobarse. El Gobierno ha dado a conocer el borrador de real decreto que recoge que el alza de los sueldos más bajos será del 5,3%.

Sin embargo, el texto incluye más información, como los ingresos extra que supone para el Estado subir el SMI, especialmente en ingresos por cotizaciones para la Seguridad Social.

Los beneficios de esta medida según la documentación del Ministerio de Trabajo se elevan a 127 millones de euros para la tesorería de la institución.

Esto se debe a que el aumento del SMI tiene un impacto directo en las bases mínimas de cotización, que suben. También las aportaciones que se hacen a través de las prestaciones de desempleo.

Con todo, la medida también va a suponer un gasto en las prestaciones de la Seguridad Social, debido a que en muchos casos su cuantía depende del salario, sobre todo cuando se trata de la incapacidad temporal (IT) y de los permisos de maternidad y paternidad.

Pero se trata de un desembolso mucho más acotado. Se queda en los 8,9 millones de euros.

Por otro lado, la subida de los sueldos más bajos también va a incrementar los subsidios por desempleo y la renta agraria, dado que están directamente vinculados al SMI. En este caso, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tendrá que desembolsar 30 millones más el próximo año.

Gastos, en cualquier caso, que quedan notablemente cubiertos por la mejora de ingresos públicos de la Seguridad Social. Y que generan un importante beneficio neto, por cierto.

No se prevé ningún ingreso en materia tributaria. Cabe recordar que el Gobierno tiene la previsión de mantener el nuevo SMI libre de IRPF, aunque para ello tendrá que aprobar algún tipo de norma antes de las elecciones. Y con rango de ley.

Esta medida se aplicará en el formato actual. Es decir, como una deducción para cuyo acceso los trabajadores con SMI tendrán que hacer la correspondiente declaración de la renta (en este caso, en 2028).

El Gobierno tiene la previsión de aprobar el SMI de 2027 el 17 de noviembre, en plena campaña electoral. En un principio, el comité de expertos de Yolanda Díaz propuso un 4,9% de subida, con el planteamiento de que los sueldos más bajos se mantengan en el 60% del salario medio español y no pierdan poder adquisitivo.

Sin embargo, la cifra finalmente plasmada por Trabajo en el real decreto es un 5,3%. ¿Por qué la diferencia? Fuentes cercanas a estos trabajos indican que con estas cuatro décimas adicionales se pretende compensar la pérdida de poder adquisitivo que estos trabajadores han sufrido en 2026.

El nuevo SMI estará en los 1.286 euros mensuales brutos divididos en 14 pagas. Y en los 42,87 euros diarios, bajo esta misma métrica.

El proyecto de real decreto establece una cuantía mínima de 18.004 euros brutos anuales para la jornada completa.

La CEOE ya ha criticado la subida. No tanto por la cuantía como por la ocasión. Desde la patronal la tachan de "electoralista" y demandan que debería ser el próximo Gobierno el que la ejecute.

Corta

En cambio, los sindicatos CCOO y UGT denuncian que se ha quedado corta, dado que ellos pedían un 7% de subida. Además, demandan garantías de que la cuestión fiscal quedará resuelta. Y que se tomarán medidas para que las alzas del SMI no se puedan absorber mediante pluses, algo que se había pactado, desde hace meses con Trabajo.

Un compromiso para el cual al Gobierno ya se le ha encendido la cuenta atrás que marca el 29 de noviembre, el día de las Elecciones Generales. Si es que quiere cumplirlo, claro.