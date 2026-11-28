Propone deflactar automáticamente el IRPF, reducir cotizaciones y tipos medios del IRPF, revisar el Impuesto de Sociedades para incentivar inversión y simplificar obligaciones de autónomos; el Instituto de Estudios Económicos estima que cambios en la estructura podrían generar treinta y nueve mil millones adicionales sin subir tarifas.

Aunque busca recaudar alrededor de dos mil millones, ese impuesto afectaría a un centenar de contribuyentes y, por la experiencia internacional, podría provocar fuga de capitales y retraimiento de inversión que elevarían el coste fiscal hasta el doble de lo recaudado. Por eso el artículo lo califica de medida de alto riesgo.

¿Qué riesgos tiene el impuesto a fortunas de más de 100 millones anunciado por Sánchez?

Casi dos tercios del aumento de ingresos en 2025 provinieron del IRPF y las cotizaciones, lo que incrementa la presión fiscal sobre el factor trabajo y penaliza la competitividad empresarial. El resultado es mayor coste laboral y menor atractivo para la inversión, según el análisis citado.

¿Cómo afecta la subida de la recaudación a la carga sobre el trabajo y las empresas?

Ya ha provocado una recaudación extra que ha reducido el poder adquisitivo: desde 2023 la no deflactación genera entre doce y dieciséis mil millones al año y un acumulado que puede superar los cincuenta y seis mil millones desde 2019. Esos ingresos retenidos habrían ido a las rentas de las familias para afrontar la subida de precios.

¿Qué consecuencias ha tenido no actualizar el IRPF para las familias españolas?

El Gobierno ha optado por mantener las tarifas nominales y usar rebajas temporales en lugar de cambiar el modelo impositivo, según la cobertura económica. Esa decisión aumentó la recaudación y evita reformar la estructura fiscal que, según el artículo, el Ejecutivo no quiso alterar por prioridades políticas y de gasto.

¿Por qué Pedro Sánchez no ha deflactado las tarifas del IRPF pese a la inflación?

España se sitúa en el puesto 34 de 38 países en el índice de competitividad fiscal de la OCDE, soportando sus empresas una presión fiscal normativa un 17% superior a la media de la UE.

Casi dos tercios del incremento de la recaudación tributaria en el último año corresponden al IRPF y a las cotizaciones sociales, lo que penaliza principalmente el factor trabajo y la competitividad empresarial.

La negativa del Gobierno a deflactar las tarifas del IRPF frente a la inflación ha generado una recaudación extra acumulada desde 2019 de más de 56.000 millones de euros a costa del poder adquisitivo de las familias.

La presión fiscal en España alcanzó el 38,1% del PIB en 2025 tras aumentar los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales a 641.000 millones de euros, registrando la mayor subida de toda la Unión Europea.

La política fiscal no ha sido el fuerte de un Gobierno progresista escorado a la izquierda, empeñado en subir impuestos y que considera que los récords de recaudación son siempre un gran éxito de gestión.

El propio Pedro Sánchez reconoció en el cara a cara con Feijóo de la semana pasada que su estrategia pasaba por hacer rebajas coyunturales de impuestos para paliar las subidas de precios en las economías domésticas, pero no por cambiar el modelo impositivo.

Sólo al final de la campaña se ha lanzado a anunciar una rebaja pírrica a los autónomos de 465 millones, obligado por las directivas europeas y la presión para no obligar a hacer declaraciones trimestrales por IVA a los autónomos de menor facturación.

Junto a un anuncio populista de que no paguen IRPF quienes cobren el SMI, y subir los impuestos a las fortunas de más de 100 millones de euros. Una medida que, lejos de aumentar en 2.000 euros la recaudación, podría costar el doble por la fuga de capitales y el freno a la inversión que genera.

Solo dos datos, para hacernos una idea del contexto en el que nos movemos y lo insignificante de las medidas anunciadas por el Gobierno:

Primero, España recaudó por impuestos 325.000 millones en 2025, un 10,1% más. O lo que es lo mismo, 30.000 millones de ingresos extra para Hacienda.

Y segundo, si a la recaudación de impuestos se le añaden las cotizaciones sociales, la cifra de ingresos supera los 641.000 millones y da una presión fiscal del 38,1% del PIB. Eso es una subida de casi un punto en un año, la mayor de toda la UE.

El problema

La máxima que ha reinado en la política tributaria y fiscal española de los últimos ocho años es clara: si se recauda más cada año es que el sistema fiscal funciona bien. Y eso está lejos de ser una verdad absoluta.

