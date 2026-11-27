El IPC bajó un 0,6% en tasa mensual tras nueve meses de subidas, lo que implica una reducción inmediata en el ritmo de aumento de precios y alivia temporalmente el coste de la vida para los consumidores.

¿Qué ha pasado con el IPC en tasa mensual y por qué importa a los ciudadanos?

La inflación subyacente se situó en 2,6% en noviembre, cinco décimas menos que en octubre, lo que indica una menor presión de precios excluyendo energía y alimentos no elaborados.

¿Qué dice la evolución de la inflación subyacente sobre la presión de los precios básicos?

El descuento de 20 céntimos en gasolina y diésel contribuyó a la bajada mensual de los precios y ayudó a que la tasa anual del IPC descendiera ocho décimas hasta 4,1%.

¿Cómo afecta el descuento de 20 céntimos por litro al IPC de noviembre?

Porque el Instituto Nacional de Estadística atribuye la caída al abaratamiento de los combustibles y lubricantes, que descontaron la subida que se dio en noviembre de 2025.

¿Por qué la inflación bajó hasta el 4,1% en noviembre?

En tasa mensual, los precios retroceden un 0,6%, registrando la mayor bajada desde septiembre de 2024.

La inflación subyacente cae cinco décimas en el penúltimo mes del año para situarse en el 2,6%.

El abaratamiento de los combustibles tras la aplicación del descuento de 20 céntimos impulsó la moderación de los precios.

El IPC se frena ocho décimas en noviembre y sitúa su tasa interanual en el 4,1% según los datos del INE.

La inflación se ha moderado ocho décimas en noviembre, hasta el 4,1%, debido al abaratamiento de los combustibles y lubricantes. Así lo ha adelantado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cabe recordar que en noviembre se ha aplicado el descuento de 20 céntimos al litro de diésel y de gasolina, según el último paquete de protección a familias y empresas aprobado por el Gobierno.

La inflación empezó 2026 en torno al 2,3% en febrero. No obstante, en marzo repuntó hasta el 3,4% para instalarse en el 3,2% durante el segundo trimestre.

El IPC volvió a subir en verano, hasta el 4,3% en agosto y el 4,9% en septiembre. En octubre, la inflación se estabilizó en ese nivel, después de cuatro meses consecutivos de ascensos.

El organismo estadístico ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en noviembre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que el vestido y el calzado elevaron sus precios menos que en noviembre del año pasado.

Tasa mensual

En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada se situó en el 2,6%, cinco décimas menos que en octubre.

En tasa mensual, el IPC bajó un 0,6% tras nueve meses consecutivos encadenando ascensos.

Este retroceso mensual es el más acusado en cualquier mes desde septiembre de 2024, cuando los precios también bajaron un 0,6% respecto al mes anterior.

Por su parte, la tasa de variación anual del IPCA disminuyó ocho décimas en noviembre, hasta el 4,1%, con un descenso mensual del 0,7%.

La tasa anual estimada por el INE para el IPCA subyacente alcanza el 2,7% en el penúltimo mes del año.