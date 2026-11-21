Hernández de Cos es considerado una "paloma" o un independiente dispuesto a flexibilidad y diálogo; Knot es un "halcón" con historial de dureza antiinflacionaria; la elección condicionará la inclinación del BCE entre prioridad a crecimiento y empleo o a lucha estricta contra la inflación.

¿Cómo encaja el perfil monetario de Hernández de Cos frente al de Knot y por qué eso importa para la política del BCE?

Países Bajos carece de apoyos suficientes en la eurozona: aliados como Suecia y Dinamarca no usan el euro y solo Finlandia le respalda; sin respaldo alemán, Knot no suma mayoría cualificada reforzada.

¿Cómo influye el mapa político europeo en las opciones de Países Bajos para imponer a Knot como presidente del BCE?

Francia y Alemania acordaron repartirse dos puestos clave: Alemania propone al economista jefe (Markus Brunnermeier) y Francia apoya a Laurence Boone para operaciones de mercado, dejando la presidencia en la balanza entre España y Países Bajos.

¿Quiénes han pactado ya la composición del resto de la cúpula del BCE y qué puestos han acordado?

Ya ocurrido: obliga a someter la elección a votación y retrasa la proclamación oficial; podría dejar al descubierto divisiones entre socios. Potencial: una votación expone la posibilidad de que pese alguna minoría y complica la legitimidad política del ganador.

¿Qué consecuencias tiene para Pablo Hernández de Cos que Knot no se retire y haya que votar la elección del presidente del BCE?

Knot mantiene la candidatura porque busca forzar una votación y conservar influencia en el reparto de poder dentro del BCE; su retirada solo ocurriría si recibe una oferta alternativa que compense la pérdida.

¿Por qué Klaas Knot sigue manteniendo su candidatura al BCE aunque el Gobierno de Países Bajos la dé por perdida?

La negativa de Knot a retirarse obligar!a a realizar una votaci on en la que Hern!andez de Cos parte con la mayor!ia cualificada reforzada necesaria para ser proclamado presidente.

Francia y Alemania han repartido el resto de la c upula del organismo proponiendo a Markus Brunnermeier como economista jefe y a Laurence Boone para la cartera de operaciones de mercado.

El neerland es Klaas Knot mantiene su candidatura a presidir el BCE a pesar de que el Gobierno de Pa ises Bajos la da por perdida tras el acuerdo entre Alemania y Francia para apoyar al espa nol Pablo Hern!andez de Cos.

El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha quedado este viernes a un paso de sustituir a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE) después de que Alemania y Francia hayan acordado por fin los nombres para repartirse los otros dos puestos vacantes en la cúpula del organismo.

Sin embargo, su único rival en la carrera, el halcón holandés Klaas Knot, se aferra a su candidatura pese a que el propio Gobierno de Países Bajos la da por perdida tras lo que considera una traición del Gobierno de Berlín, que también ha decidido respaldar al español.

De hecho, la permanencia de Knot en la pugna es el único obstáculo que impide por ahora proclamar oficialmente la victoria de Hernández de Cos, que actualmente dirige el Banco de Pagos Internacionales (BPI), considerado el banco central de los bancos centrales, con sede en Basilea.

Tanto los observadores en Bruselas como la propia prensa neerlandesa daban por hecho que Knot acabaría retirándose a cambio de una oferta alternativa para ocupar otro alto cargo que satisficiera sus aspiraciones. Sin embargo, el candidato holandés sigue sin dar el paso.

Lo cierto es que el Gobierno de Rob Jetten tampoco se ha mostrado nunca particularmente entusiasta con la candidatura de Knot, que atribuía más a una ambición personal que a una apuesta de país.

"¿Por qué Países Bajos han propuesto al señor Knot?", le preguntaron al ministro de Finanzas, Eelco Heinen, durante la última reunión del Eurogrupo. "El señor Knot ha indicado que está interesado en el cargo que ahora queda vacante, y el Gobierno neerlandés en su conjunto lo considera, por supuesto, un excelente candidato", respondió.

Ese mismo día, el rival de Hernández de Cos concedió una entrevista al Financial Times, la biblia económica de Bruselas, en la que prácticamente pedía perdón por su pasado más beligerante y prometía acudir al rescate de cualquier Estado miembro -con Francia en el punto de mira- que sufriera una crisis de deuda.

