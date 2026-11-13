Merz prevé cerrar la próxima semana el reparto de la cúpula del BCE, con De Cos como favorito para la presidencia

Los plazos oficiales fijan el cierre de candidaturas el miércoles 18 de noviembre y la decisión conjunta para adoptarse en la cumbre extraordinaria del 26 de noviembre.

Su principal rival es el holandés Klaas Knot, representante de la línea más dura contra la inflación; la contienda se articula entre palomas y halcones de la política monetaria.

¿Quiénes son los rivales de Pablo Hernández de Cos en la pugna por la presidencia del BCE?

Ya acordado a alto nivel, Francia cede la plaza de economista jefe y Alemania obtendría ese cargo, lo que permite contrarrestar la orientación más flexible de De Cos desde la presidencia.

¿Qué consecuencias ya ocurridas tiene que De Cos sea el favorito para presidir el BCE y Alemania obtenga el puesto de economista jefe?

Macron se habría inclinado por apoyar a Hernández de Cos y aceptó renunciar a la candidatura francesa al puesto de economista jefe, a cambio de conservar un asiento en el Comité Ejecutivo.

Merz afirma que hay acuerdos a punto de cerrarse tras conversaciones al máximo nivel entre líderes europeos en Dublín, y que solo faltan coordinaciones finales con el SPD en Alemania antes de presentar la propuesta.

La decisión definitiva sobre los tres nombramientos del BCE se formalizará el 26 de noviembre tras cerrarse el plazo de candidaturas el 18 de noviembre.

Francia cedería el puesto de economista jefe a Alemania a cambio de ocupar el asiento en el Comité Ejecutivo encargado de las operaciones de mercado.

El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se posiciona como el favorito principal para suceder a Christine Lagarde en la presidencia del BCE.

El canciller alemán Friedrich Merz prevé cerrar la próxima semana el acuerdo para la renovación de la cúpula del Banco Central Europeo.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha apuntado este viernes que el reparto de la cúpula del Banco Central Europeo (BCE) -en la que están en juego los puestos de presidente, economista jefe y responsable de mercados- podría cerrarse ya la semana que viene. La elección se formalizaría así durante la cumbre extraordinaria del 26 y 27 de noviembre, justo antes de las elecciones en España.

"Estamos hablando muy intensamente sobre los nombramientos en el BCE. Hay acuerdos que están a punto de alcanzarse, pero todavía no los hemos cerrado. Por eso, necesitamos todavía unos días más", ha dicho Merz en rueda de prensa.

En el acuerdo que se perfila ahora mismo, el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, parte como favorito indiscutible para suceder a Christine Lagarde al frente del BCE, por delante del otro candidato en liza, el halcón holandés Klaas Knot.

El pacto se ha terminado de cocinar al máximo nivel entre el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la cumbre informal de líderes europeos que ha concluido este viernes en Dublín. La paradoja es que a la capital irlandesa no han viajado ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en plena campaña electoral, ni el primer ministro holandés, Rob Jetten, inmerso en una crisis de Gobierno.

Como parte del compromiso, el Gobierno de París estaría dispuesto a renunciar al puesto clave de economista jefe del BCE en favor de Alemania, máximo exponente de la línea dura en la lucha contra la inflación, y se conformaría con quedarse con el asiento en el Comité Ejecutivo -el órgano de seis miembros que dirige la institución y ejecuta su política monetaria- que ahora ocupa la alemana Isabel Schnabel, responsable de las operaciones de mercado.

El giro de Francia, que hasta hace pocos días aspiraba también al puesto de economista jefe, permitiría a Berlín, que no opta a la presidencia, hacerse con el segundo cargo más importante del Comité Ejecutivo y contrarrestar la orientación más flexible de Hernández de Cos en política monetaria.

La última pieza que faltaría para cerrar definitivamente el reparto, según varias fuentes, es que democristianos y socialdemócratas alcancen un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición alemán sobre el candidato al puesto de economista jefe.

"Queremos presentar la propuesta alemana la próxima semana. Pero las conversaciones al respecto tampoco han concluido todavía. También tengo que coordinarme con el SPD durante el fin de semana", ha explicado el canciller durante su comparecencia ante los medios en Dublín.

El presidente del Consejo Europeo ha comunicado este viernes a los jefes de Estado y de Gobierno que el plazo para presentar candidaturas a los puestos de economista jefe y responsable de mercados vence el próximo miércoles, 18 de noviembre. António Costa ha confirmado además que la decisión sobre los tres nombramientos se adoptará el 26 de noviembre.

En el Eurogrupo celebrado este lunes en Bruselas, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, se declaró "optimista" sobre las posibilidades de Hernández de Cos y negó que la interinidad del Gobierno de Sánchez debilite su posición negociadora. "Hay que desligar el calendario de la presidencia del BCE (...) de las elecciones españolas", dijo.

"Creemos que es el momento adecuado y que tenemos el candidato adecuado y esperemos que las negociaciones puedan ser fructíferas para España y para nuestro candidato".

"Estamos trabajando en tener el voto de todos los compañeros del Eurogrupo y que haya unanimidad con la candidatura española", insistió el vicepresidente económico.