La Fed y el BCE pospondrán a diciembre una nueva alza en los tipos mientras esperan a ver el efecto de las últimas subidas

Una pausa podría aliviar tensiones inmediatas, pero el BCE teme que las elevadas tasas a largo plazo y los crecientes diferenciales soberanos ralentizen el crecimiento y presionen la transmisibilidad de la política; en especial preocupa la situación de la deuda francesa.

¿Cómo puede afectar la decisión de pausas en los tipos a la estabilidad financiera de la eurozona, y qué riesgos menciona el BCE?

El principal detonante es el encarecimiento energético por la guerra en Oriente Próximo, que ha impulsado el petróleo por encima de 116 dólares el barril, y eso alimenta la inflación subyacente en EEUU y la eurozona.

El BCE ha subido ya dos veces este año y los analistas consideran que necesita tiempo para ver cómo impactan tipos e inflación en consumo, empleo e inversión antes de elevar más los costes. La escalada del petróleo y el repunte del IPC complican, pero no obligan, un nuevo alza inmediata.

¿Por qué el BCE también optaría por no subir tipos en octubre y dejar la decisión para diciembre?

La subida elevó la rentabilidad de los bonos a largo plazo, con el diez años por encima del 5 por ciento, y eso ya encarece la financiación para empresas y hogares. Lo ocurrido ha aumentado la preocupación por el coste del crédito y la deuda pública.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la subida de tipos de la Fed en septiembre para los mercados y las familias?

Los analistas creen que la Fed quiere comprobar el efecto de la subida de septiembre en la inflación y la actividad antes de actuar de nuevo. Además, el debilitamiento del mercado laboral y la proximidad de las midterms aumentan el incentivo a pausar para evitar sobreajustar la política.

Analistas advierten sobre los riesgos para la estabilidad financiera europea derivados del alto nivel de deuda soberana en países como Francia.

El BCE mantendrá los tipos en el 2,5% tras los repuntes en el IPC de la eurozona y la escalada del precio del petróleo por el conflicto en Irán.

La Fed afronta su reunión condicionada por el aumento de la inflación al 3,7%, el estancamiento del mercado laboral en EE.UU. y la cercanía de las elecciones de medio mandato.

La Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) prevén posponer nuevas subidas de tipos de interés hasta diciembre para evaluar el impacto de los incrementos recientes.

Los bancos centrales vuelven al primer plano. La Reserva Federal de EEUU (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) afrontan esta semana sus penúltimas reuniones del año y los analistas descuentan que los encuentros de octubre traerán una pausa en la política monetaria de ambas instituciones financieras.

Lo cierto es que el BCE y la Fed se reúnen en medio de un contexto peliagudo, pero no desconocido. Es la prolongación del entorno con el que llevan conviviendo desde que estalló la guerra en Irán.

El principal riesgo sigue siendo el repunte inflacionario causado por el encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán. Pero a esta amenaza se le han sumado otros factores en cada uno de los entornos a los que ahora también tendrán que enfrentarse las instituciones monetarias.

La Fed

La Fed de Kevin Warsh será la primera en dar su veredicto. Lo hará el miércoles, aunque el encuentro de los miembros del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto, por sus siglas en inglés) ya ha empezado.

El guardián del dólar se encuentra en plena encrucijada. En su última reunión, la Fed optó por incrementar el precio del dinero en 25 puntos básicos, hasta el nivel de entre el 3,75% y el 4%. Fue la primera subida de las tasas del banco central desde 2023.

Lo hizo para paliar una inflación que lleva golpeando al país desde que empezó el conflicto en Oriente Próximo hace ocho meses y que llegó a repuntar un 4,2% -en términos interanuales- en mayo. Y tampoco da signos de desaceleración, ya que subió al 3,7% en el último balance, el correspondiente a septiembre.



Sin embargo, el banco central tiene que tener en cuenta otras referencias. Y en este punto la relevancia del estancamiento del mercado laboral estadounidense será relevante para los miembros del FOMC.

Estados Unidos creó 29.000 puestos de trabajo en septiembre, una cifra bastante inferior a los últimos registros. De hecho, fue el peor dato en 16 años para este mes. Al mismo tiempo, la tasa de paro repuntó una décima, hasta el 4,2%.

La debilidad del empleo sería de por sí solo un factor importante para hacer replantearse una pausa en los tipos antes de volver a realizar un nuevo recorte. Pero a este se suma otro frente: la proximidad de las elecciones presidenciales de medio mandato en EEUU.

