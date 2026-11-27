Para el BCE, la desaceleración económica junto a una inflación moderada puede facilitar mantener o iniciar recortes de tipos; para los ciudadanos, significa menor crecimiento del empleo y poder adquisitivo que mejora lentamente por la moderación de la inflación.

¿Cómo afecta la combinación de menor PIB y el IPC del 2,9% en noviembre a las políticas del Banco Central y a los ciudadanos?

El PMI compuesto se situó en 46,2, por debajo de 50, lo que indica contracción de la actividad empresarial y sugiere mayor probabilidad de que la economía entre en recesión en el cuarto trimestre.

¿Qué dice el PMI de noviembre sobre la actividad empresarial y qué implicaciones tiene para la economía francesa?

Las exportaciones se contrajeron fuertemente y las importaciones subieron ligeramente, de modo que la contribución neta del comercio exterior fue negativa y tiró a la baja del PIB.

¿Cómo ha influido el comportamiento del comercio exterior en la caída del PIB francés en julio-septiembre?

Ya ocurrido: la caída sitúa a Francia a un paso de la recesión técnica porque suma al descenso previo del primer trimestre; posible: aumenta la probabilidad de que el cuarto trimestre confirme la recesión si la actividad sigue débil.

¿Qué consecuencias tiene la contracción del PIB del 0,2% en el tercer trimestre para la probabilidad de recesión técnica en Francia?

Insee corrigió estimaciones tras incorporar datos más completos de consumo, inversión y comercio exterior; la revisión refleja una caída mayor de la formación bruta de capital y el fuerte retroceso de las exportaciones.

¿Por qué ha revisado Insee a la baja la cifra del PIB del tercer trimestre a -0,2%?

La inflación se desaceleró cinco décimas en noviembre hasta el 2,9% interanual, moderada por el menor incremento en el precio de la energía.

El índice PMI de noviembre cayó a 46,2 puntos, su nivel más bajo en seis meses, reforzando la probabilidad de un cuarto trimestre en negativo.

El riesgo de recesión técnica aumenta tras la caída de las exportaciones en un 1,6% y el retroceso de la formación bruta de capital fijo.

La economía francesa se contrajo un 0,2% en el tercer trimestre, empeorando la estimación inicial del -0,1% según el Insee.

La economía francesa, la segunda mayor de la zona euro, experimentó una contracción del 0,2% entre julio y septiembre en comparación con los tres meses anteriores, cuando el PIB galo se estancó, según la segunda lectura del dato publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee).

El instituto estadístico francés ha revisado a la baja su primera estimación del dato de actividad, que el pasado 30 de octubre había anticipado en el -0,1%.

Francia ya estuvo este año a punto de entrar en recesión técnica, que implica encadenar dos trimestres de caída de la actividad, tras experimentar una contracción del PIB del 0,2% entre enero y marzo a la que siguió un estancamiento de la actividad entre abril y junio.

Según los datos de Insee, el consumo de los hogares se aceleró ligeramente y creció tres décimas, frente al 0,2% del trimestre anterior; aunque la formación bruta de capital fijo volvió a descender este trimestre, con una caída del 0,9% desde el retroceso de medio punto porcentual de los tres meses anteriores.

De su lado, el gasto en consumo del Gobierno aumentó un 0,3%, un ritmo ligeramente menor que el 0,4% del trimestre anterior.

En general, la demanda interna final, excluyendo inventarios, se mantuvo estable y no contribuyó al crecimiento del PIB este trimestre.

Asimismo, las exportaciones se contrajeron drásticamente este trimestre, con una caída del 1,6% tras aumentar un 2,9% en los tres meses anteriores, mientras que las importaciones aumentaron un 0,1%, frente al 1% del segundo trimestre, por lo que la contribución del comercio exterior al crecimiento del PIB fue negativa.

PMI

El debilitamiento de la economía francesa corrobora los malos augurios de los datos del PMI, que evalúan la marcha de la actividad de las empresas del país, cuyo índice compuesto para el mes de noviembre ha empeorado a 46,2 puntos, frente a los 46,6 del mes de octubre, su nivel más bajo en seis meses.

Esto implica una mayor probabilidad "de que Francia entre en recesión técnica en el cuarto trimestre", según apuntaba Joe Hayes, economista principal de S&P Global Market Intelligence.

Por otro lado, Insee ha informado este viernes de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) del país galo se ha situado en noviembre en el 2,9% interanual, lo que implica una bajada de cinco décimas respecto del dato registrado en octubre.

El dato de inflación del penúltimo mes del año refleja la subida interanual del 19,2% del precio de la energía, frente al 24,1% del mes anterior, mientras que los alimentos frescos han subido un 9,4% en vez del 8% de octubre.

En el caso del IPC armonizado, empleado por Eurostat en sus estadísticas, la lectura preliminar de noviembre refleja una subida hasta el 3,2% interanual desde el 3,7% de octubre.