Pablo Hernández de Cos cuando dio el testigo como gobernador del BdE a José Luis Escrivá. Europa Press / Alberto Ortega.

"Si las circunstancias lo exigen, no dudaremos en intervenir", asegura Knot. En contraste, el exgobernador del Banco de España ha guardado un cauto silencio durante todo el proceso. "Me halaga que se me tenga en cuenta. Sin embargo, no tengo nada más que añadir. Estoy centrado en hacer bien mi trabajo en el BPI", se ha limitado a señalar.

El candidato neerlandés, que fue gobernador del Banco de Países Bajos durante 14 años, se ganó la fama de halcón monetario en los primeros días de su mandato, iniciado en 2011, cuando fue el primer responsable de política monetaria que habló abiertamente de la posibilidad de una suspensión de pagos de Grecia o de su salida del euro.

Sin embargo, un año más tarde, cuando la crisis de deuda amenazaba con tumbar a España e Italia, respaldó el plan de Mario Draghi para salvar la moneda única y se distanció del alemán Jens Weidmann. En 2019, volvió a enfrentarse públicamente al presidente del BCE al oponerse a la última rebaja de tipos y a la reanudación de las compras de bonos que el italiano impulsó para sacar a la eurozona de la deflación.

Relación con Lagarde

Su relación con Lagarde ha sido, en cambio, mucho más cordial. La francesa fue, de hecho, una de las primeras en señalarle como posible sucesor. Ahora, Knot se define a sí mismo como un "pragmático con convicciones".

No obstante, el Gobierno neerlandés ha dado por perdida la candidatura de Knot desde que Le Monde publicó, también el 9 de noviembre, que Francia y Alemania habían alcanzado un pacto para situar a Hernández de Cos al frente del BCE y colocar a un alemán como contrapunto en el puesto clave de economista jefe.

El acuerdo se ha confirmado este viernes con la designación por parte de Berlín del profesor de Princeton Markus Brunnermeier como nuevo economista jefe del BCE, en sustitución del irlandés Philip Lane.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha elegido a Laurence Boone, ex economista jefe de la OCDE y ex secretaria de Estado de Asuntos Europeos, para hacerse cargo de la cartera de operaciones de mercado del BCE.

Al igual que Sánchez, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, tampoco acudió a la cumbre celebrada la semana pasada en Dublín, donde Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, terminaron de cerrar el pacto.

Emmanuel Macron y Friedrich Merz llegaron a un acuerdo para repartirse la cúpula del BCE UE

El Gobierno neerlandés sostiene que la elección de Hernández de Cos quedó sellada a finales de septiembre, durante la visita de Estado del presidente francés a Madrid. París había manifestado inicialmente su interés por el puesto de economista jefe, pero después dio marcha atrás y lo cedió a Alemania.

En La Haya no tienen claro si Francia quiso realmente ocupar esa posición o si todo formaba parte de una estrategia negociadora, según explican a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes europeas.

Jetten considera que Merz ha traicionado a Países Bajos al pactar con Macron. Sin el respaldo alemán, Knot tiene cero opciones de salir elegido: hay pocos países del norte dentro de la eurozona.

Otros socios de los neerlandeses, como Suecia y Dinamarca, no comparten la moneda única. Finlandia es el único que ha expresado un apoyo claro a su candidato, pero su peso demográfico resulta insuficiente para inclinar la balanza.

La Haya denuncia, además, una sobrerrepresentación de los países del sur en las instituciones económicas de la UE. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) está presidida por el italiano Carlo Comporti; el Banco Europeo de Inversiones, por la española Nadia Calviño, y el Eurogrupo, por el griego Kyriakos Pierrakakis.

La resistencia de Knot a retirar su candidatura obligará a someter la elección a votación. Hernández de Cos necesita una mayoría cualificada reforzada de los Estados miembros de la zona del euro: el respaldo de al menos 16 de los 21 países, que representen como mínimo el 65 % de la población de la eurozona.

El español cuenta ahora mismo con los apoyos necesarios, pero una votación -que podría producirse durante el Consejo Europeo extraordinario del 26 de noviembre- dejaría al descubierto la división entre los socios europeos.