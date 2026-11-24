Además de la variedad clásica de brácteas rojas (90% en Almería), hay tonos blanco, marfil, rosa, amarillo, salmón, burdeos y novedades naranja; muchas floristerías ofrecen diseño, selección y montaje para empresas y hoteles.

¿Qué variedades de color y servicios ofrecen los productores y floristerías españolas para esta Navidad?

El calor adelantó la fecha de comercialización esta campaña porque la planta, sensible a luz y temperatura, desarrolló antes sus brácteas; por eso los viveros han empezado a vender antes.

¿Cómo afectan las temperaturas más cálidas al calendario de comercialización de la poinsettia?

Ya se ha mantenido la venta nacional como principal salida comercial, lo que limita la exposición a la volatilidad de exportación; en el futuro podría frenar crecimientos si la demanda interna cae.

¿Qué consecuencias tiene para los floricultores que la mayoría de la producción se venda en el mercado interior?

Porque los productores almerienses han incrementado la superficie y rendimiento, lo que ha supuesto un aumento del 3% en su producción, según la patronal local Plantaespaña.

¿Por qué ha aumentado la producción de flor de Pascua en Almería esta campaña?

Expertos aconsejan mantener la planta en interiores bien iluminados, regar solo cuando esté seca y trasplantarla a macetas más grandes tras las fiestas para alargar su vida.

El 90% de la producción almeriense corresponde a la clásica variedad roja, aunque ganan presencia tonos alternativos como blanco, rosa, amarillo o naranja.

Andalucía lidera la producción nacional con el 65% del total, destacando Almería con un 35% y un incremento del 3% en su producción esta temporada.

Los invernaderos españoles prevén comercializar 12,7 millones de flores de Pascua esta campaña, generando ventas superiores a los 50 millones de euros.

Los invernaderos españoles empiezan ya a comercializar la producción de flores de Pascua de esta campaña, con 12,7 millones de unidades y una previsión de ventas superior a los 50 millones de euros.

La producción se concentra en Andalucía (con el 65% del total, con protagonismo almeriense con el 35%). También hay tradición de este cultivo en Valencia, Cataluña y Murcia. Canarias aporta un millón de plantas al total nacional.

En la pasada campaña se comercializaron en España 10,7 millones de flores por 48 millones de euros.

La mayor parte de la producción española se queda en el mercado interior, aunque desde El Ejido en Almería se está empezando a ganar cuota en mercados internacionales.

España es el tercer mercado europeo para esta planta, tan solo superado por los de Alemania e Italia. Países Bajos es el gran productor.

La poinsettia o flor de Pascua no soporta bien los largos viajes transoceánicos, por lo que apenas se importa de grandes productores de flor cortada como Colombia, o Estados Unidos, líder en este producto vinculado a la Navidad.

El responsable de Plantaespaña -la sección de planta ornamental y flor cortada de la organización almeriense Coexphal-, Francisco Rubio, ha apuntado a EFE que "Almería, la primera zona productora, ha incrementado esta campaña un 3% su producción.

Los agricultores han ajustado sus márgenes para no repercutir en el precio el alza de los costes de producción, destaca la patronal.

Rubio ha indicado que el 90 % de la producción almeriense es de la variedad clásica de brácteas rojas, aunque las otras tonalidades de colores como blanco, marfil, rosa, amarillo, salmón o burdeos también se pueden adquirir en los puntos de venta.

La joven floricultora Regla del Moral ha plantado este año como novedad variedades de flor de Pascua de color naranja en su invernadero de Chipiona (Cádiz), de 2.400 metros cuadrados.

De las 11.300 macetas de 14 centímetros que ha cultivado, una cuarta parte ya está vendida, ha comentado.

La Asociación Española de Floristas (AEFI) ha destacado que es tendencia combinar flor de Pascua con ramas, piñas, verdes, musgo, flores secas y frutos ornamentales.

En AEFI han agregado que muchas floristerías ofrecen un servicio de diseño y selección de adornos y árboles y su montaje para empresas, hoteles, comercios y establecimientos "que desean crear una imagen cuidada y coherente con su identidad".

El calor de las últimas semanas, por encima de la media de temperaturas de los últimos años, ha adelantado incluso la fecha de comercialización. Las poinsettias se suelen plantar en verano.

Para todo el año

Es un cultivo delicado, muy sensible a los cambios de luz y temperatura.

Aunque es un adorno típico de Navidad no es una planta de temporada. Con los cuidados adecuados puede alargar su vida y seguir creciendo.

La poinsettia, es una planta tropical que no tolera el frío. En invierno debe estar en interior y resguardada.

Según aconsejan la Asociación Española de Centros de Jardinería (AECJ), integrada en la patronal de exportadoras FEPEX, la Poinsettia sólo se tiene que regar cuando está seca, debe tener buena luz y evitar las corrientes de aire.

Igualmente, desde Coexphal, se recomienda poner la Poinsettia en un lugar de la casa o estancia bien iluminado y utilizar la técnica del trasplante una vez pasadas las fiestas navideñas.

Pasar la flor a macetas más grandes, aplicar abono y no regar en exceso parecen las claves para lograr su supervivencia.

Posteriormente, con la llegada del calor se puede colocar en el exterior, pero también en lugares templados, sin corrientes de aire y con acceso a la luz natural.