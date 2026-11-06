El Gobierno de Sánchez propone oficialmente a Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo

El principal riesgo es que aparezca a última hora un aspirante con mayor perfil político que concentre apoyos clave, como ocurrió con la elección de Lagarde en 2019.

Ya ocurrido: España coloca a un candidato con fuerte perfil técnico y respaldo interno, incluido el líder de la oposición; posible: su elección dependerá de la negociación con Alemania y Francia y de la capacidad de Pedro Sánchez para sumar apoyos en Bruselas.

¿Qué consecuencias tiene ya para España que Hernández de Cos sea candidato al BCE y qué podría ocurrir después?

La primera discusión será en el Eurogrupo del 9 de noviembre, luego en la reunión informal de líderes el 13 de noviembre y la decisión podría adoptarse en la cumbre extraordinaria del 26 y 27 de noviembre; la elección requiere una mayoría cualificada reforzada.

Ambos son pragmáticos y dialogantes, pero Hernández de Cos tiene una mayor inclinación hacia una política monetaria expansiva, mientras que Klaas Knot históricamente mantuvo posiciones más rígidas en política monetaria.

El Gobierno ha presentado oficialmente a Hernández de Cos por su trayectoria técnica: fue gobernador del Banco de España y es director general del Banco de Pagos Internacionales, y el Ejecutivo subraya su capacidad de diálogo e independencia.

¿Por qué ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez a Pablo Hernández de Cos para presidir el BCE?

La candidatura cuenta con el apoyo expreso de la oposición en España, aunque la negociación dependerá de las alianzas internacionales en la Unión Europea.

La decisión final sobre la nueva cúpula del BCE podría tomarse en la cumbre extraordinaria del 26 y 27 de noviembre.

Hernández de Cos, actual director del BPI, competirá principalmente con el neerlandés Klaas Knot en un proceso que requiere una mayoría cualificada reforzada.

El Gobierno propone a Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo tras el anuncio de salida anticipada de Christine Lagarde.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto este viernes oficialmente al ex gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos como candidato para presidir el Banco Central Europeo (BCE), el cargo económico -y quizá también político- con más poder en la Unión Europea.

"Pablo Hernández de Cos es un candidato excepcional, con un reconocido prestigio internacional y una trayectoria que demuestra liderazgo, independencia y capacidad de diálogo", ha dicho el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo.

"Estoy convencido de que aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España, donde impulsó una mayor transparencia y un acercamiento a la ciudadanía", explica Cuerpo en la carta enviada al presidente del Eurogrupo para presentar la candidatura de De Cos, cuyo puesto actual es el de director del Banco de Pagos Internacionales.

Precisamente este viernes termina el plazo para presentar candidaturas a la sucesión de Christine Lagarde al frente del BCE. La presidenta anunció la semana pasada que dejará el cargo el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que expire su mandato.

Una salida anticipada cuyo objetivo es permitir a los líderes europeos designar a su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas del año que viene, en las que la ultraderechista Marine Le Pen -cuyo objetivo declarado es desmontar la UE desde dentro- figura como favorita en los sondeos.

Hernández de Cos, nombrado gobernador del Banco de España por el Gobierno de Mariano Rajoy, tendrá como principal rival en la carrera al neerlandés Klaas Knot, cuya candidatura también ha sido formalmente presentada por el Gobierno de coalición de centroderecha de Rob Jetten.

Durante sus 14 años al frente del banco central neerlandés, Knot mantuvo posiciones de línea dura en política monetaria, aunque en los últimos años ha evolucionado hacia planteamientos más pragmáticos. Hernández de Cos comparte con él un perfil pragmático y dialogante, orientado a la búsqueda de consensos, pero se distingue por su mayor inclinación a una política monetaria expansiva ('paloma', en la jerga de los banqueros centrales).

La presidencia del BCE se elige por mayoría cualificada reforzada entre los países de la eurozona.Esto significa que el ganador deberá contar con el respaldo del 72% de los países de la eurozona (16 de los 21 Estados miembros), que representen conjuntamente al menos el 65% de la población de la zona euro.

Sin embargo, la sucesión de Lagarde se decidirá en el marco de una renovación más amplia de la cúpula del BCE, que afecta a la mitad de sus miembros. En el mismo paquete entran la sustitución de la alemana Isabel Schnabel, que también se marcha de forma anticipada en enero del año que viene, y la del economista jefe, el irlandés Philip Lane, cuyo mandato expira el 31 de mayo de 2027.

La primera discusión sobre las candidaturas presentadas tendrá lugar en la reunión del Eurogrupo del próximo 9 de noviembre. Se espera que el nombramiento del nuevo presidente del BCE también se aborde en la reunión informal de líderes europeos en Dublín el 13 de noviembre.

La decisión final podría adoptarse en la cumbre extraordinaria del 26 y 27 de noviembre, justo antes de las elecciones anticipadas en España, para que de tiempo a formalizarla -con opinión del BCE y de la Eurocámara mediante- en el Consejo Europeo de diciembre.

España arranca la carrera con el mejor candidato -Hernández de Cos fue elegido hace dos semanas como favorito en una encuesta de economistas de Bloomberg-, pero con un negociador, Pedro Sánchez, en su peor momento político, tanto en Madrid como en Bruselas.

Y es que la elección no depende tanto de la trayectoria y la solvencia técnica de Hernández de Cos, que nadie cuestiona, como de la habilidad negociadora del presidente del Gobierno, que debe tejer alianzas con Alemania y Francia, países que aspiran a mantenerse en el Consejo de Gobierno del BCE.

Sin embargo, el presidente del Gobierno llega a la batalla con su capital político en números rojos en Bruselas, después de desmarcarse reiteradamente del consenso europeo en asuntos clave como la política migratoria, el refuerzo de la Defensa o la posición frente a China. A su favor juega que la candidatura de Hernández de Cos es una cuestión de Estado: cuenta también con el respaldo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

De momento, el canciller Friedrich Merz ya ha entrevistado en persona tanto a Hernández de Cos como a Knot. El mayor riesgo para el español es que, a última hora, aparezca un aspirante tapado con mayor perfil político, como ocurrió con la propia Lagarde en 2019.

Pablo Hernández de Cos es en la actualidad director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI). Entre 2018 y 2024 fue gobernador del Banco de España y, en calidad de tal, miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE.

Su trayectoria de tres décadas comenzó en el Departamento de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España, cuya Dirección General llegó a encabezar, y trabajó también como asesor del Comité Ejecutivo del BCE en Frankfórt.

En el ámbito internacional, Hernández de Cos ha presidido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea así como el Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). Es doctor en Economía por la Universidad Complutense y cuenta también con una larga trayectoria docente y académica.