Hacienda se ha enrocado en la no deflactación de las tarifas del IRPF para que los aumentos de renta que se generan no provoquen una subida automática del impuesto y frenen el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sólo esa negativa ha supuesto más de 56.000 millones de recaudación desde 2019 que deberían haber estado en los bolsillos de las familias para aguantar la subida de precios de la cesta de la compra y el combustible, y llegar a fin de mes.

Es un hecho cada vez más notorio que, aunque en España se gana algo más y trabaja mucha más gente (medio millón más de afiliados en el último año), con una inflación que acumula una subida superior al 24% en los últimos cinco años, el salario no llega para pagar el coste de la vida e intentar ahorrar algo.

El problema es que gran parte de la culpa de esa situación la tiene un modelo fiscal que penaliza el factor trabajo, con subidas de recaudación en las imposiciones que más penalizan a las clases medias y las empresas, como el IRPF y las cotizaciones sociales.

El último análisis de Funcas sobre los ingresos no financieros del Estado en 2025 lo deja claro: entre impuestos y pagos a la Seguridad Social se pagaron en 2025 casi 50.000 millones más que el año anterior (hasta los 641.000 millones que marcan el nivel de presión fiscal en España).

Pues bien, casi dos tercios de esa subida (más de 30.000 millones) la acaparan solo la recaudación del IRPF en un 10,2%, y las cotizaciones tanto de empresarios como de trabajadores que se pagan en la nómina y que crecen a un ritmo de entre el 7% y el 8% en los últimos tres años.

Esas son las dos losas que el modelo tributario hace caer sobre el factor trabajo en España y que desde organismos como la OCDE y la Comisión Europea le han reclamado cambiar a Pedro Sánchez en los últimos años, sin ningún éxito.

Frente a ello, la única rebaja que aduce son 11.000 millones en rebajas fiscales que afectaron a más de 10 millones de personas, con medidas temporales de recortes que suponen sólo alivios puntuales y disparan el gasto público.

Es más, de esa subida de la presión fiscal en 50.000 millones analizada desde instituciones como Funcas, otro tercio se lo lleva el aumento de recaudación por IVA, generado tanto por el aumento del empleo como por la subida de los precios.

Pero no es óbice para que ese aumento suponga un retraimiento del consumo. Mientras la llegada de inmigrantes alimente el mercado laboral y tire del consumo, la economía soportará subidas del 2,6% del PIB. Pero si ese parámetro cede, como ya ha empezado a hacer, habrá que vigilar cómo lo penaliza el IVA en productos básicos o de alta demanda.

Si ajustamos más y medimos el esfuerzo que hacen las familias a la hora de pagar tributos frente a su renta per cápita, el resultado es que en España se paga un 16,6% más que en el resto de la UE.

Los hechos

La recaudación por impuestos se dispara Los ingresos tributarios desde 2023 han crecido a un ritmo del 9% anual hasta alcanzar los 325.356 millones de euros en 2025. Eso supone que el año pasado se recaudó un 10,1% más, unos 30.000 millones de euros. El IRPF supuso el 43,5% de total (142.466 millones). En lo que va de 2026, el ritmo de aumento sigue disparado en el 10%, con lo que se cerrará el año en torno a los 357.000 millones de euros.

La mayor subida de la presión fiscal Cuando se suman los ingresos por impuestos con las cotizaciones sociales, la cifra se disparó en 2025 a 641.000 millones de euros, 50.000 millones más que el año anterior. Comparada con el PIB de ese año, resulta una presión fiscal del 38,1%, casi un punto más en un año y la mayor subida de todos los países de la UE, aunque se mantenga por debajo del 40,7% de media comunitaria.

Carga sobre los tributos que gravan el trabajo De esos ingresos totales por impuestos y cotizaciones, casi dos tercios de la subida (más de 30.000 millones) se produjeron por los aumentos en el IRPF y en las cotizaciones de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social, las dos imposiciones que más penalizan el factor trabajo en el seno de las empresas.

IVA e Impuesto de Sociedades descontrolados La recaudación por IVA creció un 9,9% el año pasado y se mantiene a un ritmo del 7,6% en lo que va de año, con lo que es seguro que rebasará la cota de los 100.000 millones de euros. El Impuesto de Sociedades, que grava el beneficio de las empresas, mantiene aumentos de ingresos del 9% anual desde 2023, con 42.266 millones el año pasado. Esa recaudación equivale a la cantidad que cada año debe pagar España por los intereses de la Deuda Pública.

Carga fiscal a las empresas El Instituto de Estudios Económicos (think tank de la CEOE) estima que la estructura legal de los impuestos en España genera una presión sobre las empresas un 17% mayor que en la UE y un 18% más que la media de la OCDE. Si se modificara y gravara menos la inversión y el factor trabajo, se podrían recaudar 39.000 millones más sin subir los impuestos.

