La lucha entre De Cos y el holandés Knot por el BCE abre la pugna entre palomas y halcones por cómo rebajar la inflación

La elección se adopta por mayoría cualificada reforzada entre los países de la eurozona; el ganador necesita el respaldo de 72 por ciento de los países y al menos 65 por ciento de la población de la zona euro.

Ya ha convertido la sucesión en un asunto de Estado y forzado el encaje de equilibrios políticos en la renovación de la cúpula ejecutiva. En el futuro, el resultado dependerá de acuerdos entre grandes Estados —por ejemplo Francia podría exigir el puesto de economista jefe a cambio de apoyos— y de la votación por mayoría cualificada.

¿Qué consecuencias tiene ya la candidatura de Hernández de Cos para la negociación de la cúpula del BCE y qué podría ocurrir después?

Knot está identificado como un halcón que favorece una línea dura contra la inflación, mientras que Hernández de Cos se ha situado como una paloma más tolerante con la inflación y partidaria de mayor flexibilidad.

Porque el Ejecutivo presenta a Hernández de Cos como un candidato con casi tres décadas de experiencia en banca central y liderazgo internacional, capaz de tender puentes entre posiciones enfrentadas en el Consejo de Gobierno.

El nombramiento requerirá el respaldo de una mayoría cualificada del 72% de los países de la eurozona y se negociará junto al resto de vacantes de la cúpula del BCE.

El exgobernador del Banco de España parte como favorito de los economistas y cuenta con el apoyo de PSOE y PP, aunque la debilidad política de Pedro Sánchez complica las negociaciones.

El duelo contrapone dos visiones de política monetaria: el perfil más flexible de Hernández de Cos, considerado una 'paloma', frente a la postura más dura de Knot, catalogado como 'halcón'.

España propone a Pablo Hernández de Cos y Países Bajos a Klaas Knot para presidir el Banco Central Europeo tras la salida de Christine Lagarde en febrero.

La batalla por suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE) se ha convertido en un duelo entre dos aspirantes que encarnan las posiciones tradicionalmente antagónicas del norte y el sur de la UE en política monetaria, en un momento en que la eurozona se enfrenta a amenazas como una inflación por encima del objetivo, una posible crisis de deuda en Francia y el riesgo de inestabilidad política tras un maratón electoral.

No ha habido sorpresas de última hora. Concluido el plazo oficial de presentación de candidaturas, solo dos países han propuesto aspirantes a la presidencia del BCE, el cargo económico de mayor poder en la UE. El Gobierno de Pedro Sánchez ha postulado a Pablo Hernández de Cos, considerado una paloma por su inclinación hacia una mayor flexibilidad, mientras que Países Bajos presenta a Klaas Knot, identificado con el ala de los halcones por defender una línea más dura frente a la inflación.

La elección del nuevo presidente del BCE no se decidirá, sin embargo, de forma aislada. Forma parte de un puzle mucho más amplio: la renovación de la mitad del comité ejecutivo, la cúpula de seis miembros encargada de preparar las decisiones del banco central. Además de Lagarde, también deben buscarse sustitutos para la alemana Isabel Schnabel y el economista jefe, el irlandés Philip Lane. El sudoku exige encajar varios equilibrios a la vez: norte y sur, halcones y palomas, países grandes y pequeños.

El relevo empezará a discutirse este lunes en el Eurogrupo de Bruselas, pero la decisión final corresponde a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. Esta vez, además, quieren acelerar los plazos: el objetivo es cerrar todo el proceso antes del 7 de febrero, cuando Lagarde deja la presidencia.

La primera deliberación al máximo nivel político tendrá lugar en la cumbre informal de Dublín del 13 de noviembre, y los nombramientos podrían quedar resueltos en el Consejo Europeo extraordinario del 26 y 27 de noviembre, justo antes de las Elecciones Generales en España.

Pedro Sánchez llega a esta batalla con un candidato que parte como favorito, pero en el peor momento político posible. Pablo Hernández de Cos, al que Mariano Rajoy nombró gobernador del Banco de España y que ahora dirige el Banco de Pagos Internacionales (el banco de los bancos centrales), encabeza las preferencias de los economistas consultados por Bloomberg en una encuesta publicada hace dos semanas.

Pero el presidente del Gobierno afronta una profunda debilidad interna, con las encuestas apuntando a una derrota electoral, y ha perdido buena parte de su capacidad de influencia en Bruselas tras desmarcarse del consenso europeo en asuntos clave como la migración, la defensa y las relaciones con China.

La ventaja de la candidatura de Hernández de Cos es que se ha convertido en un asunto de Estado. En medio de la polarización política, es uno de los escasos asuntos en los que PSOE y PP han logrado cerrar filas. El propio Alberto Núñez Feijóo trasladó su respaldo al exgobernador del Banco de España durante su última visita a Bruselas.

"Con casi tres décadas de experiencia en banca central, Pablo combina un conocimiento excepcional de las políticas económica, fiscal y monetaria con una amplia experiencia en banca internacional y estabilidad financiera", escribe el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en su carta al Eurogrupo en defensa de la candidatura del español.

"Klaas Knot es lo que Europa necesita en este momento. Su capacidad para forjar consensos y su amplia experiencia en la gestión de crisis le convierten en el líder adecuado para afrontar los retos que tenemos por delante", ha dicho este viernes el primer ministro holandés, Rob Jetten.

La clave del reparto podría estar en manos de Emmanuel Macron. Según la prensa económica internacional, el presidente francés aspira al puesto de economista jefe del BCE, un puesto clave para orientar la política monetaria. A cambio, estaría dispuesto a respaldar a Klaas Knot para la presidencia, preservando así el equilibrio entre halcones y palomas.

Alemania, que inicialmente también aspiraba a controlar el puesto de economista jefe y podría haber apoyado a Hernández de Cos como contrapunto, parece conformarse ahora con retener el asiento de Isabel Schnabel, responsable de las operaciones de mercado. El canciller Friedrich Merz ha realizado ya entrevistas de trabajo a los dos candidatos.

La presidencia del BCE se elige por mayoría cualificada reforzada entre los países de la eurozona. Esto significa que el ganador deberá contar con el respaldo del 72% de los países de la eurozona (16 de los 21 Estados miembros), que representen conjuntamente al menos el 65% de la población de la zona euro.

Tender puentes

Knot, que ahora tiene 59 años y fue gobernador del Banco de Países Bajos durante 14 años, se ganó la fama de halcón duro al inicio de su mandato en 2011, cuando fue el primer responsable de política monetaria que habló abiertamente de la posibilidad de una suspensión de pagos de Grecia o de su salida del euro. Sin embargo, un año más tarde, cuando la crisis de deuda amenazaba con tumbar a España e Italia, apoyó el plan de Mario Draghi para salvar la moneda única, distanciándose del alemán Jens Weidmann.

En 2019, el candidato neerlandés se enfrentó públicamente a Draghi al oponerse a la última rebaja de tipos y a la reanudación de las compras de bonos que el italiano impulsó para sacar a la eurozona de la deflación. Su relación con Lagarde ha sido, en cambio, mucho más cordial. La francesa fue, de hecho, una de las primeras en señalarle como posible sucesor. Ahora, Knot se define a sí mismo como un "pragmático con convicciones".

El candidato holandés, Klaas Knot, junto al entonces ministro de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, en una imagen de 2015 Unión Europea

En contraste, a Hernández de Cos (de 55 años) siempre se le ha situado en el bando de las palomas, los banqueros centrales más tolerantes con la inflación, que priorizan el crecimiento y el empleo y, por tanto, defienden una política monetaria más flexible y tipos de interés más bajos.

El candidato español respaldó la decisión de Draghi de septiembre de 2019 de bajar los tipos y reanudar las compras de deuda pública. A finales de 2021, cuando la inflación ya había superado el 3%, sostuvo que era improbable que el BCE subiera los tipos incluso en 2023. Más tarde reconoció que Fráncfort había reaccionado demasiado tarde al repunte de los precios.

Sin embargo, su perfil tampoco encaja en el de una 'paloma' intransigente, sino más bien como un "independiente". En septiembre de 2023, aunque inicialmente se oponía a una décima subida de tipos de interés, hasta el 4%, contribuyó a cerrar un compromiso entre las dos posiciones enfrentadas en el Consejo de Gobierno. Hernández de Cos defendió entonces que estaba justificada una subida "por precaución".

Esa capacidad para tender puentes entre halcones y palomas y forjar acuerdos en un Consejo de Gobierno dividido es precisamente uno de los principales argumentos que podrían inclinar la balanza a favor de Hernández de Cos.