Los españoles de 13 CCAA son hoy más pobres que en 2019: el poder adquisitivo desciende desde que gobierna Sánchez

Los salarios evolucionan favorablemente. Según los cálculos del Banco de España, los sueldos de los españoles subieron un 5% durante el pasado año. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores ha perdido poder adquisitivo respecto a 2019, el primer año completo que gobernó Pedro Sánchez, con un empobrecimiento de media del 1% entre todas las autonomías.

Así, más de 15 millones de trabajadores españoles han visto mermada su capacidad de compra entre 2019 y 2024, según indican datos de la consultora Adecco. Se trata de los ciudadanos de 13 comunidades autónomas. El poder adquisitivo sólo ha subido en cuatro territorios.

Los trabajadores que más se han empobrecido son los cántabros, que según el análisis han perdido un 7,3% de poder adquisitivo. Les siguen los vascos, con un descenso del 4,6%. Pese a ello, esta comunidad ostenta el segundo salario medio más elevado entre las regiones, sólo por detrás de Madrid.

En el tercer lugar de este peculiar ranking aparece Canarias, con una pérdida del poder adquisitivo del 4,2%.

En cambio, los trabajadores murcianos han mejorado su capacidad de gasto un 2,9%, seguidos de los baleares, con un 1,6%. Cierran los datos positivos Extremadura y Madrid, con leves mejoras del poder adquisitivo, de un 0,7% y un 0,3% respectivamente.

La pérdida general de poder adquisitivo que indica este estudio apunta a la lejanía que parece haber entre la macroeconomía y la micro. Pese a que la evolución del PIB y del mercado de trabajo es positiva desde que pasó lo peor de la pandemia (sobre todo en comparación con los países del entorno de España), el fenómeno no termina de llegar a los hogares.

La clave está en los precios. Desde 2019, la inflación general se ha disparado cerca de un 24%. En cambio, el incremento salarial se ha quedado en el entorno del 17%. Así, pese a que el año pasado los trabajadores recuperaron un 1% de poder de compra, su capacidad adquisitiva sigue estando por debajo de la de 2019.

En cualquier caso, el empobrecimiento de la población es todavía mayor si se echa un vistazo más atrás. Según Adecco, el poder adquisitivo de los españoles ha caído un 4,8% respecto a 2008. Una prueba más de los estragos de la crisis financiera de la década pasada, que paralizó las subidas de sueldos, e incluso los redujo, y en la que hubo incrementos de precios (aunque más atenuados).

Por otro lado, el análisis recoge también que el salario medio español está en el entorno de los 1.988 euros brutos mensuales. Sin embargo, apunta que sólo en cuatro regiones se cobra por encima de esta media y subraya las importantes diferencias que hay en España en términos retributivos.

Tantas que entre Madrid, que tiene el salario más elevado (2.367 euros), y Extremadura, que tiene el más bajo (1.642), hay una diferencia del 44%. Es decir, que, de media, un extremeño cobra en un año lo mismo que un madrileño en poco más de ocho meses.

"Es una brecha proporcionalmente similar a la que hubo en 2022, y se encuentra por debajo de la de, por ejemplo, 2020 y 2023", recoge el informe.

¿Y qué está ocurriendo en el 2025 respecto al poder adquisitivo? Pese a que los salarios por convenio están creciendo por encima de la inflación en lo que va de año, la OCDE ya lanza alertas sobre la evolución negativa de la riqueza de los hogares.

Concretamente, tal y como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, el órgano internacional avisa de que los ingresos reales de las familias españolas se han reducido en lo que va de 2025.

En el primer trimestre del año, el descenso fue del 0,07%. Y en el segundo, esta evolución se disparó al 0,2%. Habrá que esperar unos meses para ver si esta tendencia revierte o 2025 es otro mal año para los bolsillos de los españoles.