El comprador puede acabar soportando el coste adicional porque notarios y proveedores repercuten esas tarifas en sus minutas; además, la nota continuada es la que usan notarios para vigilar la compraventa y podría subir su coste.

Cómo afecta este cambio a un ciudadano que compra una vivienda y utiliza una nota simple o una nota continuada

Alegan que la nota telemática actual se emite desde un registro electrónico con firma cualificada, trazabilidad y exigencias de ciberseguridad propias de una infraestructura crítica, lo que incrementa los costes del servicio.

Qué argumentos dan los registradores para sostener que el servicio telemático justifica aranceles superiores a la nota presencial de 3 euros

Ya ha provocado más de 3.500 recursos de notarios y informes contrarios de la AEB y del Consejo de Consumidores; en el futuro podría abrirse riesgo de nulidad si falta una memoria de impacto económico que justifique los costes.

Qué consecuencias ha tenido ya la consolidación de esos aranceles para notarios, banca y consumidores, y qué podría pasar después

Esas resoluciones entienden que la normativa de 1989 sólo permite cobrar 3,01 euros por nota simple presencial y que no hay motivación legal para los 12,03 euros por información continuada.

¿Qué dicen las sentencias de los tribunales superiores de Asturias y Extremadura sobre las tarifas de 9,02 y 12,03 euros?

El Ejecutivo busca dar cobertura legal a tarifas telemáticas que se llevan aplicando de facto y evitar el vacío jurídico señalado por sentencias autonómicas, para poder aprobar el texto antes del 29 de noviembre mediante urgencia.

¿Por qué el Gobierno quiere tramitar de urgencia el real decreto que legitima los aranceles telemáticos de los registradores de la propiedad?

El colectivo notarial estima que la emisión de notas telemáticas genera unos 270 millones de euros anuales para el Registro, un coste que se repercute directamente en los ciudadanos al comprar una vivienda.

Los opositores denuncian la falta de una Memoria de Análisis de Impacto Normativo que justifique los costes del servicio y advierten de que la digitalización debería haber abaratado el trámite en lugar de encarecerlo.

Notarios, la banca (AEB) y el Consejo de Consumidores se oponen a la medida, fundamentados en sentencias judiciales que fijan el coste legal en 3,01 euros al no existir motivación para el cobro actual.

El Gobierno tramita de urgencia un real decreto ley para dar respaldo legal a las tarifas telemáticas de los registradores de la propiedad (9,02 € por nota simple y 12,03 € por información continuada) antes del 29 de noviembre.

El Gobierno envió el viernes pasado al Consejo de Estado el real decreto ley que da respaldo legal a los aranceles del servicio telemático de los registradores de la propiedad. La pretensión es que tenga el visto bueno por el trámite de urgencia (en ocho días) y se pueda aprobar en Consejo de Ministros antes del 29-N.

Hace más de dos décadas que el Registro cobra 9,02 euros por enviar una nota simple telemática, en la mayor parte de los casos para una operación inmobiliaria, y 12,03 euros si se trata de un servicio de información registral continuado, para vigilar en tiempo real que no haya cambios mientras se realiza la transacción.

El problema es que esas tarifas no están recogidas en ninguna norma legal, algo que han puesto de manifiesto dos sentencias de los tribunales superiores de Justicia de Asturias y Extremadura, que entienden que el único coste que se puede achacar, con arreglo a la legislación vigente de 1989, es de 3,01 euros por nota simple, solicitada de forma presencial.

El colectivo más afectado por esta subida es el de los notarios, en guerra permanente con los registradores, y que han puesto ya más de 3.500 recursos contra unos precios que no cuentan con respaldo legal alguno, más allá de las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños.

Además del rechazo frontal de los notarios, con los fundamentos de derecho de las sentencias mencionadas, los letrados del Consejo de Estado se han encontrado con informes en contra de la Asociación Española de Banca (AEB) y del Consejo de Consumidores y Usuarios (con la excepción de los usuarios financieros de Asufin que apoyan la medida).

