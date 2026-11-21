La nueva Autoridad estaría financiada por una tasa específica sobre bancos y aseguradoras y su objetivo sería defender los derechos del cliente financiero, con refuerzo paralelo de la CNMV y la CNMC según ambos programas.

¿Quién sería responsable de supervisar al cliente financiero si se crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero propuesta por PSOE y Frente Amplio?

La medida busca compensar costes de rescates pasados y financiar políticas públicas mediante un tramo estatal sobre depósitos, y refleja su apuesta por una mayor intervención y financiación pública del sector.

¿Qué hay detrás de la propuesta del Frente Amplio de elevar el impuesto sobre depósitos al 1% y hacer permanente el gravamen a la banca?

Afectaría a la neutralidad fiscal entre vehículos de ahorro, reduciendo distorsiones que actualmente favorecen unas fórmulas sobre otras mientras el dinero no se liquide.

¿Cómo afectaría a los ahorradores la medida del PP de aplicar el mismo trato fiscal a fondos, planes y cuentas mientras el dinero permanezca invertido?

Ya ha generado debate público y preocupación en la banca por la obligación de comercializar un producto estandarizado, y ha servido para situar la oferta del Frente Amplio como la más intervencionista en materia hipotecaria.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la propuesta del Frente Amplio de una hipoteca pública a tipo fijo obligatoria para todas las entidades?

El PSOE quiere limitar la especulación financiera sobre compañías con capitalización superior a 1.000 millones y recaudar para políticas públicas, pasando del 0,2% actual al 0,4% en esas compras.

¿Por qué el PSOE propone doblar la tasa Tobin al 0,4% en la compra de acciones de grandes cotizadas?

Vox enfoca sus medidas en la reducción generalizada de impuestos (IRPF, IVA y Sociedades) y en una desregulación basada en derogar tres normas por cada nueva que se apruebe.

El Frente Amplio aboga por la creación de una banca pública estatal, la implantación de una hipoteca pública a tipo fijo obligatoria para todas las entidades y la permanencia del impuesto a la banca.

El PP propone unificar la fiscalidad de las distintas formas de ahorro mientras permanezcan invertidas, despolitizar el Banco de España y la CNMV, y salir del capital de empresas como CaixaBank, Talgo y Telefónica.

El PSOE plantea duplicar la 'tasa Tobin' al 0,4%, subir las rentas del capital al 35% a partir de 300.000 euros y crear una tasa específica para la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

A falta de una semana para las elecciones generales del 29N, los grandes partidos en liza ya han vislumbrado algunas de sus propuestas estrella en materia de vivienda, energía, defensa o impuestos. También en educación y sanidad.

Por ahora, han tenido lugar dos grandes debates: el económico a cuatro bandas que enfrentó a Carlos Cuerpo (por el PSOE, aunque no milita en el partido, sino en calidad de actual ministro de Economía), Juan Bravo (PP), Pablo Bustinduy (Frente Amplio) y José María Figaredo (Vox).

Y el muy esperado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, donde el líder del PP acorraló en todos los frentes del cara a cara a un presidente del Gobierno a la defensiva, sin respuestas y sin pulso.

Todavía queda pendiente un tercer gran debate general entre los cuatro principales espadas, el jueves próximo, en el que será la prueba de fuego definitiva para Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Ada Colau (Frente Amplio) y Santiago Abascal (Vox).

Antes del mismo, también es importante conocer las medidas financieras que tomarían éstos si llegan a la Moncloa en solitario o en coalición, como todas las encuestas parecen indicar. Propuestas que giran en torno a duplicar la 'tasa Tobin', promover la misma fiscalidad para toda clase de ahorro que sea invertido o lanzar una hipoteca pública a tipo fijo, entre otras.

PSOE

La propuesta central del PSOE es doblar la tasa Tobin: el impuesto a las transacciones financieras pasaría del 0,2% al 0,4% para la compra de acciones de empresas españolas cotizadas con capitalización superior a 1.000 millones de euros.

También elevaría el tipo máximo de las rentas del capital hasta el 35% para rendimientos superiores a 300.000 euros (frente al 30% actual), manteniendo los tipos inferiores para tramos menores.

En banca, plantea una tasa específica sobre entidades bancarias y aseguradoras para financiar íntegramente la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, si bien su programa no dice literalmente que vaya a convertir el actual impuesto a la banca en permanente. Tampoco que lo vaya a prorrogar o suprimir.

Asimismo, pone sobre la mesa el refuerzo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y nuevas tasas sobre grandes tecnológicas, grandes corporaciones y empresas con grandes brechas salariales entre los grandes directivos y el conjunto de los empleados.

PP

El PP busca eliminar impuestos que, según sus dirigentes, frenan la inversión. En algún mitin de campaña han deslizado la posible supresión del gravamen bancario, aunque esto no se menciona expresamente en su programa.

Además, opta por un trato fiscal equivalente para las distintas formas de ahorro (fondos de inversión, planes de pensiones, cuentas remuneradas u otros vehículos) mientras el dinero permanezca invertido. Sin más detalles al respecto.

Por otra parte, aboga por despolitizar el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con dirigentes independientes, con prestigio profesional y sin cargos políticos recientes.

En una entrevista radiofónica, Bravo adelantó que, si el PP gobierna, el Estado saldrá de CaixaBank, Talgo y Telefónica. Pero no mencionó a Indra, Aena, Redeia, Enagás o IAG.

Frente Amplio

El programa del Frente Amplio en cuestión de banca, mercados financieros y supervisión y protección es el más extenso de todos, pero también el más intervencionista.

Su documento recoge el crear una banca pública estatal con el ICO, Correos y la participación estatal del 18% en CaixaBank; hacer permanente el impuesto a la banca y elevar el impuesto sobre depósitos del 0,03% al 1%, mediante un tramo estatal destinado a compensar los costes del rescate bancario. Y sobresale su idea de una hipoteca pública a tipo fijo de oferta obligatoria en todas las entidades bancarias. Es decir, no se limitaría al banco público: cualquier entidad financiera debería comercializarla. Aunque tampoco la desarrolla.

En otro orden, propone ampliar el impuesto sobre transacciones financieras (tasa Tobin) a renta fija (0,1%), acciones (0,2%) y derivados (0,3%), así como limitar dividendos y recompras de acciones si comprometen la solvencia o el crédito.

También incide en crear la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, reforzar la CNMV, oposicionar el acceso al Banco de España y limitar las retribuciones de la alta dirección en las empresas y bancos.

Igualmente reseñable es su propuesta de fijar un tipo marginal del 100% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la parte de una herencia que supere 10 millones de euros por heredero y un tramo del 75% para herencias entre 5 y 10 millones. O una tributación mínima del 2% anual sobre patrimonios superiores a un millón de euros, y del 3% para grandes fortunas de más de 50 millones. Medidas más de carácter fiscal, como el impuesto mínimo del 20% a las grandes corporaciones, pero que también tendrían su reflejo en el mundo financiero, del ahorro y la inversión.

Vox

El enfoque de Vox es la reducción general de impuestos (IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades), la desregulación y la remigración. A grandes rasgos, propone derogar tres normas por cada nueva que se cree, el silencio administrativo positivo y una ventanilla única como parte de una desregulación amplia, orientados a reducir cargas regulatorias para empresas y autónomos.

En resumen, PP y Vox apuestan por rebajas fiscales y menos cargas; PSOE eleva la tributación financiera y refuerza la protección del cliente; y el Frente Amplio plantea la intervención más profunda, con banca pública, impuestos bancarios y límites a concentraciones y recompras.