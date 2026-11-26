La sucesión arrancó tras el anuncio de salida anticipada de Lagarde; desde entonces la carrera se centró en De Cos y Knot, y las negociaciones bilaterales de Francia y Alemania, incluidos un volantazo de Macron y arreglos en Berlín, consolidaron el pacto.

¿Cómo hemos llegado hasta la situación de pacto entre Macron y Merz que deja a De Cos como favorito?

La ausencia de Sánchez de la cumbre y la delegación de su voto en Macron relegó a España a un papel secundario en las negociaciones, aunque el PP también respaldó a De Cos, lo que facilitó el acuerdo francoalemán.

¿Cómo ha influido la ausencia de Pedro Sánchez en la negociación sobre la candidatura de Hernández de Cos?

Klaas Knot es el exgobernador del Banco de Holanda y un candidato con perfil “halcón” de política monetaria; mantiene su postulación para presionar por una salida negociada que podría incluir dirigir el MEDE u otra posición de peso.

¿Quién es el rival Klaas Knot y por qué mantiene su candidatura pese a que su Gobierno la da por perdida?

Ya se ha producido el reparto de puestos clave: De Cos quedaría como presidente, Alemania se reserva el economista jefe y Francia la dirección de operaciones de mercado; eso facilita el consenso político inmediato.

¿Qué consecuencias tiene el pacto entre Francia y Alemania para la cúpula del BCE ya formalizado?

Macron cambió su respaldo porque buscaba un acuerdo político que preservara equilibrios en la cúpula del BCE y reducir el castigo de los mercados a la deuda francesa, según fuentes diplomáticas citadas en la cobertura de El Español.

El aspirante holandés Klaas Knot mantiene formalmente su candidatura a pesar de que el pacto franco-alemán invalida sus opciones de liderar la institución.

Pedro Sánchez, ausente por la campaña electoral, ha delegado su voto en Macron, recibiendo también la candidatura el respaldo de Alberto Núñez Feijóo.

La designación responde a un pacto entre Emmanuel Macron y Friedrich Merz, donde Alemania asumirá la función de economista jefe y Francia la cartera de operaciones de mercado.

Los líderes de la UE prevén acordar el nombramiento de Pablo Hernández de Cos como nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE).

Salvo sorpresa mayúscula de última hora, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tienen previsto cerrar este jueves, en la cumbre extraordinaria que se celebra en Bruselas, un acuerdo político para nombrar a Pablo Hernández de Cos nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE), el cargo económico -y quizá también político- con más poder de la Unión.

La elección de Hernández de Cos es fruto de un pacto para renovar la cúpula del BCE que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han cocinado a su medida, en una sucesión de volantazos, caos y traiciones varias. Todo ello, en buena medida, a espaldas del resto de socios de la eurozona, que han debido conformarse con el papel de meros convidados de piedra.

Alemania se queda con el puesto clave de economista jefe, para el que ha designado al profesor de Princeton Markus Brunnermeier, que ejercerá de contrapunto al español. Francia, por su parte, ha elegido a Laurence Boone, ex economista jefe de la OCDE y ex secretaria de Estado de Asuntos Europeos, para hacerse cargo de la cartera de operaciones de mercado del BCE.

En este reparto decidido por París y Berlín, Pedro Sánchez ha quedado relegado a un papel secundario. El presidente del Gobierno ni siquiera asiste al Consejo Europeo, al estar inmerso en la campaña electoral, y ha delegado su voto en Macron. En un caso inédito de unidad nacional en esta legislatura, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también respalda la candidatura de Hernández de Cos.

Aunque el español cuenta desde hace semanas con los apoyos necesarios gracias al pacto entre Macron y Merz, su nombramiento no ha podido formalizarse hasta ahora porque su único rival en la carrera, el halcón holandés Klaas Knot, mantiene su candidatura pese a que su propio Gobierno ya la da por perdida.

De hecho, ha sido el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, quien ha forzado este jueves una discusión al máximo nivel entre los líderes europeos con el argumento de que se trata de un "cargo extremadamente importante, en el que está en juego la estabilidad de la eurozona".

Pero, una vez celebrado el debate, incluso Países Bajos podría sumarse al acuerdo para respaldar el equipo formado por De Cos, Brunnermeier y Boone, en aras de preservar la "unanimidad", según explica un alto funcionario europeo.

"Todo el mundo es consciente de que lo mejor es alcanzar un consenso. Hay un amplio apoyo al candidato español. Habrá discusiones, pero estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo", asegura un diplomático de un país grande.

Desde que comenzaron los rumores sobre una posible salida anticipada de Lagarde, la carrera ha sido cosa de dos. Hernández de Cos y Knot se situaron desde el principio como claros favoritos. No solo por su indudable solvencia técnica, sino sobre todo por su capacidad para tender puentes y forjar consensos entre los dos bloques tradicionalmente enfrentados: norte y sur, halcones y palomas.

El ex gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su participación en el IV Observatorio de las Finanzas, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia Laura Mateo

Todas las alarmas saltaron a mediados de septiembre, cuando Reuters publicó que Macron estaba dispuesto a respaldar al halcón holandés frente al candidato español a cambio de reservar para Francia, adscrita al bloque del sur, el puesto de economista jefe del BCE. París buscaba así preservar los equilibrios geográficos y políticos en la cúpula de la institución.