Impuesto a los ricos populista La idea de Pedro Sánchez de poner un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros, para recaudar 2.000 millones y destinarlos a vivienda, apenas afecta a un centenar de personas. Varios institutos internacionales y la experiencia de otros países demuestran que esa medida podría provocar una fuga de capitales y un retraimiento de la inversión que generaría un coste fiscal del doble de lo que se quiere recaudar.

El coste de la inflación en el IRPF La decisión del Gobierno de no adaptar las tarifas del IRPF al efecto que la inflación tiene en el aumento de las rentas salariales y los ingresos de los hogares, ha supuesto una recaudación extra de entre 12.000 y 16.000 millones al año desde 2023. El acumulado desde 2019 por este fenómeno puede alcanzar los 56.000 millones de euros, según el Instituto Juan de Mariana.

El análisis

Cuando preguntas a los expertos por el sistema fiscal español, en general, la mayoría coinciden en que es un modelo bien estructurado. Progresivo, adaptado a Europa y en la línea de los mejores. El problema está en cómo se gestiona, qué prioridades de recaudación se imponen y qué incentivos se generan.

Los diferentes intentos de reforma fiscal de los últimos ocho años se han quedado en agua de borrajas. Nada se sabe de las conclusiones del grupo de 17 expertos que se creó en la primavera de 2021 para adaptar los impuestos a la estructura económica del país. Incluso para ver las opciones de un nuevo modelo de financiación autonómica.

La falta de Presupuestos anuales en la última legislatura ha dado al traste con cualquier opción de modificar los tributos. Desde 2023 todo son transferencias del Estado y aumentos extraordinarios de gasto sobre una recaudación disparada por la inflación y una economía basada en el turismo y la inmigración.

Esa situación ha distorsionado al alza la recaudación a niveles que ni siquiera los responsables de Hacienda de los últimos años esperaban. Cuando en un país el crecimiento del PIB es del 2,6% y el de los ingresos tributarios del 10% (cuatro veces más), la presión fiscal aumenta y hay menos dinero disponible en las empresas y en los bolsillos de la gente.

Esa imagen ficticia de la buena marcha de la economía española ha tenido unas consecuencias graves para muchas empresas españolas. Se gana más dinero, pero sin productividad y con una pérdida de competitividad fiscal frente a Europa que se pagará antes o después, si no se modifica el modelo.

El último índice de competitividad fiscal internacional, con datos de 2025, colocaba a España en el puesto 34 de los 38 países de la OCDE. Tras analizar el impacto de sus impuestos en las empresas, apenas le daba 57,9 puntos sobre los 100 del mejor situado, once por debajo de la media europea y cinco posiciones más atrás que un año antes.

Con ese índice, el Instituto de Estudios Económicos (think tank de la CEOE) calcula la presión fiscal normativa que sufren las empresas. Es decir, la derivada únicamente del diseño legal del sistema tributario.

Ese indicador es en España un 17% más alto que en la UE y un 18% mayor que en la media de la OCDE. Se trata de una brecha estructural, que lleva años penalizando a las empresas. Incluso calcula que, solo con cambios de estructura de los impuestos, sin subida de tarifas, en España se podrían recaudar 39.000 millones más cada año.

Menos cargas fiscales al trabajo y más incentivos a la inversión. Todo es parte del cambio de modelo económico que el país necesita, admitido por todos los partidos políticos, incluso por los responsables económicos del Gobierno, pero que no se ha puesto en marcha todavía.

Todo ello con un problema adicional que habría que resolver de forma paralela: la guerra fiscal con las comunidades autónomas y la reforma de la financiación, que en nada ayudan a la inversión y la expansión de la actividad económica por todo el país.

El reparto de recaudación y gestión de los impuestos entre los diferentes gobiernos autonómicos, que va en paralelo con la reforma fiscal, el otro gran hándicap que no se ha sabido resolver en ocho años y que debe afrontarse en la próxima legislatura, gane quien gane las elecciones.

Las propuestas

La política fiscal de los últimos ocho años ha convertido los récords de recaudación en un fin en sí mismo. España ingresó 325.000 millones en impuestos en 2025 (un 10,1% más) y, sumadas las cotizaciones, la presión fiscal alcanzó el 38,1% del PIB, la mayor subida de la UE en un año.

La negativa a deflactar el IRPF ha supuesto decenas de miles de millones de recaudación extra a costa del poder adquisitivo de las familias, mientras la carga sobre el trabajo y las empresas penaliza la competitividad.

El próximo Gobierno debe por tanto invertir la lógica: bajar la presión sobre el factor trabajo, devolver el efecto de la inflación y mejorar el atractivo fiscal para la inversión.

