Preocupación por la exministra Fátima Báñez: está entre los desaparecidos del accidente ferroviario de Toledo

La CEOE ha publicado en redes que están pendientes de noticias sobre Báñez, ha trasladado condolencias a las familias y ha ofrecido apoyo a los afectados.

¿Qué información ha publicado la CEOE sobre el accidente y la búsqueda de Báñez?

Báñez es exministra de Trabajo y presidenta de la Fundación CEOE, por eso la patronal ha emitido comunicados de preocupación y condolencias y la busca activamente tras el accidente.

¿Qué papel ocupa Fátima Báñez y por qué su desaparición preocupa a la CEOE?

El Iryo en el que iba Báñez llevaba 147 personas y fue arrollado por un tren de Renfe que llevaba 397 pasajeros; el choque ha provocado por ahora al menos 64 fallecidos.

¿Cuántas personas viajaban en el tren de Fátima Báñez y cuál fue la magnitud del choque?

No hay confirmación sobre su estado; miembros del PP y de la patronal han intentado contactarla sin respuesta y sus familiares se han desplazado al lugar del siniestro a la espera de noticias.

¿Qué sabemos hasta ahora sobre el estado de Fátima Báñez y las gestiones familiares?

Porque viajaba como pasajera en el tren Iryo implicado en la colisión y desde la CEOE y el PP han confirmado que no han podido localizarla tras el choque.

El choque entre ambos trenes ocurrido este miércoles se ha cobrado la vida de al menos 64 personas.

Dirigentes del PP, miembros de la patronal y familiares han intentado contactar con la exministra sin éxito, desplazándose sus allegados al lugar del siniestro.

Báñez viajaba en un tren Iryo con 147 pasajeros que fue arrollado por un convoy de Renfe en el que se trasladaban 397 personas.

La exministra de Trabajo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, se encuentra entre las personas desaparecidas en el accidente de tren en Toledo.

La exministra de Trabajo y presidenta de de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente de tren de este miércoles en Toledo, en el que han muerto al menos 64 personas.

Así lo confirman desde la CEOE y desde el Partido Popular. La patronal ha trasladado por redes sociales su preocupación ante la desaparición Báñez, que viaja en el tren Iryo, que llevaba 147 personas en el momento en el que fue arrollado por otro de Renfe, que llevaba 397 pasajeros.

"Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo", indica la patronal en redes sociales.

Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados https://t.co/8M0QEryVH4 — CEOE (@CEOE_ES) October 28, 2026

"Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados", añaden.

Según ha podido saber este periódico, varios miembros tanto del PP como del ámbito de la patronal han intentado contactar con Báñez a través de su teléfono móvil, pero no ha dado respuesta. Y los familiares de la exministras se han trasladado a la zona del siniestro, a la espera de noticias.

Al menos 50 muertos tras chocar un AVE de Renfe contra un Iryo y sacarlo de la vía cerca de Toledo

El siniestro ha ocurrido este miércoles por la mañana tras un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo, que ha provocado al menos 64 personas muertos.