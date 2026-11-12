Francia se inclina por apoyar a Hernández De Cos como presidente del BCE y renuncia al puesto de economista jefe

La elección se decide por mayoría cualificada reforzada entre la eurozona; se necesita el 72% de los países (16 de 21) que representen al menos el 65% de la población, y los líderes quieren cerrar el proceso antes del 7 de febrero.

Ya ocurrido: Sánchez no asiste por coincidir con la campaña electoral, por lo que España no delega representación en esos foros informales; posible: la ausencia podría reducir influencia política en negociaciones clave sobre el candidato español.

¿Cómo afecta a España la ausencia de Pedro Sánchez en las cumbres de Dublín donde se discute la renovación del BCE?

Hernández de Cos es exgobernador del Banco de España y director del Banco de Pagos Internacionales, conocido como una "paloma" pragmática que tiende a consensos entre crecimiento y estabilidad; Knot es presentado como un "halcón" más duro contra la inflación.

Ya ocurrido: Francia cedería ese cargo a Alemania, lo que reforzaría la influencia de la línea más restrictiva en el BCE; posible: podría moderar la flexibilidad de la futura presidencia si Berlín asegura control sobre el diagnóstico y los modelos.

Según fuentes europeas, Macron valora que apoyar a Hernández de Cos permita conservar equilibrio en la cúpula cediendo el puesto de economista jefe a Alemania y mantener contrapesos entre palomas y halcones.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no asiste a la cumbre de Dublín donde se debate la sucesión por coincidir con el inicio de la campaña electoral.

El pacto definitivo se negocia en la cúpula europea para sustituir a Christine Lagarde, quien adelantará su salida del Banco Central Europeo al 7 de febrero.

Francia estaría dispuesta a ceder el puesto de economista jefe a Alemania para lograr un equilibrio de fuerzas entre la línea flexible de De Cos y los 'halcones' alemanes.

Emmanuel Macron se inclina por respaldar al exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para presidir el BCE frente al candidato holandés Klaas Knot.

La elección de Pablo Hernández de Cos como presidente del Banco Central Europeo (BCE) podría estar un paso más cerca. El presidente francés, Emmanuel Macron, se inclina por respaldar al exgobernador del Banco de España para suceder a Christine Lagarde frente al otro aspirante, el holandés Klaas Knot, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes europeas.

El Gobierno de París estaría incluso dispuesto a renunciar al puesto clave de economista jefe del BCE en favor de Alemania, máximo exponente de la línea dura en la lucha contra la inflación, y se conformaría con quedarse con el asiento en el Comité Ejecutivo -el órgano de seis miembros que dirige la institución y ejecuta su política monetaria- que ahora ocupa la alemana Isabel Schnabel, responsable de las operaciones de mercado, ha adelantado el periódico Le Monde.

El gesto de Francia podría ser decisivo para lograr un acuerdo en la renovación de la cúpula del BCE, puesto que permitiría a Berlín, que no aspira a la presidencia, quedarse con el segundo cargo más importante en el Comité Ejecutivo y hacer de contrapeso a la línea política más flexible de Hernández de Cos. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que el pacto aún no se ha cerrado.

De confirmarse, el respaldo a Hernández de Cos supondría un giro de 180 grados en la estrategia que Macron ha mantenido durante los últimos meses. París aspiraba a hacerse con el puesto de economista jefe del BCE y estaba incluso dispuesto a apoyar a un halcón en política monetaria como Knot para la presidencia de la institución. El cambio de postura coincide con el reciente castigo de los mercados a la deuda francesa, en respuesta a los desequilibrios presupuestarios crónicos del país.

Macron y Merz hablaron durante el fin de semana sobre la renovación de la cúpula del BCE y volverán a hacerlo en una reunión prevista este mismo jueves en Dublín a las 18:00 horas. Los portavoces del Gobierno de Friedrich Merz han rechazado pronunciarse sobre el estado de las negociaciones.

Fuentes del Elíseo han explicado que el objetivo final con la renovación de los tres altos cargos del BCE -presidente, economista jefe y responsable de las operaciones de mercado- es "lograr un equilibrio y una visión compartida, no solo en cuanto a las personas, sino también respecto a las funciones que desempeña actualmente el BCE y a los objetivos que persigue en este contexto".

La batalla decisiva por la presidencia del BCE se libra pues durante las reuniones de la Comunidad Política Europea y del Consejo Europeo que se celebran este jueves y viernes en Dublín. A ambas citas falta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por coincidir con el arranque de la campaña electoral.

"Dado que ambos son foros informales y el momento político en España, se ha decidido no acudir", explican fuentes gubernamentales. Como tampoco hay toma de decisiones, conclusiones ni voto, Sánchez no ha delegado su representación en ningún otro líder.

"¿Puede costarle a España la presidencia del BCE la silla vacía de Pedro Sánchez en las dos cumbres europeas?", se pregunta este jueves la popular newsletter diaria de Politico Europa.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, restó importancia a la ausencia del presidente del Gobierno en Dublín con el argumento de que las negociaciones se iniciaron hace ya muchos meses y se declaró "optimista" sobre las posibilidades del candidato español.

"Hay que desligar el calendario de la presidencia del BCE (...) de las elecciones españolas. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta sustitución. Se ha adelantado la salida de la presidenta Lagarde. Nosotros estamos preparados para promover esta candidatura", sostiene Cuerpo.

Tampoco el primer ministro neerlandés, Rob Retten, se ha ausentado de las reuniones de Dublín por problemas internos, aunque en su caso sí ha delegado la representación en el luxemburgués Luc Frieden.

Lagarde ha anunciado que abandonará la presidencia del BCE el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que expire su mandato. El adelanto de su salida busca que los líderes europeos puedan designar a su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera, en las que los sondeos sitúan por ahora como favorita a la ultraderechista Marine Le Pen, que nunca ha ocultado su intención de socavar la UE desde dentro.

La decisión final podría adelantarse a la próxima cumbre extraordinaria de líderes europeos que se celebrará en Bruselas el 26 y 27 de noviembre, justo antes de las elecciones anticipadas en España. Una cita a la que tampoco está claro que vaya a asistir Sánchez.

La presidencia del BCE se elige por mayoría cualificada reforzada entre los países de la eurozona. Esto significa que el ganador deberá contar con el respaldo del 72% de los países de la eurozona (16 de los 21 Estados miembros), que representen conjuntamente al menos el 65% de la población de la zona euro.