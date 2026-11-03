El pluriempleo crece cuatro veces más que la ocupación en un año y toca máximo histórico en un verano

Tras la caída del empleo en la crisis financiera y su recuperación tras la Covid, la vuelta a más oportunidades laborales junto con una inflación que reduce poder adquisitivo ha incentivado a más trabajadores a tomar un segundo empleo.

¿Cómo hemos llegado a que el pluriempleo sea casi el doble que hace diez años?

La mayoría proceden y encuentran el empleo adicional en el sector servicios, especialmente en hostelería, donde camareros y cocineros suelen trabajar para más de un establecimiento.

¿Quiénes son los principales afectados por este aumento del pluriempleo en España?

Ya ha habido un aumento de la proporción de empleados con varios trabajos, lo que indica mayor precariedad y cargas laborales; en el futuro podría traducirse en más desgaste laboral y necesidad de horarios fragmentados para conciliar.

¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores que el pluriempleo crezca cuatro veces más que la ocupación?

Porque el número de trabajadores con más de un empleo ha crecido a un ritmo muy superior al de la ocupación, impulsado por la recuperación tras la pandemia y por la pérdida de poder adquisitivo que lleva a muchos a buscar ingresos complementarios.

¿Por qué ha alcanzado el pluriempleo un máximo histórico en el tercer trimestre con más de 603.000 personas?

El fenómeno prácticamente se ha duplicado en diez años y se ha visto impulsado tras la pandemia por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Aproximadamente el 80% de los trabajadores que recurren al pluriempleo proceden del sector servicios, con la hostelería a la cabeza.

El número de personas con más de un trabajo creció un 8% anual, cuatro veces más rápido que la ocupación general (2%).

España supera los 603.000 pluriempleados en el tercer trimestre, alcanzando un máximo histórico para el periodo veraniego.

El mercado laboral se ralentiza. Pese a ello, el pluriempleo sigue batiendo récords en España. Las cifras de trabajadores con más de un empleo en España siguen creciendo en términos interanuales. Y lo hacen a una velocidad mucho mayor que la ocupación.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), este tercer trimestre se superaron las 603.000 personas con más de un puesto de trabajo al mismo tiempo.

Este dato es histórico. Nunca hubo tantos pluriempleados en un verano.

Además, la cifra confirma la tendencia de que los trabajadores con más de un empleo están creciendo a un ritmo mayor que la ocupación. Concretamente, cuatro veces más rápido.

De hecho, el pluriempleo creció en el tercer trimestre un 8% anual. Muy por encima del 2% que aumentó la ocupación.

Y la tendencia de 2026 es que estas diferencias aumenten. Según los cálculos de este periódico hechos con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año (en el conjunto de los tres trimestres) el pluriempleo ha superado los 622.000 trabajadores de media.

Esta cifra supone un 11,1% más que en 2025. Y todo parece indicar que el cuarto trimestre del año va a mantener la tónica de romper un nuevo récord.

Por otro lado, la amplia mayoría de los trabajadores que recurren al pluriempleo (en torno al 80%) provienen del sector que más empleo genera: el de los servicios.

Y suelen encontrar su empleo secundario (o terciario, incluso, según el caso) también en este sector, según la estadística del INE. Un ejemplo claro es el de la hostelería, donde camareros y cocineros trabajan para más de un establecimiento.

El pluriempleo cada vez cobra más fuerza en el mercado laboral. Las cifras actuales suponen, prácticamente, el doble que hace diez años.

No es un fenómeno nuevo en la historia laboral de nuestro país. En los años previos a la crisis financiera, había también una proporción elevada de trabajadores con más de un empleo.

Sin embargo, los pluriempleados cayeron, precisamente, por la crisis citada. Se trata de una consecuencia lógica del desplome del mercado laboral y de la destrucción de la oferta de puestos de trabajo. Si no se puede encontrar un primer empleo, es mucho más improbable encontrar un segundo.

Ahora, el pluriempleo ha vuelto con fuerza tras la irrupción de la Covid. De hecho, la cantidad de trabajadores con más de un empleo se ha elevado un 36% respecto a los años previos a la pandemia.

Pero el pluriempleo y que los trabajadores recurran a él es también fruto de la pérdida de poder adquisitivo sucedida en los últimos años por la inflación.

En la práctica, el salario medio permite meter menos productos en la cesta de la compra que hace cinco años, pese a que la nómina sea más alta.

Así, el constante incremento de los precios por encima de los salarios ha llevado a que se disparen los trabajadores que recurren a tener más de un empleo para poder llegar a final de mes.

Un fenómeno, el del empobrecimiento de los trabajadores, que está yendo a más. Sobre todo en un contexto en el que la inflación ha vuelto a niveles cercanos del 5%. En este escenario, todo apunta a que el pluriempleo va a seguir batiendo récords. Siempre y cuando el mercado laboral siga creciendo, claro.