Feijóo, UGT y CCOO chocan por el 11-N y anticipan la ruptura del Diálogo Social si el PP gobierna: millones en ayudas, en juego

Ya ha abierto un choque público que anticipa un Diálogo Social bronco; si el PP gobierna, la relación con CCOO y UGT podría tensarse y las partidas de financiación a sindicatos podrían revisarse o reducirse.

Qué consecuencias reales ha tenido ya la disputa entre Feijóo y los sindicatos y qué podría ocurrir si el PP gobierna.

Garamendi apoya la petición de desconvocar, califica la huelga de "electoral" y dice que no ha entendido su motivo, por lo que planea impugnarla y pide menos crispación tras el accidente.

Cómo valora la patronal, representada por Antonio Garamendi, la convocatoria del 11-N y la petición de Feijóo.

El trasfondo son las subvenciones estatales por representatividad, que según El Español han pasado de 8,8 millones en 2018 a 32 millones en 2026, concentrándose dos tercios en CCOO y UGT, lo que incrementa la tensión política y presupuestaria.

Qué hay detrás de la ruptura del Diálogo Social si el PP gobierna, y por qué menciona millones en ayudas.

Los sindicatos dicen que la huelga no es contra la oposición sino contra la patronal y las administraciones por falta de inversión en vivienda y servicios públicos, y consideran que el accidente de Urda refuerza su motivo.

¿Por qué CCOO y UGT mantienen la huelga del 11-N pese a las peticiones de Feijóo?

Feijóo pidió la desconvocatoria porque considera que convocarla a tres semanas de las elecciones ligará la imagen de los sindicatos al PSOE y dañará su reputación como interlocutores.

¿Por qué Alberto Núñez Feijóo pidió a CCOO y UGT que desconvocaran la huelga del 11-N?

El choque anticipa tensiones en el Diálogo Social ante un posible gobierno del PP, con las subvenciones estatales a sindicatos en el centro del debate tras multiplicarse un 263% desde 2018.

La patronal CEOE apoya la postura de Feijóo e insiste en que se trata de una huelga electoral que buscarán impugnar.

Los sindicatos rechazan rotundamente la petición del líder del PP, defienden la convocatoria contra la patronal y la gestión de la vivienda, y descartan que sea contra la oposición.

Alberto Núñez Feijóo pide a CCOO y UGT que desconvoquen la huelga general del 11 de noviembre por considerarla un grave error tras el accidente de Urda y ligada al PSOE.

Ya queda sólo una semana para la huelga general del 11 de noviembre. La cuenta atrás ha comenzado. Pero lo hace en un momento delicado, cuando el país está de luto por el accidente de Urda. Esto ha propiciado un importante choque entre Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y los secretarios generales de CCOO y UGT.

Un conflicto que apunta a que, si el PP se hace con el Gobierno en las próximas elecciones, las tensiones en el Diálogo Social se van a disparar. ¿De fondo? Millones de euros en subvenciones estatales para los sindicatos que se han disparado en los últimos ocho años.

Este martes, en un desayuno informativo, Alberto Núñez Feijóo pidió a los sindicatos que desconvocaran los paros del próximo 11N.

"Quiero dirigirme directamente a los sindicatos", indicaba. "Reconsideren esa huelga convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de campaña del Partido Socialista", refiriéndose a unas recientes declaraciones de María Jesús Montero.

"Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error", añadía.

Afeaba a CCOO y UGT que "en ocho años de Gobierno" del PSOE no hayan convocado una sola huelga general. Y pedía que no lo hicieran ahora "a tres semanas de ser llamados a la urnas. No la hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre", aseveraba.

"Yo necesito interlocutores sindicales con los que me pueda sentar, con los que me pueda hablar, dialogar y acordar. Y si esos interlocutores sociales inician la legislatura con un problema reputacional, serán más débiles. Yo no quiero agentes sociales débiles. Yo quiero agentes sociales responsables", añadía.

La propuesta fue rápidamente y tajantemente rechazada por los sindicatos.

"No vamos a desconvocar la huelga. No hay ninguna razón para desconvocarla", se negaba Pepe Álvarez, secretario general del UGT. Y considera una "falta de respeto absoluta" la petición de Feijóo usando el accidente de Urda.

Sobre si la huelga es contra la oposición política en España, Álvarez aseguraba que es "contra la patronal" y las Administraciones Públicas. Hacía hincapié en las comunidades autónomas, que tienen las competencias de vivienda. Y en el Gobierno central, "que tiene que poner medios, recursos para la vivienda en nuestro país".

De hecho, para Álvarez, el propio accidente es "una razón más" para la protesta.

Algo en lo que está de acuerdo Unai Sordo, su homólogo en CCOO. "Si uno de los motivos de la huelga, precisamente, es reivindicar la inversión en los servicios públicos y en el sostenimiento de las grandes infraestructuras públicas que necesita nuestro país, ¿por qué una situación tan dramática como esta desmerece el sentido de esa convocatoria?", reivindicaba.

También preguntaba a Feijóo si está dispuesto a gobernar con Vox, "un partido que dice que hay que rebajar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros y un 4% del PIB".

Asimismo, señalaba que la huelga general apela a la patronal y a las políticas de vivienda. Pero "nadie ha dicho que esta huelga se convoque contra la oposición". Criticaba en este sentido los "mensajes fantasma" del líder del PP.

"¿De dónde se saca aquí que una huelga necesariamente tenga que ser convocada en el esquema clásico de toda la vida de una oposición a una legislación laboral o de pensiones que hace el Gobierno central?", cuestionaba Sordo, que admitía que la huelga del 11N es "heterodoxa. En general, las huelgas generales en España se han convocado contra reformas de pensiones o laborales que hacía el Gobierno central y eran, por tanto, huelgas reactivas a una agresión previa".

Pero ahora "no es el caso".

A diferencia de los sindicatos, la patronal sí sonríe ante la petición de Feijóo. Antonio Garamendi valoraba "muy positivamente" y que él no ha entendido "en ningún momento" la huelga.

De hecho, el presidente de la CEOE dice que se plantea "contra la oposición" y en la que "se dice que las empresas tienen la culpa de todo".

Garamendi se preguntaba este martes si, tras la "tragedia" que ha supuesto este accidente, es el momento "para ponerse a gritar" o para "que los españoles piensen qué quieren" a partir de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Resaltaba que él considera esta convocatoria de huelga como parte de "una campaña" y la denominaba "huelga electoral. Creo que no estamos en ese momento, creo que estamos en momento de valorar, de trabajar y, justamente, de no crispar".

Estas posturas ya permiten predecir un Diálogo Social bronco y, posiblemente, tan roto como ahora si el Partido Popular llega al Gobierno.

Con una diferencia importante. En esta ocasión habría más entendimiento por parte de un eventual Gobierno popular con la patronal que con los sindicatos.

De esta manera, los sindicatos perderán la posición de ventaja que hasta ahora tenían, algo que se reflejaba en las políticas del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar (y antes, Unidas Podemos). Pero también en la financiación.

En juego hay millones de euros en ayudas públicas. En la última partida aprobada por Mariano Rajoy, los sindicatos recibieron unos 8,8 millones de euros de 2018 en materia de subvenciones del Estado por representatividad.

Esta cifra se ha multiplicado este año hasta los 32 millones de euros, un 263% más, según cálculos de este periódico. Y más de dos tercios de esta cantidad es para las arcas de CCOO y UGT.

Diferencia

La diferencia es notablemente mayor respecto a lo recibido por la patronal. CEOE y Cepyme recibían unos 2,75 millones de euros directos del Estado en 2018.

A día de hoy esta partida ha subido, sí, pero mucho menos que en el caso de los sindicatos: se ha elevado a un 56,3%, varias veces menos que en el caso de los sindicatos.

¿Cambiarán estas tornas en la próxima legislatura? Quién sabe. Por ahora, la primera disputa entre Feijóo y los sindicatos ya está sobre la mesa.