La regularización dispara el paro en 43.128 personas en octubre pese al récord de 186.612 afiliados más

La subida del paro se concentró en servicios (+26.853), mientras hostelería perdió casi 45.000 empleos por el final de la temporada; aun así la construcción añadió 18.600 ocupados y registró fuerte crecimiento anual. La regularización elevó afiliación global, pero el impacto sectorial varía por estacionalidad y demandas específicas.

En octubre, el 64% de los nuevos parados (27.744 personas) eran extranjeros; de ellos, más de 10.270 llegaron al desempleo sin empleo previo, dejando 125.852 extranjeros en paro. Ese grupo sin empleo anterior explica gran parte del incremento registrado.

La regularización modificó la evolución anual: el paro femenino bajó en 29.360 mujeres en doce meses, mientras el paro masculino subió en 8.227 hombres, la primera subida masculina desde 2022. Ese cambio refleja la entrada masiva de trabajadores regularizados con perfil mayoritariamente masculino en algunos sectores.

La regularización elevó la afiliación en 186.612 personas en octubre, dejando un récord de 22,6 millones de afiliados. Tres cuartas partes del aumento anual de ocupados correspondieron a extranjeros, con 598.378 nuevos ocupados foráneos en doce meses.

La regularización incorporó al registro del SEPE a muchos inmigrantes que antes trabajaban fuera del mercado formal, aumentando los inscritos en 43.128 ese mes. El Ministerio de Trabajo ya había advertido del efecto distorsionador de la regularización sobre las cifras del paro.

Por sectores, el desempleo creció principalmente en los servicios debido al fin de la temporada turística, mientras que la educación y la construcción impulsaron la creación de empleo.

El 64% de los nuevos desempleados registrados en el mes de octubre eran personas extranjeras, de las cuales más de 10.270 no contaban con ningún trabajo previo en España.

A pesar del incremento en las listas del paro, la afiliación a la Seguridad Social marcó un récord absoluto para un mes de octubre tras sumar 186.612 cotizantes, alcanzando los 22,6 millones de ocupados.

La regularización extraordinaria de inmigrantes disparó el paro en 43.128 personas en octubre, registrando la mayor subida mensual del desempleo en este mes desde la pandemia de 2020.

La regularización de inmigrantes disparó en 43.128 personas el número de parados en el mes de octubre, el doble que en el mismo mes del año anterior. Es ya el cuarto mes consecutivo de subida del paro mensual registrado y la más alta desde la pandemia de 2020.

El efecto de la regularización hace que ese deterioro del desempleo se produzca pese a marcar un aumento récord de 186.612 afiliados a la Seguridad Social, hasta llegar a una media de 22,6 millones en el décimo mes del año. Ya se ha llegado a 490.586 extranjeros regularizados, 69.280 más que en septiembre.

A finales del mes pasado había 2,44 millones de parados inscritos en el SEPE, lo que reduce a un mínimo de 21.133 el recorte en un año. Es una cifra que está muy por debajo de los más de 150.000 que se mantenían a la baja hace un año o los más de 100.000 que se lograba recortar en un año el paro antes de iniciar la regularización.

Ese incremento del paro, por la legalización de inmigrantes que antes trabajaban fuera del mercado laboral, ha dado un giro preocupante a su evolución anual: el desempleo femenino aguanta y baja en doce meses en más de 29.360 mujeres, pero el masculino ha dado un giro y ya sube en 8.227 hombres, por primera vez desde 2022.

Si hacemos los cálculos, el 64% de los nuevos parados registrados en octubre (27.744 personas) eran extranjeros. Y de ellos, más de 10.270 han llegado al desempleo sin tener ningún trabajo anterior, hasta colocar a ese colectivo en un total de 125.852 parados, casi la tercera parte de todos los extranjeros en paro.

El propio Ministerio de Trabajo ya admitía el mes pasado el efecto distorsionador de las cifras del paro que generaba la regularización. El dato de octubre, eleva hasta 84.220 los desempleados que se han inscrito en el SEPE desde que en abril pasado se iniciara el proceso.

Hay que tener en cuenta que el mes de octubre es un mes propenso a que aumente el paro registrado, dado que es cuando finalizan los contratos de la hostelería y el turismo que se han mantenido hasta el final de la temporada estival.

De hecho, el aumento general del paro en octubre se genera sobre todo en el sector de los servicios, con 26.853 personas más, muy por encima de las apenas 1.911 que sube la industria o los 1.530 de la agricultura. La construcción acaba con un empate técnico, tras subir en apenas 102 inscritos.

Lo que se dispara junto a los servicios es el grupo de parados que no tenían un empleo anterior, con 12.715 más, la mayor parte extranjeros, hasta conformar un colectivo total de 273.806 personas.

El desempleo también subió en todas las comunidades autónomas el mes pasado, encabezadas por Cataluña (8.174 personas), Comunidad Valenciana (6.716 personas) y Castilla y León (4.404 personas). En total, se hicieron casi millón y medio de contratos, el 43% como indefinidos.

Afiliación récord

La otra cara de la moneda que se genera con la regularización está en los datos récord que provoca en la afiliación a la Seguridad Social. Esos casi 70.000 nuevos inmigrantes con papeles para trabajar de octubre, dispararon la ocupación en 186.612 personas, el nivel más alto conocido en un mes de octubre.

Eso coloca la afiliación en 22,6 millones, con un aumento en doce meses de 784.763 personas y un ritmo en creación de empleo del 3,59%. Si exceptuamos el año 2021, con datos distorsionados por el efecto de la pandemia, hay que remontarse a 2012 para conocer un ritmo de aumento del empleo como ese.

Pero hay que tener en cuenta que de esa subida absoluta anual, 598.378 nuevos ocupados son extranjeros, las tres cuartas partes, de la mano de la regularización en marcha. El dato total del mes pasado marca que había en España 3,7 millones de trabajadores extranjeros, 63.900 más que en el mes anterior.

De ese total de no nacionalizados españoles en el mercado laboral, 557.246 trabajan como autónomos, por cuenta propia, tras haber logrado un incremento mensual de nada menos que 11.000 más.

Ese volumen ha sido además determinante para marcar una subida en el número total de autónomos en octubre de 17.952, hasta colocarse en un colectivo de 3,5 millones, es decir, 79.163 más que hace un año. El efecto de los extranjeros entre los autónomos ha duplicado las subidas en septiembre y octubre sobre los mismos meses de 2025.

El resto hasta esa cifra récord de ocupación en octubre lo ha generado un fenómeno estacional clásico de ese mes: la vuelta al trabajo de más de 171.000 personas del ámbito de la educación, entre afiliados al régimen general (166.000) y autónomos (5.000).

Si analizamos solo el régimen general, el otro gran tirón del empleo el mes pasado se produjo en la construcción, con 18.600 ocupados más. Eso genera en el sector un colectivo laboral de casi 1,1 millones de asalariados y marca una subida anual de 84.380 efectivos, a un ritmo del 8,35%, muy por encima de la media general.

La industria manufacturera, con 5.878 afiliados más, junto a transporte y almacenamiento, con 6.616 al alza y el Black Friday a la vista, también tiraron de la actividad dentro de los sectores de mayor envergadura en cuanto al número de trabajadores en España.

El lado negativo lo ponen los casi 45.000 empleos que se perdieron en la hostelería, al final de la campaña estival, aunque se mantiene con un saldo neto de 85.700 ocupados más en un año y un ritmo de crecimiento del 5,3%. Lo mismo ocurre con las actividades sanitarias: caen en 28.600 personas en octubre, pero se mantienen con casi 89.400 efectivos más en doce meses.