1. Deflactación del IRPF y devolución del efecto inflación

La no actualización de las tarifas del IRPF ha generado una recaudación extra de entre 12.000 y 16.000 millones al año desde 2023, y un acumulado que puede superar los 56.000 millones desde 2019.

Hay que deflactar de forma automática o periódica las tarifas, los mínimos personales y familiares y las deducciones para que los aumentos de renta nominales no se traduzcan en subidas reales de impuesto.

Esta medida devolverá poder adquisitivo a las clases medias y trabajadoras, evitando crear nuevos impuestos.

2. Reducción de la carga fiscal sobre el trabajo

Casi dos tercios del aumento de ingresos de 2025 proceden del IRPF y de las cotizaciones sociales, las dos figuras que más penalizan el factor trabajo.

Hay que bajar los tipos del IRPF en los tramos medios y bajos, y reducir las cotizaciones empresariales, especialmente para la contratación indefinida y los nuevos autónomos.

El PP ha propuesto una tarifa cero para nuevos trabajadores autónomos que se prorrogue si no alcanzan el SMI. Medidas de este tipo facilitan la creación de empleo y reducen la economía sumergida.

3. Mejora de la competitividad fiscal de las empresas

España ocupa el puesto 34 de 38 en el índice de competitividad fiscal de la OCDE y soporta una presión normativa sobre las empresas un 17% superior a la media de la UE.

Hay que revisar el Impuesto de Sociedades para incentivar la inversión, la I+D y la reinversión de beneficios, y eliminar o modular figuras que distorsionan (como determinados impuestos temporales o sectoriales).

El Instituto de Estudios Económicos estima que, con cambios de estructura sin subir tarifas, se podrían recaudar 39.000 millones más al año por el efecto dinamizador.

4. Rechazo a impuestos populistas sobre el patrimonio

El anuncio de un impuesto a fortunas de más de 100 millones de euros, que afectaría a un centenar de contribuyentes y se presenta como vía para recaudar 2.000 millones destinados a vivienda, genera riesgo de fuga de capitales y retraimiento de la inversión.

La experiencia internacional muestra que el coste fiscal puede superar el doble de lo recaudado.

Hay que descartar este tipo de figuras y centrarse en bases imponibles amplias y tipos moderados que no ahuyenten el capital.

5. Simplificación y reducción de la burocracia fiscal

La obligación de declaraciones trimestrales de IVA para autónomos de menor facturación y la proliferación de figuras tributarias complejas aumentan los costes de cumplimiento.

Hay que simplificar los regímenes de autónomos, elevar umbrales de exención y digitalizar de forma real los procedimientos para reducir la carga administrativa.

Las rebajas coyunturales de 465 millones anunciadas al final de la campaña no sustituyen una reforma estructural del tratamiento de los trabajadores por cuenta propia.

6. Presupuestos anuales y reforma fiscal de fondo

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 ha impedido cualquier reforma tributaria seria.

Hay que recuperar los presupuestos anuales (Alberto Núñez Feijóo ya se ha comprometido a ello) y abordar una reforma fiscal integral que reduzca la carga sobre el trabajo, mejore los incentivos a la inversión y adapte el sistema a la estructura económica actual.

El grupo de expertos creado en 2021 no produjo resultados visibles. La próxima legislatura debería culminar un proceso de reforma con objetivos claros de competitividad y de presión fiscal.

7. Reforma de la financiación autonómica y fin de la guerra fiscal

La falta de un modelo de financiación autonómica estable y la competencia fiscal entre territorios distorsionan la actividad económica.

Hay que avanzar en una reforma del sistema de financiación que garantice suficiencia, autonomía y corresponsabilidad, y que reduzca los incentivos a la guerra fiscal. Porque un marco estable favorece la inversión y la expansión de la actividad por todo el territorio.

8. Medición de resultados y rendición de cuentas

La política fiscal debe evaluarse por indicadores públicos: evolución de la presión fiscal sobre el trabajo y las empresas, posición en el índice de competitividad fiscal de la OCDE, efecto de la deflactación en el poder adquisitivo, y relación entre crecimiento del PIB y crecimiento de los ingresos tributarios.

Cuando los ingresos crecen cuatro veces más que el PIB, la presión fiscal aumenta de forma encubierta.

Las medidas que no mejoren la competitividad ni devuelvan renta a las familias deben revisarse.

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Estas propuestas no buscan recaudar de forma indiscriminada. Tampoco ignoran las necesidades de gasto. Buscan lo que falta: devolver el efecto de la inflación a los contribuyentes, bajar la carga sobre el factor trabajo y mejorar el atractivo fiscal de España para la inversión y el empleo.

Mientras la no deflactación y la presión sobre el trabajo y los salarios sigan siendo la norma, el récord de recaudación seguirá siendo incompatible con la mejora del poder adquisitivo y de la competitividad.