Cuerpo se ve "optimista" sobre la candidatura de Hernández de Cos al BCE y espera una decisión "lo antes posible"

España busca unanimidad en el Eurogrupo para la candidatura y pretende cerrar las decisiones "lo antes posible" para dar una señal de estabilidad; Cuerpo dice que están trabajando para conseguir todos los votos.

Qué peso tiene el apoyo del Eurogrupo y qué espera España lograr en las negociaciones sobre la candidatura de Hernández de Cos?

Cuerpo considera que la coincidencia no perjudica la candidatura porque se ha trabajado la sustitución con antelación y pide desvincular el calendario del BCE de las elecciones españolas.

¿Cómo puede afectar la coincidencia entre la campaña electoral española y las negociaciones sobre la presidencia del BCE a la candidatura de Hernández de Cos?

Lagarde adelantó su salida para permitir la designación anticipada de su sucesor, lo que ya provoca la renovación de varios puestos del BCE y busca dar estabilidad institucional antes de las elecciones francesas.

¿Qué consecuencias tiene ya la salida anticipada de Christine Lagarde para la elección del nuevo presidente del BCE y para la institución?

Su rival principal es el holandés Klaas Knot, y no se descarta la aparición de un candidato tapado de perfil político como ocurrió en 2019 con Lagarde.

Cuerpo argumenta que Hernández de Cos tiene 30 años de experiencia, reputación técnica y capacidad de consenso y gestión, y por eso considera que su candidatura tiene posibilidades realistas.

El Gobierno destaca la trayectoria de Hernández de Cos y busca la unanimidad en el Eurogrupo para lograr que España dirija el BCE por primera vez.

El único rival oficial por el momento es el holandés Klaas Knot, aunque no se descarta la aparición de un candidato político de última hora.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, se ha declarado este lunes "optimista" sobre las opciones del exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para sustituir a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), aunque no ha querido desvelar los entresijos de las negociaciones ni ha explicado en qué basa su confianza.

Hernández de Cos tiene ahora mismo un único rival: el holandés Klaas Knot, gobernador del Banco de Países Bajos durante 14 años y tradicionalmente encuadrado entre los 'halcones' partidarios de una política monetaria más dura, aunque en los últimos años ha evolucionado hacia posiciones más pragmáticas. Sin embargo, nadie descarta que irrumpa a última hora un candidato tapado de perfil más político, como ocurrió en 2019 con la propia Lagarde.

Cuerpo espera que la elección de la nueva cúpula del BCE -también se renuevan los puestos de la alemana Isabel Schnabel y del economista jefe, el irlandés Philip Lane- se produzca "lo antes posible" con el fin de dar una "señal de estabilidad" en el liderazgo del organismo. En este sentido, no ha descartado que la decisión se tome en la cumbre extraordinaria del 26 y 27 de noviembre, justo antes de las elecciones en España.

El vicepresidente económico no cree que la interinidad del Gobierno ni el hecho de que el momento más decisivo de la negociación coincida con la campaña electoral en España -con la posibilidad de que Pedro Sánchez se ausente de la cumbre de Dublín de este viernes, en la que se abordará por primera vez al máximo nivel la presidencia del BCE- vaya a perjudicar las posibilidades de Hernández de Cos.

"Hay que desligar el calendario de la presidencia del BCE (...) de las elecciones españolas. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta sustitución. Se ha adelantado la salida de la presidenta Lagarde. Nosotros estamos preparados para promover esta candidatura", ha asegurado Cuerpo.

"Hemos intentado poner sobre la mesa una candidatura lo suficientemente potente, lo suficientemente fuerte como para tener posibilidades realistas. Y somos optimistas de que España por primera vez pueda tener a alguien al frente del Banco Central Europeo", ha dicho a su llegada a la reunión del Eurogrupo que se celebra este lunes en Bruselas, donde se debate por primera vez la sucesión de Lagarde.

"Pablo es sin duda el mejor candidato para este trabajo: 30 años de experiencia en el sector, enorme reputación por la calidad técnica de sus trabajos, pero también por su capacidad de gestión y de llegar a consensos en entornos complejos, ahora al frente del Banco Internacional de Pagos en Basilea y antes también al frente del Banco de España".

"Creemos que es el momento adecuado y que tenemos el candidato adecuado y esperemos que las negociaciones puedan ser fructíferas para España y para nuestro candidato", ha insistido el vicepresidente económico.

"Estamos trabajando en tener el voto de todos los compañeros del Eurogrupo y que haya una unanimidad con la candidatura española. Vamos a ver si lo conseguimos, porque yo creo que además cuanto antes haya una solución para los puestos que estarán vacantes a partir del año que viene, pues mayor estabilidad también para la institución".

Lagarde anunció hace 15 días que abandonará la presidencia del BCE el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que expire su mandato. El adelanto de su salida busca que los líderes europeos puedan designar a su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera, en las que los sondeos sitúan por ahora como favorita a la ultraderechista Marine Le Pen, que nunca ha ocultado su intención de socavar la UE desde dentro.