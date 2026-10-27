El paro sube hasta el 10,18% en el tercer trimestre del año con 22,7 millones de ocupados según la EPA

A corto plazo, más desempleados implica mayores necesidades de prestaciones y búsqueda de empleo; a medio plazo, puede presionar a salarios y contratación si la recuperación del turismo o la actividad no genera puestos suficientes.

¿Cómo afecta a los ciudadanos la subida del paro en el tercer trimestre según la EPA?

Ya ocurrido: la tasa de paro se ha incrementado al 10,18% porque la oferta de trabajo creció más que el empleo creado; podría ocurrir: si la contratación estacional cae, la tasa podría seguir subiendo en próximos trimestres.

Son las personas que según la Encuesta de Población Activa estaban trabajando en el tercer trimestre; la cifra refleja empleo registrado por actividad y jornada, no solo afiliación a la Seguridad Social.

Porque la población activa aumentó en 169.500 personas entre julio y septiembre y parte de ese incremento no encontró empleo, lo que elevó la tasa de paro tres décimas hasta 10,18%.

¿Por qué ha subido la tasa de paro al 10,18% en el tercer trimestre?

Este repunte del paro refleja una tendencia al alza habitual tras el cierre de la campaña turística de verano.

La tasa de desempleo subió debido a un incremento de la población activa en 169.500 personas entre julio y septiembre.

El número total de ocupados en España alcanzó los 22,7 millones de personas según la Encuesta de Población Activa (EPA).

El paro aumentó hasta el 10,18% en el tercer trimestre del año, tres décimas más que en el trimestre anterior.

El número de ocupados se colocó en 22,7 millones de personas en el tercer trimestre del año, pero no evitó una subida del paro al 10,18%, por el aumento de la población activa, según la Encuesta de Población Activa que publica el INE.

El aumento de la población activa en 169.500 personas entre julio y septiembre ha elevado la tasa de paro al 10,18%, tres décimas más que en el trimestre anterior, en una tendencia al alza típica de estos meses de finales de la campaña turística. Esa subida contrasta con el recorte de un punto del trimestre anterior.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.