Ambos informes coinciden en el argumento principal de las sentencias de que "no hay motivación legal alguna que sustente el cobro de 12,03 euros por la emisión y envío de la citada nota simple con información continuada”.

Evidentemente, cuando se hizo la legislación (hace 37 años) no existían los medios telemáticos actuales para prestar el servicio. Pero de la misma manera, tanto la patronal bancaria como el consejo de consumidores advierten que la digitalización debería haber generado un coste menor del servicio, no mayor.

Hay que recordar que el cambio normativo que contempla el decreto se justifica por la obligación legal desde 2023 de dar todos los servicios del Registro de forma electrónica, aunque se venían emitiendo notas telemáticas desde mucho antes.

La propia decana del Colegio de Registradores ha señalado en varias ocasiones que el servicio que hoy se da no se puede comparar con lo que la nota simple ordinaria de 3 euros. Hoy se emite desde un registro electrónico, con firma cualificada, trazabilidad completa y exigencias de ciberseguridad propias de una infraestructura crítica.

De lo que se trata, señalan, es de darle a ese servicio a los ciudadanos, para que hagan con seguridad sus operaciones inmobiliarias sin coste, una vez que se le ponga una base económica y jurídica estable.

Frente a esos argumentos, desde el ámbito notarial se ha criticado con dureza esa justificación económica de los costes del servicio. Sobre todo porque lleva mucho tiempo cobrándose y realizándose de forma tácita, sobre todo en temas de vivienda, como para que no se haya amortizado casi del todo.

Los notarios rechazan que se pueda argumentar el coste con la ley 11/2023 que creó el registro electrónico. Sobre todo porque la nota continuada con la que trabajan al vigilar la legalidad de la compraventa de viviendas (por ejemplo), funciona con medios telemáticos desde el año 1995.

Vivienda en liza

Una cuestión en la que coinciden todos los informes que se oponen a este respaldo legal que se quiere dar a la subida de facto de las inscripciones registrales, es la falta de un informe económico (Memoria de Análisis de Impacto Normativo) en el que se puedan comprobar los costes del servicio y la previsión de ingresos que se supone que debe generar el servicio.

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que, en la primera versión del proyecto de ley no se llegaba a justificar, de forma clara, la existencia de un coste adicional merecedor de compensación ni la cuantía necesaria para cubrir ese coste asociado al servicio prestado.

Ese es un extremo que se puede solventar durante la elaboración definitiva del texto y, sobre todo, ante la exigencia legal de que exista esa memoria si no se quiere entrar en un riesgo de nulidad del proyecto.

Notarios, banca y consumidores recuerdan que se trata de un coste que afecta a algo tan esencial en estos momentos como el coste adicional que hay que pagar en la compra de una vivienda. Lógicamente, los precios tan pequeños de las notas simples y cualificadas no son significativos, y evitan que un particular ponga demandas por ello.

Desde el ámbito de los consumidores se recuerda que, aunque los notarios sean los grandes usuarios del servicio telemático de notas registrales, en sus minutas siempre acaban repercutiendo el coste a los particulares que requieren sus servicios, por lo que es un coste que al final pagan todos los ciudadanos.

Desde el colectivo de notarios sí tienen montada una cruzada total contra la consolidación de esta subida sin la justificación económica ni la base argumental adecuada. Sobre todo tras las dos sentencias conocidas y pendientes de que pueda pronunciarse más adelante el Tribunal Supremo.

No existen datos oficiales del volumen de ingresos que generan cada año las notas simples y cualificadas en los registros de la propiedad y mercantiles. Fuentes no oficiales cercanas al ámbito de los notarios calculan que se pueden llegar a sacar dos millones de notas al mes, de las que las tres cuartas partes serían cualificadas y el resto simples.

La estimación que se maneja entre los notarios es que eso puede suponer un volumen de 270 millones de euros al año de ingresos para el Registro, de los que la mitad se destinarían al Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.