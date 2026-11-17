El acuerdo refleja el cierre de la disputa interna en la coalición alemana sobre quién presentar y la voluntad de asegurar un candidato antes del vencimiento del plazo formal para presentar candidaturas. Fuente: el propio artículo — "Brunnermeier ha sido propuesto ... pero ya cuenta con el respaldo del canciller Friedrich Merz y recibirá este mismo miércoles el visto bueno del Consejo de Ministros alemán, justo cuando vence el plazo para presentar candidaturas..."

¿Qué hay detrás del acuerdo interno en el Gobierno alemán que ha permitido la propuesta de Brunnermeier?

Pablo Hernández de Cos es el exgobernador del Banco de España y figura con experiencia en bancos centrales; su postura a favor de una política monetaria más flexible y el apoyo previsto de Francia le colocan como candidato sólido para suceder a Christine Lagarde. Fuente: el propio artículo y referencia a apoyo francés en El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/bancos-centrales/20261112/francia-inclina-apoyar-hernandez-cos-presidente-bce-renuncia-puesto-economista-jefe/1003744455284_0.html — "El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos... partidario de una política más flexible... El Gobierno de Emmanuel Macron respaldaría claramente la candidatura..."

¿Quién es Pablo Hernández de Cos y por qué se le considera candidato a presidente del BCE?

La propuesta de un alemán para economista jefe despeja un desequilibrio geográfico y político que refuerza las opciones de Hernández de Cos para la presidencia del BCE. Fuente: el propio artículo — "La designación para el puesto de economista jefe de un alemán ... despeja el camino a Hernández de Cos ... para presidir el BCE..."

El Gobierno alemán ha alcanzado un acuerdo interno para postular a Markus Brunnermeier como candidato al puesto de economista jefe, una decisión política del ejecutivo de coalición que permite presentar candidato dentro del plazo. Fuente: https://www.elespanol.com/invertia/economia/bancos-centrales/20261112/francia-inclina-apoyar-hernandez-cos-presidente-bce-renuncia-puesto-economista-jefe/1003744455284_0.html — "El Gobierno de coalición de Friedrich Merz ha alcanzado por fin un acuerdo interno para postular a Markus Brunnermeier como economista jefe del BCE..."

El holandés Klaas Knot sopesa retirar su candidatura a la presidencia del BCE al constatar la falta de apoyos suficientes.

Francia respaldaría la candidatura del exgobernador del Banco de España, contando además con el apoyo tanto del Gobierno de Pedro Sánchez como del PP.

Pablo Hernández de Cos refuerza sus opciones para presidir el Banco Central Europeo tras la propuesta de Alemania para el puesto de economista jefe.

El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reforzado este martes sus opciones para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), el cargo económico de mayor poder en la UE, después de que Alemania haya despejado definitivamente su apuesta por el puesto de economista jefe.

El Gobierno de coalición de Friedrich Merz ha alcanzado por fin un acuerdo interno para postular al profesor de la universidad de Princenton Markus Brunnermeier como economista jefe del BCE, en sustitución del irlandés Philip Lane, según han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes europeas.

Brunnermeier ha sido propuesto por el ministro de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil, pero ya cuenta con el respaldo del canciller Friedrich Merz y recibirá este mismo miércoles el visto bueno del Consejo de Ministros alemán, justo cuando vence el plazo para presentar candidaturas, según las fuentes consultadas.

La designación para el puesto de economista jefe de un alemán -un perfil que tradicionalmente defiende posiciones más duras en política monetaria- despeja el camino a Hernández de Cos, partidario de una política más flexible, para presidir el BCE y preservar así los equilibrios geográficos y políticos en la cúpula del organismo.

La renovación de la cúpula del BCE se completaría con el nombramiento de la francesa Laurence Boone, ex economista jefe de la OCDE y ex secretaria de Estado de Asuntos Europeos, al frente de las operaciones de mercado. El Gobierno de Emmanuel Macron respaldaría abiertamente la candidatura de Hernández de Cos a la presidencia, según ha adelantado Le Monde.

Hernández de Cos, que en la actualidad es director general del Banco de Pagos Internacionales, ha sido propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez pero cuenta también con el apoyo sin fisuras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Fue precisamente Mariano Rajoy el que le nombró gobernador del Banco de España en 2018.

El otro aspirante para la presidencia, el halcón holandés Klaas Knot, sopesa retirar su candidatura esta misma semana tras constatar que no tiene apoyos para convertirse en el sucesor de Lagarde, según ha adelantado el periódico De Volkskrant. Knot podría ser compensado con otro alto cargo si se aparta de la carrera.