Los expertos de Trabajo proponen subir el SMI un 4,9% en 2027, hasta 1.281 euros brutos al mes

El Ministerio ha convocado a patronal y sindicatos para negociar y el Gobierno espera aprobar el SMI antes de las elecciones, con la posibilidad de decisión la próxima semana y su formalización mediante real decreto.

¿Qué calendario sigue el Gobierno para aprobar el nuevo SMI y qué hitos quedan por delante?

La exención del IRPF implica que los perceptores del SMI conservarán la subida íntegra en neto, aumentando su renta disponible sin retenciones fiscales adicionales.

¿Cómo afecta a los trabajadores la exención del IRPF anunciada para quienes cobren el nuevo SMI?

CCOO y UGT piden una subida mayor, del 7%, que situaría el SMI por encima de 1.300 euros mensuales brutos en 14 pagas.

¿Qué postura mantienen CCOO y UGT sobre la subida del SMI en 2027?

Ya ocurrido: los trabajadores verían 59,8 euros brutos más al mes y el SMI anualizaría 17.931,2 euros brutos; posible: podría aumentar el consumo de los hogares de renta baja y presionar los costes salariales de algunas empresas.

¿Qué consecuencias tiene para los asalariados que el SMI suba a 1.281 euros brutos en 14 pagas?

Los expertos proponen el aumento para evitar que los trabajadores con salarios más bajos pierdan poder adquisitivo ante la inflación y para situar el SMI alrededor del 60% del salario medio neto.

¿Por qué los expertos del Ministerio de Trabajo proponen subir el SMI un 4,9% en 2027 hasta 1.281 euros?

Trabajo se reúne este miércoles con la patronal y los sindicatos, y se aprobará que quienes perciban el nuevo SMI estén exentos de pagar IRPF.

Los sindicatos CCOO y UGT reclaman una subida mayor, del 7%, para superar los 1.300 euros mensuales brutos.

La medida supondrá un incremento de 59,8 euros al mes para alcanzar los 17.931,2 euros brutos anuales y garantizar que no se pierda poder adquisitivo.

El grupo de expertos de Trabajo plantea subir el SMI un 4,9% en 2027, lo que elevaría la cifra de 1.221 a 1.281 euros brutos al mes en 14 pagas.

El grupo de expertos asesor del Ministerio de Trabajo ha propuesto elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4,9% en 2027, con el objetivo de que los trabajadores con salarios más bajos no pierdan poder adquisitivo ante la inflación.

La propuesta elevaría la retribución mínima desde los 1.221 euros actuales hasta 1.281 euros brutos al mes en 14 pagas, según han informado a EL ESPAÑOL - Invertia.

El incremento equivaldría a 59,8 euros brutos más al mes. En términos anuales, el SMI alcanzaría 17.931,2 euros brutos si se mantienen las 14 pagas.

Si esta subida finalmente sale adelante, el SMI habrá subido un 74% desde 2018, es decir, que los trabajadores cobrarán 545 euros más al mes.

La recomendación busca garantizar que el salario mínimo conserve su capacidad de compra y cumplir el criterio de situarse en torno al 60% del salario medio neto.

Sindicatos y patronal

El Ministerio de Trabajo ha convocado a patronal y sindicatos para abordar la actualización del SMI este miércoles a las 12.30 antes de llevar la decisión final al Consejo de Ministros.

La cifra de los expertos se sitúa por debajo de la reivindicación de CCOO y UGT, que piden una subida del 7%, lo que llevaría el salario mínimo por encima de los 1.300 euros mensuales brutos en 14 pagas.

El plan del Ejecutivo es aprobar el nuevo SMI antes de las elecciones, y existe la posibilidad de que la decisión se adopte la próxima semana. La última palabra corresponde al Gobierno, que deberá plasmar el incremento definitivo en un real decreto.

También se aprobará que los trabajadores que cobren el nuevo SMI estén exentos de pagar el IRPF.

Cabe recordar que el próximo 11 de noviembre está convocada una huelga general.