UGT reclama una referencia mínima de subida salarial del 4% para 2026-2028, propone incrementos adicionales según brechas salariales y pide extender las cláusulas de garantía salarial para proteger el poder adquisitivo.

¿Qué propone UGT Andalucía ante la evolución de la negociación colectiva y los resultados del informe?

La cláusula compensa a los empleados si la inflación supera lo pactado; solo 256 convenios la incluyen, beneficiando a 871.148 trabajadores, y está menos presente en convenios de empresa que sectoriales.

¿Qué papel tiene la cláusula de garantía salarial y cómo está implantada en los convenios andaluces?

La reducción responde a la menor cobertura de convenios; entre revisados y originarios hay menos acuerdos vigentes y muchas empresas han dejado de estar acogidas, reduciendo el número total de trabajadores protegidos.

¿Por qué ha caído un 11,76% el número de trabajadores con convenio vigente en Andalucía respecto a 2025?

Ya ocurrido: la subida queda por debajo del IPC adelantado del 3,31%, lo que implica pérdida de poder adquisitivo inmediata; podría traducirse en menos renta disponible para los trabajadores cubiertos por convenio.

¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores andaluces que la subida pactada quede 0,25 puntos por debajo de la inflación acumulada?

El dato de 3,06% procede del cálculo del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales sobre los convenios vigentes hasta octubre; esa media refleja las subidas acordadas en revisiones y originarios y no incorpora cláusulas automáticas en la mayoría de los acuerdos.

¿Por qué los salarios pactados en los convenios de Andalucía suben solo el 3,06% en los diez primeros meses de 2026?

UGT califica de crítica la situación de la negociación colectiva y reclama incrementos salariales mínimos del 4% para el periodo 2026-2028.

Solo el 38,73% de los convenios en la comunidad incluye una cláusula de garantía salarial para proteger el poder adquisitivo frente a las subidas de precios.

El número de trabajadores cubiertos por convenios vigentes se reduce un 11,76%, pasando a ser un total de 1.515.522 empleados.

Los salarios en los convenios colectivos de Andalucía suben un 3,06% de media hasta octubre, quedando 0,25 puntos por debajo del IPC acumulado (3,31%).

Los salarios pactados en los convenios colectivos vigentes en Andalucía suben de media un 3,06% en los diez primeros meses de 2026. La cifra queda 0,25 puntos por debajo de la inflación media acumulada hasta octubre, del 3,31%.

Son datos del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), recogidos por UGT Andalucía en su último informe de negociación colectiva. La referencia de inflación es el IPC adelantado nacional.

El informe recoge otro dato importante: se reduce la cobertura. El número de trabajadores con convenio vigente cae un 11,76% respecto al mismo periodo de 2025.

Hasta octubre había 661 convenios vigentes en Andalucía, 43 menos que un año antes (-6,11%). De ellos, 452 son revisados y 209 originarios.

Estos convenios amparan a 1.515.522 trabajadores de 255.561 empresas. Hace un año eran 1.717.410 trabajadores y 326.205 empresas. Las empresas acogidas caen un 21,66%.

Huelva es la única provincia donde aumenta el número de convenios, que pasa de 58 a 71 (+22,41%). Córdoba registra el mayor descenso (-20,90%), seguida de Almería (-11,86%).

En trabajadores cubiertos, crecen Málaga (+40,90%) y Jaén (+30,42%). Sevilla sufre el mayor retroceso relativo, del 44,11%.

El incremento salarial ponderado (ISP) varía según el territorio. Los convenios interprovinciales registran la mayor subida, del 5,36%. Entre las provincias destacan Sevilla (3,37%), Cádiz (3,35%) y Huelva (3,32%).

En el extremo contrario se sitúan Jaén (2,23%), Málaga (2,43%) y Almería (2,58%). Córdoba (3,13%) y Granada (3,07%) quedan en torno a la media.

El 51,41% de los trabajadores con convenio tiene una subida de entre el 3% y el 4%. Un 7,96% está cubierto por convenios con incrementos de entre el 0% y el 2%.

Los convenios de empresa son mayoría (83%), pero los sectoriales cubren al 95% de las plantillas: 1.439.591 personas.

Los 75.931 trabajadores con convenio de empresa tienen subidas inferiores a la media: un 2,15% en los convenios originarios y un 2,04% en los revisados.

Sin cláusula de garantía

Solo 256 convenios, el 38,73%, incluyen una cláusula de garantía salarial. Esta cláusula protege el poder adquisitivo si los precios suben más de lo pactado. Beneficia a 871.148 trabajadores.

La proporción es menor en los convenios de empresa (36,07%) que en los de sector (51,79%). Sevilla (48,42%), Málaga (44,34%) y Cádiz (43,36%) superan la media regional. Jaén (28,30%) y Almería (28,85%) presentan la menor implantación.

La jornada media pactada es de 39,42 horas semanales, equivalente a 1.763 horas al año. Apenas ha variado desde 2021, cuando se situaba en 1.771 horas anuales.

Los convenios de sector fijan más horas (1.775,86 anuales) que los de empresa (1.693,47). Dentro de estos, la jornada en la empresa privada es de 1.739,48 horas, frente a 1.606,67 en la pública.

El 97% de los convenios (643 de 661) incluye cláusulas de salud laboral. Según datos provisionales de la Junta de Andalucía, hasta septiembre han muerto 101 trabajadores en accidente laboral. Además, se han registrado 79.734 accidentes con baja y 747 graves.

La valoración de UGT

El sindicato hace una lectura negativa de estos datos. «Estamos sufriendo una situación crítica de bloqueo de la Negociación Colectiva», afirma UGT.

Según sus cálculos, que compara el ISP con el IPC medio anual, la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años ronda el 9%.

A juicio del sindicato, la evolución de los salarios pactados «resulta del todo insuficiente frente a la inflación y frente a los beneficios empresariales que se están produciendo».

UGT responsabiliza a las organizaciones empresariales. Denuncia «la negativa de las organizaciones empresariales estatales para abordar la negociación de un VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva».

Y le suma «la resistencia de las patronales a la redistribución de la riqueza generada».

Sobre la cláusula de garantía salarial, el sindicato lamenta que «un mes más» tenga que «continuar denunciando» su escasa presencia en los convenios.

En materia de jornada, UGT sostiene que «la reducción respecto a las 40 horas es mínima». Achaca a «la negativa patronal a incluir la negociación de la reducción horaria en el Diálogo Social» que la negociación colectiva sea la vía para exigirla.

UGT Andalucía reclama una referencia mínima de subida salarial del 4% para el periodo 2026-2028, en línea con las propuestas sindicales para un nuevo AENC.

Propone además incrementos adicionales de hasta un 3%, según la brecha entre el salario medio de convenio y el del conjunto de la economía.

El sindicato pide también extender las cláusulas de garantía salarial. Las considera necesarias ante la subida de precios derivada de «la inestable situación geopolítica en la que nos encontramos».

La organización asegura que seguirá «trabajando y presionando» a través de la negociación colectiva para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora,