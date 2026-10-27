CEIM se suma a Foment y reclama que se recupere el despido objetivo por bajas laborales reiteradas

Garrido explica que la ausencia de una persona se nota en la empresa; cuando las ausencias se repiten y crecen sin control afectan al funcionamiento empresarial y al conjunto de la sociedad.

Además del despido objetivo, CEIM ha pedido reducir complementos sindicales que mejoran la IT, que la Seguridad Social asuma días cuarto a quinceavo y eximir de cotizaciones la contratación de sustitutos.

Herrero propone un repositorio compartido entre servicios públicos de salud, empresas y mutuas que agregue datos de bajas y permita avisar al INSS cuando se den determinadas circunstancias.

Garrido propone que la Seguridad Social asuma la prestación y las cotizaciones entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, actualmente a cargo de la empresa.

¿Qué propone Garrido sobre quién asume la prestación y las cotizaciones en los primeros días de baja?

Garrido sostiene que la repetición y generalización de ausencias perjudica a la empresa y al sistema, y propone el despido objetivo para desincentivar el absentismo; además pide reducir complementos de convenio que mejoran la prestación de IT.

Cristina Herrero plantea un repositorio compartido de datos de bajas entre salud, empresas y mutuas para acelerar la actuación de la Seguridad Social.

La patronal madrileña también pide eximir de cotizaciones la contratación de trabajadores para sustituir a empleados en incapacidad temporal.

Miguel Garrido propone reducir los complementos de incapacidad temporal en convenios y que la Seguridad Social asuma las bajas del cuarto al decimoquinto día.

CEIM se une a Foment del Treball y exige recuperar el despido objetivo por bajas laborales reiteradas para frenar el absentismo.

Más voces de las patronales españolas demandan que se recupere el despido objetivo por acumulación de bajas laborales para desincentivar el absentismo.

Después de reclamarlo el presidente de Foment del Treball, Jose Sánchez Llibre, le ha tocado el turno a Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente de la CEOE.

En una jornada celebrada en Madrid precisamente sobre el absentismo, Garrido ha demandado retomar esta medida (que se eliminó en 2020) y por reducir los complementos que en convenio colectivo mejoran la prestación por incapacidad temporal (IT).

El responsable de la patronal ha reclamado "valentía" para afrontar un absentismo que no para de crecer.

"Cuando falta una persona, la empresa lo nota. Pero cuando las ausencias se repiten, se generalizan y crecen sin control, lo nota todo el sistema y lo nota también la sociedad", ha afirmado.

Asimismo, el líder de CEIM ha abogado por que la Seguridad Social asuma la prestación y las cotizaciones entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, que ahora abona la empresa y por eximir de cotizaciones la contratación de trabajadores que sustituyan a personas en incapacidad temporal.

La expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha participado también en la jornada de CEIM, donde ha propuesto que los servicios públicos de salud, las empresas y la mutuas colaboradoras compartan en un repositorio todos los datos de las bajas para poder avisar al INSS cuando se den determinadas circunstancias.

La Seguridad Social "no puede esperar a que pasen 365 días para actuar»", ha advertido Herrero, que también ha pedido formar en IT a los médicos de atención primaria y comparar sus bajas entre centros y comunidades.