Sin embargo, lo que parecía más difícil para Hernández de Cos era conseguir que Pedro Sánchez le postulase para presidir el BCE. El actual director del Banco de Pagos Internacionales -el banco central de los bancos centrales- fue nombrado gobernador del Banco de España por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Desde ese puesto, se mostró muy crítico con algunas de las principales medidas del Ejecutivo de coalición, como la fuerte subida del salario mínimo o la contrarreforma de las pensiones.

Tras meses de titubeos, Sánchez oficializó su respaldo en una entrevista con Bloomberg en Nueva York, el pasado 23 de septiembre. "Tiene el liderazgo, la capacidad y los conocimientos. Sería algo muy positivo, no solo para España, sino también para Europa, que alguien como él estuviera al frente del Banco Central", afirmó. Por esas mismas fechas, el primer ministro neerlandés hacía lo propio al respaldar a Klaas Knot.

El jueves 29 de octubre, Lagarde anunció que abandonará la presidencia del BCE el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que expire su mandato. La salida anticipada ha permitido a los líderes europeos elegir a su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas de la primavera de 2027, en las que las encuestas sitúan como favorita a la ultraderechista Marine Le Pen, partidaria de desmontar la UE desde dentro.

El anuncio de Lagarde puso definitivamente en marcha la sucesión. Una vez cerrado el plazo extraordinario para presentar candidaturas, el 6 de noviembre, se confirmó lo que todos esperaban: la batalla por la presidencia del BCE sería un duelo entre los dos únicos aspirantes: Hernández de Cos y Knot.

Las candidaturas se debatieron por primera vez en el Eurogrupo del 9 de noviembre. A la salida, el vicepresidente primero y responsable de Economía, Carlos Cuerpo, se declaró «optimista» sobre las opciones del español y apuntó incluso a la posibilidad de un acuerdo por «unanimidad».

Ese mismo día, el halcón neerlandés concedió una entrevista al Financial Times en la que prácticamente pidió perdón por su pasado más beligerante y prometió acudir al rescate de cualquier Estado miembro -con Francia en el punto de mira- que sufriera una crisis de deuda.

"Si las circunstancias lo exigen, no dudaremos en intervenir", aseguró Knot. En contraste, el exgobernador del Banco de España ha mantenido un discreto silencio durante todo el proceso. "Me halaga que se me tenga en cuenta. Sin embargo, no tengo nada más que añadir. Estoy centrado en hacer bien mi trabajo en el Banco de Pagos Internacionales", se ha limitado a decir.

La gran sorpresa llegó a última hora del mismo 9 de noviembre. Macron dio un volantazo de 180 grados y anunció, a través del diario Le Monde, que abandonaba su respaldo a Knot para apostar por Hernández de Cos. París renunciaba incluso al puesto de economista jefe del BCE, que quedaba en manos de Alemania, y se conformaba con la cartera de operaciones de mercado.

Klaas Knot, ex presidente del Banco Central de Holanda . Manuel Lopez Europa Press

El cambio de postura de Macron coincidía con el castigo de los mercados a la deuda francesa, en respuesta a los desequilibrios presupuestarios crónicos del país. A diferencia de Merz, que ha realizado entrevistas de trabajo presenciales tanto a Hernández de Cos como a Knot, el presidente francés solo accedió a reunirse con el candidato español.

El Gobierno neerlandés sostiene que la elección de Hernández de Cos quedó sellada a finales de septiembre, durante la visita de Estado del presidente francés a Madrid. En La Haya no tienen claro si Francia quiso realmente en algún momento el cargo de economista jefe o si todo formaba parte de una estrategia negociadora.

Jetten considera que Merz ha traicionado a Países Bajos al pactar con Macron. Sin el respaldo alemán, Knot tenía cero opciones de salir elegido: hay pocos países del norte dentro de la eurozona. Otros socios de los neerlandeses, como Suecia y Dinamarca, no comparten la moneda única. Finlandia es el único que ha expresado un apoyo claro a su candidato, pero su peso demográfico resulta insuficiente para inclinar la balanza.

Con el pacto franco-alemán encarrilado, todo apuntaba a que el nombramiento se oficializaría en la cumbre informal de líderes europeos celebrada en Dublín el 13 de noviembre. Pero entonces llegó el "caos", en palabras de otro diplomático: Alemania todavía no tenía candidato para el puesto de economista jefe del BCE debido a las discrepancias entre los socios democristianos y socialdemócratas de su Gobierno de coalición.

Las negociaciones en Berlín se prolongaron otra semana y en Bruselas confiaban en que ese margen serviría para que Klaas Knot retirase su candidatura, evitando así una votación que pusiera de nuevo de relieve la fractura de la eurozona entre norte y sur.

Pero el halcón neerlandés sigue en la carrera y no ha ofrecido más explicaciones. Según la prensa económica, estaría negociando con el Eurogrupo una salida acorde con sus aspiraciones, que podría pasar por asumir la dirección del fondo de rescate de la UE (MEDE).