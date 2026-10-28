La Fed mantiene los tipos en el 4% y no añade más presión a Trump a 6 días de las 'midterms' pese al repunte de la inflación

Kevin Warsh es un miembro destacado de la Fed que en octubre afirmó que desde la reunión de septiembre "todo se había ajustado a las expectativas" y advirtió contra adelantarse a las decisiones del FOMC, subrayando el compromiso con la estabilidad de precios.

¿Quién es Kevin Warsh y qué ha dicho sobre las expectativas de nuevas subidas de tipos?

El conflicto ha impulsado el repunte del IPC por el encarecimiento del petróleo, motivo por el que la Fed subió tipos en septiembre y revisó su dot plot; ese riesgo geopolítico sigue en la evaluación de la política monetaria.

¿Qué papel ha tenido la guerra en Irán en las decisiones recientes de la Fed?

La pausa evita añadir presión económica extra a seis días de las midterms, lo que limita un argumento adicional para el descontento con la gestión económica. Si la inflación o el crudo vuelven a subir, la economía podría convertirse de nuevo en clave electoral.

¿Cómo afecta la decisión de la Fed a la campaña de Donald Trump y las elecciones de medio término?

Ya ocurrido: los costes de financiación no aumentaron de inmediato, lo que frena un encarecimiento adicional de préstamos e hipotecas a corto plazo. Podría ocurrir: si la Fed sube en diciembre, los créditos se encarecerán y el consumo podría reducirse.

¿Qué consecuencias tiene para los consumidores estadounidenses que la Fed no haya subido tipos en octubre?

La Fed ha optado por una pausa para evaluar el efecto de la subida de 25 puntos básicos de septiembre y la evolución reciente de la inflación. Además influyeron la desaceleración del mercado laboral y el aumento de las rentabilidades de los bonos, que encarecen el crédito.

¿Por qué la Fed ha decidido mantener los tipos entre el 3,75% y el 4% en la reunión de octubre?

El freno en el mercado laboral y el encarecimiento de la deuda también han pesado en la decisión de la Fed de no subir tipos en su reunión de octubre.

La decisión se produce a seis días de las elecciones legislativas de medio mandato ('midterms') en EE. UU. y en un contexto de repunte de la inflación al 3,7%.

El organismo presidido por Kevin Warsh hace una pausa en su política monetaria para analizar el impacto del último alza y pospone un posible nuevo incremento a diciembre.

La Reserva Federal mantiene los tipos de interés en el rango del 3,75% al 4% tras la subida de 25 puntos básicos realizada en septiembre.

La Reserva Federal de EEUU (Fed) no se sale del guion previsto por el mercado. La institución presidida por Kevin Warsh ha optado por mantener los tipos de interés en el rango de entre el 3,75% y el 4% en su reunión de este miércoles, la penúltima del año.

Con la decisión tomada, la Fed hace una pausa tras el cambio de ciclo en materia de política monetaria iniciado en su última reunión. En su pasado encuentro -el de septiembre- la institución monetaria subió los tipos de interés 25 puntos básicos por primera vez desde 2023.

Lo hizo para paliar la persistente inflación provocada por la guerra en Irán. El mismo motivo provocó también que el banco central tuviera que actualizar sus previsiones en materia de política monetaria en el dot plot o mapa de previsiones económicas.

La Fed cambió su hoja de ruta y pasó a anticipar un alza adicional antes de que se acabara el año. Sin embargo, la subida no ha llegado en la reunión de este octubre, lo que refuerza la tesis -que ya se daba por descontada por el mercado- de que la institución monetaria subirá el precio del dinero en diciembre.

Lo cierto es que la inflación continúa poniendo en jaque al país. El Índice de Precios al Consumo (IPC) repuntó al 3,7% en septiembre en términos interanuales y volvió a escalar tras tres meses de moderación después del fuerte incremento de mayo, mes en el que el índice escaló hasta el 4,2%.

Sin embargo, los miembros del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto, por sus siglas en inglés) han preferido no precipitarse en esta ocasión y mantener intactas las tasas de referencia en espera de ver cuáles son los efectos de su última actuación.

Y a esta premisa se le han unido otros factores como la ralentización del mercado laboral estadounidense y el encarecimiento del crédito derivado del repunte de las rentabilidades de los bonos.

Las otras referencias

La creación de puestos de trabajo en EEUU se frenó en septiembre. El país generó 29.000 nuevos empleos en septiembre, una cifra bastante inferior a los últimos registros. Al mismo tiempo, la tasa de paro repuntó una décima, hasta el 4,2%.

Además, los intereses de los bonos estadounidenses han marcado en este tiempo máximos desde hace más de dos décadas al calor del endurecimiento monetario de la Fed. La rentabilidad de los títulos de deuda de EEUU a 30 años ha superado el 5,5% y la de los títulos a diez ha tocado el 5,3%.

Las midterms

A la Reserva Federal se le ha sumado en esta reunión un factor añadido a tener en cuenta además de las habituales referencias macroeconómicas: las elecciones legislativas de medio mandato están a la vuelta de la esquina.

El próximo 3 de noviembre -es decir, en apenas seis días- el país renovará la composición de la Cámara de Representantes y un tercio de los asientos del Senado. Y a menos de una semana de la cita con las urnas, los sondeos dibujan un escenario favorable para los demócratas.

En este punto, Trump se ha volcado en la campaña de las midterms para intentar movilizar a las bases republicanas mientras el descontento por su gestión económica, los elevados precios de la gasolina y la guerra en Irán sigue extendiéndose entre los votantes del país.

Al mismo tiempo, tampoco hay perspectivas de que el fin del conflicto en Oriente Próximo esté cerca. A su vez, el precio sigue encareciéndose bajo estas expectativas y el crudo de Texas -el West Texas Intermediate (WTI)- vuelve a cotizar por encima de los 100 dólares por barril, en máximos desde mediados de mayo.

Con todo, Kevin Warsh ya enfrió a mediados de octubre las expectativas de que la Fed subiera los tipos en su reunión de octubre. El guardián del dólar aseguró hace menos de quince días que en el mes que había pasado desde el encuentro de septiembre "todo se había ajustado a las expectativas" de la institución monetaria.

Pese a ello, el presidente de la Fed siguió fiel a su rígido estilo comunicativo y descartó adelantarse a las decisiones tomadas por el FOMC en materia de política monetaria. Al mismo tiempo, hizo hincapié en el compromiso del banco central con la estabilidad de precios.