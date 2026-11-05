El Gobierno subirá el SMI un 5,3%, hasta los 1.286 euros mensuales, por encima de la recomendación de los expertos

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LO ESENCIAL Las claves El Ministerio de Trabajo propone subir el salario mínimo interprofesional un 5,3% en 2027, alcanzando los 1.286 euros mensuales en 14 pagas. La cuantía anual fijada es de 18.004 euros brutos con aplicación con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2027. El incremento planteado supera la recomendación del 4,9% sugerida por el comité de expertos, pero se queda por debajo del 7% exigido por CCOO y UGT. Hacienda mantendrá las deducciones fiscales para que los trabajadores beneficiarios del salario mínimo no tengan que pagar el IRPF. Preguntas ¿Por qué el Gobierno propone subir el SMI un 5,3% hasta 1.286 euros en 2027? El Ministerio de Trabajo argumenta que la subida del 5,3% busca garantizar una remuneración suficiente y avanzar hacia el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta del Gobierno y la recomendación del grupo de expertos? El grupo de expertos recomendaba una subida menor, del 4,9%, mientras que el Gobierno propone 5,3%, es decir, una décima y media porcentual más. ¿Qué reclaman CCOO y UGT sobre el SMI y cómo difiere de la propuesta del Ejecutivo? CCOO y UGT piden una subida del 7%, lo que situaría el SMI por encima de 1.300 euros en 14 pagas; la propuesta del Gobierno se queda por debajo de esa reivindicación. ¿Cómo afectará la subida a los contratos temporales de corta duración? Los trabajadores con contratos cuya prestación no exceda 120 días deberán cobrar al menos 60,88 euros por jornada, cantidad que incluye pagas extras y parte de domingos y festivos. ¿Desde cuándo se aplicaría la subida y cuál es su equivalencia anual? El proyecto de real decreto prevé la aplicación desde el 1 de enero de 2027 y fija una cuantía mínima de 18.004 euros brutos anuales, equivalente a 14 pagas de 1.286 euros.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social propone elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales y los 42,87 euros diarios.

El proyecto de real decreto establece una cuantía mínima de 18.004 euros brutos anuales para la jornada completa, equivalente a 14 pagas de 1.286 euros, y prevé su aplicación desde el 1 de enero de 2027.

La subida busca garantizar una remuneración suficiente y mantener el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio.

Las personas con contratos de duración determinada cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días deberán percibir, como mínimo, 60,88 euros por jornada legal de trabajo. Esta cantidad incluye la parte proporcional de domingos, festivos y las dos pagas extraordinarias, mientras que la retribución de las vacaciones se regula de forma separada en el texto.

Si la propuesta se aprueba en el Consejo de Ministros del próximo martes 17 de noviembre, ya en plena campaña electoral, iniciada oficialmente el viernes 13. Esta cuestión limitará la venta política del incremento desde el Gobierno.

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ya anunció que el Ministerio de Hacienda volvería a aprobar una deducción fiscal para que quienes perciban el SMI no paguen IRPF, si bien las retenciones mensuales se efectuarán y solo se podrá recuperar lo retenido si se hace la declaración de la renta el año siguiente.

Cabe recordar que el grupo de expertos asesor del Ministerio de Trabajo proponía elevar el SMI un 4,9% en 2027.

La cifra propuesta tanto por el Gobierno como por los expertos se sitúa por debajo de la reivindicación de CCOO y UGT, que piden una subida del 7%, lo que llevaría el salario mínimo por encima de los 1.300 euros mensuales brutos en 14 pagas.