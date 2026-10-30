El homenaje de la dircom de CEOE a Fátima Báñez: así ve la IA su llegada al cielo como negociadora con el infierno

Porque el uso de IA para una imagen de condolencia combina un homenaje personal con una herramienta polémica y visible en redes, lo que amplifica la repercusión del mensaje en LinkedIn. La elección puso foco en la forma del tributo, no solo en su contenido.

¿Por qué la elección de una imagen generada por inteligencia artificial ha generado atención sobre el homenaje a Fátima Báñez?

CEOE y Cepyme expresaron "profundo dolor"; Antonio Garamendi señaló su "tristeza, consternación y desolación"; UGT y CCOO, a través de Pepe Álvarez y Unai Sordo, dieron el pésame y recordaron su faceta negociadora; y el PP y Yolanda Díaz también emitieron condolencias.

¿Qué han dicho la CEOE, los sindicatos y los partidos sobre la muerte de Fátima Báñez?

La ilustración muestra el espíritu de Báñez llegando al cielo, con San Pedro pidiéndole que negocie la paz con el infierno y un dibujo de Dios elogiando su capacidad para tender puentes. La imagen transmite su perfil público como negociadora.

¿Qué representa exactamente la caricatura de IA que publicó la directora de comunicación de la CEOE?

Carmen Alsina publicó la caricatura en LinkedIn como homenaje personal que recuerda el talante negociador de Fátima Báñez tras su muerte. La pieza usa inteligencia artificial para representar de forma simbólica su llegada al cielo y su capacidad de mediación.

¿Por qué Carmen Alsina, dircom de la CEOE, publicó una caricatura generada por IA sobre Fátima Báñez?

Líderes de la CEOE, el Partido Popular, sindicatos como CCOO y UGT, y la ministra Yolanda Díaz lamentan su fallecimiento en el accidente ferroviario de Urda.

La ilustración recrea la llegada de la exministra al Cielo, donde se le encarga la tarea de negociar un acuerdo de paz con el infierno gracias a su talante mediador.

Carmen Alsina, dircom de la CEOE, rinde homenaje a Fátima Báñez con una caricatura generada por inteligencia artificial publicada en LinkedIn.

Carmen Alsina, directora de comunicación de la CEOE, ha homenajear y recordar el talante negociador de Fátima Báñez, exministra de Trabajo y Seguridad Social y directora de la Fundación de la patronal, que murió en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Y lo ha hecho mediante una simpática caricatura.

Se trata de una ilustración generada mediante inteligencia artificial, que ha publicado en su perfil de LinkedIn. En ella, se ilustra la llegada del espíritu de Báñez al Cielo católico. Allí le recibe San Pedro, que le pide que haga gala de sus dotes para la negociación y tratar de firmar la paz con el infierno.

"Fátima, te está esperando Dios. Estamos pensando en arreglarnos con los del infierno... Y ha dicho que tú eres la elegida para conseguirlo", recoge la caricatura de San Pedro.

Al fondo, aparece un dibujo de Dios, que comparte: "Porque nadie como tú sabe escuchar, tender puentes y encontrar soluciones. Y lograr acuerdos donde otros sólo ven diferencias".

Tras confirmarse el fallecimiento de Báñez, CEOE y Cepyme han expresado, en un comunicado, la tristeza y "profundo dolor" que genera su pérdida.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, expresaba su "tristeza, consternación y desolación" por el fallecimiento de la exministra al acudir a su velatorio, en Huelva.

También la llora el Partido Popular, donde fue referente durante muchos años. Albert Núñez Feijóo la ha definido como "una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida por mejorar la vida de los españoles".

Los sindicatos también lamentan la pérdida. Tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CCOO, han dado el pésame a la patronal y a su familia. Y han recordado su figura como política y como negociadora.

También lo ha hecho Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. En redes sociales, ha lamentado: "Perdemos a una ministra comprometida con el servicio público y las empresas en nuestro país".