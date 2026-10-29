El BCE hace una pausa en las subidas de tipos y los mantiene en el 2,5% a la espera de la reunión de diciembre

Entre los nombres barajados figura Pablo Hernández de Cos como favorito según la cobertura de El Español; su sustitución cambiaría la dinámica política del BCE y podría condicionar la continuidad o el tono del endurecimiento monetario.

Porque en diciembre dispondrá de previsiones actualizadas de crecimiento e inflación y la incertidumbre energética derivada de la guerra de Irán puede impulsar la inflación y frenar el crecimiento, lo que justificaría nuevas alzas.

¿Por qué el BCE espera poder subir de nuevo los tipos en diciembre pese a la pausa de hoy?

Mantener los tipos deja condiciones de financiación ya endurecidas, y según la encuesta del BCE los bancos han vuelto a subir las exigencias para conceder préstamos, reduciendo la demanda de crédito en empresas y consumo.

¿Cómo afecta a los bancos y al crédito en la eurozona la decisión del BCE de mantener los tipos?

Ya ocurrido: la pausa alivia la presión sobre la deuda francesa y su prima respecto a Alemania, que se había disparado por la crisis presupuestaria. Posible: si la inflación sigue al alza, el BCE podría retomar subidas y encarecer nuevamente la financiación francesa.

El Consejo de Gobierno alegó que la inflación subyacente se ha mantenido estable por ahora y que necesita ver las previsiones actualizadas en diciembre antes de volver a actuar; por eso optó por esperar datos recientes en la próxima reunión.

¿Por qué el BCE ha decidido hacer una pausa en las subidas de tipos y mantenerlos en el 2,5%?

La inflación en la eurozona repuntó al 3,8% en septiembre, presionada por la crisis energética y la guerra de Irán.

La decisión supone una tregua para economías como la francesa, afectada por el encarecimiento de su deuda.

La institución prevé un nuevo incremento del precio del dinero en la reunión del próximo 17 de diciembre.

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves hacer una pausa en las subidas de tipos y mantener el precio del dinero en el 2,5%, pese a que la inflación de la eurozona sigue escalando por el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra de Irán.

La tregua, sin embargo, promete ser breve. La institución que dirige Christine Lagarde ha dejado claro que su batalla contra la inflación no ha terminado y apunta a una nueva subida de tipos en su próxima reunión, el 17 de diciembre, cuando dispondrá de previsiones actualizadas de crecimiento e inflación.

La pausa de este jueves supone un alivio sobre todo para Francia, cuya deuda se ha encarecido en las últimas semanas y cuya prima de riesgo frente a Alemania se ha disparado por el doble efecto de su crisis presupuestaria y el endurecimiento de la política monetaria.

Desde el agravamiento de la crisis francesa, el BCE ha dejado claro que dispone de herramientas para intervenir si las turbulencias se extienden al resto de la eurozona, pero por ahora no ve motivos para hacerlo.

"Hay circunstancias particulares que hacen que algunos países se vean más afectados, y Francia es un claro ejemplo. En este caso, la solución principal y prioritaria está en la propia Francia y tiene que ver con la política fiscal", dijo Lagarde en un acto de la CNN celebrado en Bangkok a mediados de octubre.

Desde el estallido de la guerra de Irán, el BCE ha subido los tipos en dos ocasiones, un cuarto de punto cada vez: en junio y en septiembre. El objetivo es contener el impacto inflacionista del fuerte encarecimiento del petróleo y el gas. Los analistas y los mercados esperan otras dos subidas: una en diciembre y otra, previsiblemente, en marzo.

"Aunque los efectos de la perturbación energética aún no se han materializado plenamente, la inflación subyacente se ha mantenido en general estable hasta ahora y los salarios no muestran una respuesta sustantiva en esta fase", se ha justificado el Consejo de Gobierno al término de la reunión.

"El mayor alcance y duración de la perturbación energética, así como las implicaciones para los efectos indirectos y de segunda vuelta, probablemente impulsarán la inflación y frenarán el crecimiento. Las condiciones de financiación se han endurecido desde la última reunión del Consejo de Gobierno, lo que probablemente afectará a la inflación y al crecimiento".

Pese a todo, el BCE sostiene que "sigue estando en buena posición para navegar la elevada incertidumbre actual". Sus futuras decisiones en materia de tipos se tomarán "reunión a reunión" y en función de los últimos datos disponibles.

Con la decisión de este jueves, la facilidad de depósito, el tipo que remunera el dinero que los bancos comerciales mantienen a un día en el BCE y principal referencia de la política monetaria, se mantiene en el 2,5%, su nivel más alto desde marzo de 2025.

Los otros dos tipos oficiales tampoco cambian. El aplicable a las operaciones principales de financiación se queda en el 2,65%, mientras que la facilidad marginal de crédito, que determina el coste de los préstamos a un día del BCE a la banca, permanece en el 2,9%.

El BCE mantiene los tipos pese a que la inflación de la eurozona volvió a acelerarse en septiembre hasta el 3,8%, seis décimas más que el mes anterior y su nivel más alto en tres años. Una cifra que está muy lejos del objetivo del 2%, que se considera compatible con la estabilidad de precios.

A la espera de que se publique el dato de octubre, la energía sigue siendo el principal motor de la inflación debido a la prolongación de las hostilidades entre EEUU e Irán. Pero los alimentos, el alcohol y el tabaco, así como los servicios, también presionan al alza. La única excepción son los bienes industriales no energéticos, cuya inflación se moderó en septiembre.

El BCE conserva cierto margen para seguir subiendo los tipos porque, contra todo pronóstico, la actividad económica y el mercado laboral de la eurozona resisten el impacto de la nueva crisis. La economía creció un 0,6% en el segundo trimestre, mientras que la tasa de paro se mantiene en un mínimo histórico del 6,4%.

Pero el endurecimiento monetario empieza a pasar factura al crédito. Según la última encuesta del BCE, en octubre los bancos volvieron a elevar las exigencias para conceder préstamos a las empresas y crédito al consumo, ante el aumento de los riesgos.

La demanda también cayó en todas las modalidades de préstamo, debido sobre todo al aumento de los tipos de interés. La única excepción es el crédito destinado a infraestructuras de inteligencia artificial (IA), cuya demanda aumenta de forma gradual pero sostenida.