Lagarde anuncia que dejará la presidencia del BCE el 7 de febrero, con De Cos entre los favoritos para sucederle

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE nombran a los miembros del Comité Ejecutivo, y el presidente del Consejo Europeo ha dicho que el proceso se inicia de inmediato; por tanto la decisión la tomarán los líderes de los 27 en las próximas rondas de cumbres.

El proceso puede decidir si España recupera o pierde influencia en el Comité Ejecutivo del BCE; si Hernández de Cos logra la presidencia, otros puestos clave podrían asignarse a países del norte para mantener balances geográficos y políticos.

Hernández de Cos es ex gobernador del Banco de España y actual jefe del Banco de Pagos Internacionales; su experiencia y apoyos políticos —incluido el respaldo público de Pedro Sánchez— lo colocan como candidato principal.

¿Quién es Pablo Hernández de Cos y por qué figura entre los favoritos para suceder a Lagarde?

Ya se ha acelerado la renovación del Comité Ejecutivo porque, además de la presidencia, está en juego el puesto de economista jefe cuyo mandato expira en mayo de 2027; eso obliga a los líderes de la UE a decidir pronto los nombramientos.

¿Qué consecuencias tiene la salida de Lagarde ya efectuada para la estructura de dirección del BCE?

Lagarde comunicó su dimisión anticipada tras siete años al frente del BCE y explicó en un mensaje público que deja el cargo el 7 de febrero; su salida acelera la renovación de la cúpula ante el calendario político europeo.

¿Por qué Christine Lagarde ha anunciado que dejará la presidencia del BCE el 7 de febrero de 2027?

El proceso de sucesión arrancará de forma inmediata por decisión del Consejo Europeo con el objetivo de garantizar una transición fluida.

El movimiento acelera la renovación de la cúpula del BCE y desata una disputa política por los equilibrios geográficos en los puestos directivos clave.

El español Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, parte como el máximo favorito para sucederla al frente del organismo europeo.

Christine Lagarde anuncia su dimisión como presidenta del BCE el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que venza oficialmente su mandato.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha anunciado este jueves por sorpresa que dejará el cargo el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que expire su mandato, lanzando así la disputada carrera para su sucesión en el cargo económico más importante de la UE, en la que el español Pablo Hernández de Cos figura como máximo favorito.

"Acabo de informar a mis colegas que dejaré el cargo de preside el 7 de febrero de 2027. Ha sido una fuente de gran orgullo servir a esta institución. Agradezco a todos los que me han apoyado en este viaje durante los últimos siete años", ha dicho la presidenta en un mensaje difundido a través de su cuenta de X. Sus compañeros en el Consejo de Gobierno le han dedicado una "larga ovación en pie".

El anuncio de la salida prematura de Lagarde acelera el proceso de renovación de la cúpula del BCE, que ya se había iniciado con la renuncia anticipada de la alemana Isabel Schnabel. El tercer puesto que entrará en juego en este paquete es el de economista jefe, que actualmente ocupa el irlandés Philip Lane, cuyo mandato expira el 31 de mayo de 2027.

Los nombramientos del Comité Ejecutivo del BCE los deciden en última instancia los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha anunciado que "para garantizar una transición fluida" el proceso se inicia este mismo jueves y avanzará "sin demora", pero no ha fijado la fecha de la decisión.

Desde hace meses circulan rumores sobre una salida anticipada de Lagarde para elegir a su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas de abril y mayo de 2027, en las que la ultraderechista Marine Le Pen -que no oculta su intención de desmontar la UE desde dentro- encabeza los sondeos.

La presidenta del BCE, que no ha desvelado este jueves cuál será su próximo destino, ya había dicho que le gustaría participar en la campaña, aunque no como presidenta. El Foro Económico Mundial podría nombrarla como presidenta la semana que viene, según ha adelantado Reuters.

Los dos favoritos que parten con más opciones para suceder a Lagarde son Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España y actual jefe del Banco de Pagos Internacionales, y el holandés Klaas Knot, según los expertos y la prensa financiera internacional. Una encuesta a economistas publicada el pasado viernes por Bloomberg sitúa al español en cabeza.

Hernández de Cos, que fue nombrado para el Banco de España por el Gobierno popular de Mariano Rajoy, recibió por primera vez hace unas semanas el respaldo explícito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Tiene el liderazgo, la capacidad y los conocimientos. Sería algo muy positivo, no solo para España, sino también para Europa, que alguien como él estuviera al frente del Banco Central", ha dicho de él el presidente del Gobierno.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

También el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apoyado públicamente la candidatura de Hernández de Cos para presidir el BCE en su reciente visita a Bruselas previa al Consejo Europeo de octubre.

Sin embargo, la necesidad de garantizar los equilibrios geográficos y políticos en la cúpula del BCE podría provocar la aparición a última hora de nuevos candidatos tapados. Según la prensa especializada, tanto Francia como Alemania aspiran al cargo de economista jefe. Por eso, Emmanuel Macron apoyaría a Knot para sustituir a Lagarde al frente del BCE.

El motivo es que, como Hernández de Cos procede del sur de Europa, su nombramiento implicaría casi con toda seguridad que uno de los países 'frugales' del norte de la zona euro asumiera el puesto de economista jefe para preservar el equilibrio de poder y privaría a Francia del codiciado cargo.

En sentido inverso, el Gobierno de Friedrich Merz, que mantiene muchos frentes abiertos contra Sánchez en la UE, podría acabar apoyando al candidato español como presidente del BCE a cambio de quedarse con el cargo de economista jefe, fundamental para definir la orientación de la política monetaria.

Según un pacto no escrito, las cuatro potencias de la eurozona -Alemania, Francia, Italia y España- tienen garantizado un asiento permanente en el Comité Ejecutivo del BCE, el máximo órgano de dirección, formado por seis miembros.

Esta norma sólo se había roto una vez, con la salida de España entre 2012 y 2018. En sus memorias, Luis de Guindos asegura que se trató de un castigo de la canciller alemana Angela Merkel por las políticas económicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que llevaron a nuestro país al borde del rescate total.

Ahora el Gobierno de Sánchez vuelve a correr el riesgo de perder definitivamente la silla de España en el directorio del BCE -que permanece vacante desde la salida de Guindos como vicepresidente el pasado mayo- si no juega bien sus cartas.