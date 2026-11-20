La candidatura de Hernández de Cos se ha presentado como una candidatura de país apoyada también por Feijóo, y su nombramiento de 2018 como gobernador del Banco de España por el gobierno de Rajoy refuerza ese respaldo nacional.

¿Qué papel han tenido España y el PP en la candidatura de Hernández de Cos?

Knot mantiene su postulación pese al reparto Francia-Alemania porque no ha retirado formalmente su candidatura, lo que obliga a que en algún momento haya votación entre los Estados miembros.

Necesita una mayoría cualificada reforzada: al menos dieciséis de los veintiuno países de la eurozona que representen como mínimo el sesenta y cinco por ciento de la población del área.

La designación de Brunnermeier, descrito como de perfil más duro, refuerza las voces favorables a una política monetaria menos acomodaticia; eso obliga a que la presidencia recaiga en alguien con postura más moderada para mantener el equilibrio interno.

¿Qué consecuencias tiene para la política monetaria del BCE la elección de Markus Brunnermeier como economista jefe?

Macron y Merz pactaron repartir las otras dos plazas del consejo delegado a cambio del aval a Hernández de Cos, dejando libre el equilibrio geográfico y de posiciones internas del BCE. Esto facilita que la presidencia recaiga en un candidato del sur de Europa con postura más flexible.

¿Por qué Francia y Alemania han acordado apoyar a Pablo Hernández de Cos para presidir el BCE?

El exgobernador del Banco de España cuenta con el respaldo del Gobierno y de la oposición en España, y los nombramientos se definirán en el Consejo Europeo del 26 de noviembre.

La elección de un economista jefe alemán favorece el nombramiento de Hernández de Cos para mantener el equilibrio geográfico y de política monetaria frente al neerlandés Klaas Knot.

Alemania ha designado al economista Markus Brunnermeier como economista jefe, mientras que Francia propone a Laurence Boone para la cartera de operaciones de mercado.

Pablo Hernández de Cos tiene prácticamente asegurada la presidencia del BCE tras el acuerdo entre Alemania y Francia para repartirse los otros puestos vacantes de la cúpula.

La elección de Pablo Hernández de Cos como presidente del Banco Central Europeo (BCE), el cargo económico más importante de la UE, está ya virtualmente asegurada después de que Alemania y Francia hayan acordado este viernes los nombres para repartirse los otros dos puestos vacantes en la cúpula del organismo.

Tras un largo pulso interno entre democristianos y socialdemócratas en el seno de la coalición, el Gobierno de Friedrich Merz ha designado al economista Markus Brunnermeier, profesor de la Universidad de Princeton, como nuevo economista jefe del BCE, en sustitución del irlandés Philip Lane.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha elegido a Laurence Boone, ex economista jefe de la OCDE y ex secretaria de Estado de Asuntos Europeos, para hacerse cargo de la cartera de operaciones de mercado del BCE.

El reparto franco-alemán deja prácticamente expedito el camino a Hernández de Cos. La designación de un economista jefe alemán de perfil halcón refuerza la necesidad de que la presidencia recaiga en un representante del sur de Europa y de posiciones más flexibles en política monetaria, para mantener el equilibrio interno del BCE.

El ex gobernador del Banco de España -que ahora es director del Banco de Pagos Internacionales- encaja en ese perfil, mientras que su único rival, el neerlandés Klaas Knot, también identificado con las posiciones más duras frente a la inflación, queda descartado por falta de contrapeso geográfico y monetario.

Sin embargo, en contra de lo que se esperaba en Bruselas, Knot no ha retirado su candidatura y se mantiene en la carrera, lo que obligará a votar en algún momento.

Hernández de Cos necesita una mayoría cualificada reforzada de los Estados miembros de la zona del euro: al menos 16 de los 21 países, que representen como mínimo el 65 % de la población de la zona del euro.

Este reparto de la cúpula del BCE lo terminaron de pactar Macron y Merz durante una reunión bilateral en los márgenes de la cumbre de líderes europeos celebrada la semana pasada en Dublín, pero la designación de sus respectivos candidatos se ha prolongado mucho más de lo esperado.

Está previsto que los nombramientos definitivos se realicen en Bruselas durante el Consejo Europeo del 26 de noviembre, el día en que se celebra el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

¿Pueden los líderes europeos elegir a Hernández de Cos? Lo cierto es que las riendas de la negociación las han llevado en todo momento París y Berlín, mientras que tanto el presidente del Gobierno como el primer ministro holandés, Rob Jetten, han quedado relegados desde el principio a un papel secundario.

Además, en Bruselas saben que la del Gobernador del Banco de España es una candidatura de país, puesto que cuenta también con el apoyo de Feijóo. Al fin y al cabo, Hernández de Cos fue nombrado en 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy.