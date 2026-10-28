El empleo da un giro y confirma su tendencia a la baja a un mes de las elecciones generales

En los últimos doce meses se crearon 465.000 empleos (2,09%) pero el paro solo se redujo en 21.900 personas, lo que muestra que el crecimiento del empleo ya no está logrando recortes significativos del desempleo y confirma una tendencia a la baja.

La vuelta al curso escolar elevó casi 90.000 ocupados en el sector público, contrarrestando la destrucción en el privado; es un efecto estacional que explica el trasvase temporal entre sectores en el tercer trimestre.

¿Por qué el aumento de la ocupación pública compensa la pérdida de empleo privado en este trimestre?

El recorte de 15.500 autónomos reduce oferta de trabajo independiente y puede encarecer servicios locales; además suma a una pérdida acumulada de 104.000 autónomos en doce meses, lo que indica menos emprendimiento y empleo por cuenta propia.

La regularización ha incorporado más de 400.000 personas a las cifras laborales y ha elevado la población inmigrante ocupada en 300.000 en seis meses, lo que reduce la tasa de paro de extranjeros y modifica la composición de ocupados y activos en la EPA.

¿Qué consecuencias ha tenido la regularización de inmigrantes en los datos de empleo de la EPA?

La EPA refleja una desaceleración en la creación de puestos desde mediados del año pasado: solo 73.000 empleos netos entre junio y septiembre y una caída del empleo privado en 16.500 puestos, lo que evidencia que la actividad laboral se enfría pese al verano.

¿Por qué la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre muestra un giro a la baja en la creación de empleo?

El colectivo de trabajadores autónomos sufre una pérdida de 15.500 afiliados en el trimestre, acumulando una caída interanual de 104.000 profesionales.

La reducción anual del desempleo se frena de forma acusada, cerrando los últimos doce meses con apenas 21.900 parados menos, muy lejos del ritmo de trimestres anteriores.

El sector privado destruye 16.500 empleos entre junio y septiembre, pero la caída se compensa con el aumento de casi 90.000 ocupados en el sector público por el inicio del curso escolar.

La creación de empleo confirma una clara tendencia a la baja en el tercer trimestre del año con solo 73.000 nuevos puestos netos, la peor cifra para este periodo desde 2019.

Los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del año revelan el giro a la baja en la creación de empleo que todos los analistas y servicios de estudios habían vaticinado hace más de un año.

Hay que remontarse a 2019, meses después Pedro Sánchez llegara al Gobierno tras la moción de censura a Rajoy en 2018, para tener un tercer trimestre del año con tan escaso aumento de la ocupación, pese a la llegada sostenida de inmigrantes.

Si a eso le añadimos la caída paulatina en el ritmo de creación de empleo y el derrumbe del recorte anual del paro, se denota un cambio de tendencia claro, cuando falta apenas un mes para las elecciones generales.

La EPA revela siempre el escenario básico del empleo con cifras que no se ven con claridad en los datos de afiliación mensual a la Seguridad Social, distorsionados por la regularización de inmigrantes, que supera ya los 400.000.

Los 73.000 nuevos empleos netos que se han generado entre junio y septiembre, pese a un verano de ocupación récord, no han servido para compensar el aumento de la población activa de apenas 170.000 personas.

Por más que los datos de la regularización de inmigrantes aporten nuevos activos al mercado laboral (ocupados o parados), la subida de la población activa de este trimestre ha sido similar a la de hace un año en las mismas fechas, sin esa regularización.

Por supuesto que la legalización de esos extranjeros en el mercado laboral español influye en los datos de empleo. Pero en el caso de la EPA, hecha a través de encuestas familiares, se diluyen en la foto fija que resulta y no ocultan una evolución de la actividad que va a la baja.

Uno de los datos más relevantes de la EPA del tercer trimestre del año es la destrucción de empleo del sector privado, con 16.500 puestos menos. En este periodo se compensa con la subida en casi 90.000 ocupados en el sector público de la mano de la vuelta al cole y la educación.

Sólo una nota comparativa: el año pasado, el sector privado llegó a crear 107.000 empleos en el tercer trimestre del año, con unas condiciones básicas y económicas muy similares a las de este ejercicio.

La comparación en la creación de empleo en los últimos doce meses ofrece como positivo el dato de 465.000 nuevos puestos. Esto marca un ritmo de avance del 2,09% y confirma una tendencia a la baja que viene desde mitad del año pasado.

Pero esa evolución interanual va peor en lo que respecta a la evolución del paro. En el cómputo de los últimos doce meses se queda en apenas 21.900 parados menos, lejos de los 140.000 de margen que tenía en el tercer trimestre de 2025.

A finales del año pasado, el recorte del paro aguantaba la subida de la población activa con 118.000 parados menos en un año. Tres meses después se quedaron en 80.000, en el dato de junio en 57.000 y, apenas tres meses después en menos de la mitad de esa cifra.

Conoceremos los datos de la EPA del último trimestre el primer mes del año que viene, pero todo apunta a que la reducción del paro puede quedar en tablas o ser muy poco significativa.

El empleo en la recta final del año no suele experimentar grandes subidas. El Black Friday y la campaña de comercio en Navidad generan empleo, pero en cantidades menos significativas que en verano.

La situación también ha marcado una clara tendencia descendente en los trabajadores autónomos, pese a ser una opción muy utilizada por las nuevas profesiones científicas y técnicas, y por la construcción, que está al alza.

El recorte de 15.500 autónomos entre junio y septiembre suele producirse siempre en esa época del año. Pero esta vez viene precedido por dos trimestres anteriores de caídas netas que dejan el cómputo en doce meses en 104.000 menos, algo que tampoco ocurría en los últimos años.

Extranjeros

En lo que respecta a la contratación de extranjeros, en plena regularización, las cifras de la EPA reflejan una evolución constante al alza en la ocupación, que se ha marcado más en los últimos seis meses.

La población en edad de trabajar inmigrante en España se ha movido entre los 4,1 millones de finales del año pasado, a los 4,4 millones del dato a septiembre. Pero la subida de 300.000 se ha producido en apenas seis meses, prácticamente desde que está en marcha la regularización.

El colectivo total de extranjeros que contabiliza la EPA también ha pasado de los 6 millones con que cerró 2025, a casi 6,3 millones en este tercer trimestre.

Como han señalado la AIReF o el Banco de España, entre otros, muchos de esos inmigrantes estaban ya en España, como familiares y personas que no formaban parte de la población activa hasta ahora.

De hecho, el colectivo de inactivos (ni parados, ni ocupados), se ha reducido de los casi dos millones que había en el inicio de 2026 a menos 1,8 millones.

Ese fenómeno es el que ha provocado, además, que la tasa de paro de más del 17% que sufrían los extranjeros en España, se haya recortado en casi tres puntos al final de primer trimestre, hasta el 14,50%.

De los 2,59 millones de parados que han elevado la tasa nacional al 10,18% en este trimestre, casi 650.000 eran trabajadores inmigrantes, tras romper su progresión a la baja y subir en 24.500 entre junio y septiembre.