Las midterms están a la vuelta de la esquina. De hecho, en una semana se conocerá el resultado de los comicios y la nueva composición del Congreso y el Senado estadounidenses, por lo que la inminencia de la cita electoral será otro de los argumentos de la Fed para no realizar cambios en las tasas de referencia, que ya presionó en este sentido a Donald Trump.

Y aún hay más. Una subida de los tipos presionaría (aún más) al alza el rendimiento de los bonos del tesoro de EEUU. El interés de los títulos a 10 años ha llegado a superar el 5% y esto ya ha encarecido bastante la financiación para empresas y familias.

Bajo este telón de fondo, los analistas estiman que la Fed retrasará a diciembre una eventual subida del precio del dinero y mientras se limitará a comprobar en qué medida se está transmitiendo el alza de septiembre en la economía para evitar pasarse de frenada. Así lo estiman casas como Ibercaja, Ebury, XTB, Pimco, Santalucía AM, Natixis o Amundi.

Sin embargo, las previsiones de una pausa en la política monetaria no quitarán interés a la cita. El mercado estará muy pendiente a las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh, y examinará con lupa el comunicado en el que se estipule la decisión que tome el FOMC.

El objetivo será detectar cualquier pista de cara a la última reunión del año de la institución monetaria y por qué no, en vistas a 2027. El mercado descuenta en estos momentos una subida de tipos en diciembre pero los inversores quieren saber si la pausa es sólo un descanso antes de volver a endurecer su política monetaria.

Con todo, hay una previsión que destaca entre el consenso de los analistas, la de Bank of America. Los expertos del banco americano se desmarcan de la sintonía del mercado y estiman que la Fed subirá los tipos de interés en 25 puntos básicos, aunque reconocen que "será una decisión difícil de materializar".

Banco Central Europeo

Las previsiones para el Banco Central Europeo (BCE) en materia de política monetaria son las mismas que para la Fed. Los analistas estiman que la institución que preside Christine Lagarde dejará intactos los tipos de interés en el 2,5% pese a que el repunte de los precios al consumo vuelve a poner en jaque a los países de la zona euro.

La inflación de la eurozona repuntó en septiembre un 3,8% en términos interanuales. El IPC se aceleró por tercer mes consecutivo tras el freno de junio y a esto se le suma que la paulatina escalada del petróleo -que ya supera los 116 dólares por barril- no invita a pensar que el precio de la vida vaya a dar un respiro.

Con todo, la inflación ya ha obligado al BCE a tomar cartas en el asunto a lo largo del año. El guardián del euro ha subido los tipos de interés 25 puntos básicos en dos ocasiones, en la reunión de junio y en la de septiembre, el último encuentro de la institución monetaria.

Por esta misma razón los analistas estiman que, aunque las amenazas para la economía de la eurozona sigan presentes, la institución que lidera Lagarde se tomará un descanso esta vez.

Lo harán, al igual que su homólogo estadounidense, "para ganar tiempo y tener más visibilidad del impacto de la inflación y los tipos de interés en el consumo, el empleo, la inversión y la actividad económica", como explican desde Santalucía AM.

Diciembre, en el foco

Además, tal y como apuntan los analistas de Pimco, las tasas a largo plazo han subido desde el último encuentro de la institución monetaria y han ampliado los diferenciales de los países de la zona euro, lo que promete ralentizar el crecimiento y reducir el efecto de transmisión más de lo que el BCE anticipó en su análisis de septiembre.

Así, diciembre se postula como el gran horizonte para los bancos centrales y, en consecuencia, para el mercado. Pero tampoco esto resta importancia al encuentro del BCE del próximo jueves.

La institución monetaria no sólo trata de cumplir con su objetivo de mantener la estabilidad de precios. Como señalan desde Natixis, el verdadero desafío al que se enfrenta el BCE tiene que ver con la estabilidad financiera y la preservación de la integridad de la eurozona.

En este sentido, los analistas del banco de inversión no descartan que Lagarde haga referencia explícita a los riesgos derivados de las preocupantes cantidades de deuda de algunos estados soberanos de la UE, en especial, al caso francés. La prima del riesgo del país ha estado muy cerca de tocar sus últimos máximos -los de la crisis de 2011- y amenaza con desquebrajar la credibilidad del proyecto del euro.