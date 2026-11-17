Cádiz lidera con 6.599 millones (20,3% del total), seguida de Sevilla; Huelva registra el mayor crecimiento porcentual (17%) y Córdoba, Almería, Granada y Málaga alcanzan récordes históricos en el periodo enero-septiembre.

Ya ocurrido: las importaciones energéticas elevan el déficit regional hasta 2.549 millones porque Andalucía importa gran parte de la energía que entra en España. En contraste, la balanza no energética presenta un superávit de 5.199 millones.

¿Cómo afecta a la balanza comercial andaluza el aumento de las importaciones de energía?

La industria impulsa el avance: combustibles y aceites minerales; minerales metalíferos y cobre destacan, junto con maquinaria y material eléctrico. En agroalimentación, hortalizas, aceite de oliva y frutas aportan volumen y liderazgo nacional.

Ya ocurrido: Andalucía alcanza 3.440 millones a Asia, un 19,1% más, lo que diversifica mercados y reduce dependencia de América. Podría ocurrir: mayor exposición a la demanda y riesgos comerciales asiáticos, especialmente a China.

¿Qué consecuencias tiene para Andalucía que Asia supere a América como segundo destino de sus exportaciones?

La subida responde a un aumento generalizado de las ventas industriales y agroalimentarias, el fuerte avance en Europa (22.519 millones) y la ganancia de peso de Asia, que supera ya a América, además de crecimientos destacados en capítulos como combustibles y minerales.

¿Por qué han subido las exportaciones andaluzas hasta 32.547 millones entre enero y septiembre de 2026?

Cádiz se sitúa como la provincia líder en ventas al exterior con 6.599 millones de euros, mientras que Huelva registra el mayor aumento provincial (+17%).

Los combustibles y aceites minerales junto con los minerales metalíferos encabezan los mayores incrementos exportadores en el sector industrial.

Asia supera a América como el segundo mercado continental para la región tras incrementarse las ventas un 19,1%, impulsadas principalmente por el crecimiento en China (+45%).

Las exportaciones de Andalucía alcanzaron los 32.547 millones de euros entre enero y septiembre, marcando un récord histórico con un crecimiento del 7,9%.

Las exportaciones andaluzas alcanzaron entre enero y septiembre un récord histórico para los nueve primeros meses de un año desde que se tienen datos homologables (1985): 32.547 millones de euros, con un crecimiento interanual del 7,9%.

El dato está hasta 3,7 puntos por encima de la subida media de España (4,2%), y superior también del incremento que experimentan las otras seis comunidades más exportadoras.

A este resultado contribuyen los mercados europeos, donde crece un 10,4%, como la diversificación que aporta Asia, que ya supera a América como segundo destino con el 10,6% del total de las ventas (3.440 millones), un 19,1% más que en los nueve primeros meses de 2025.

En un comunicado, la Junta destaca que Andalucía es la comunidad que más aporta al crecimiento de las exportaciones españolas en lo que va de 2026 (0,8 puntos) manteniéndose como tercera en ventas, con el 10,8% del total.

Según los datos oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborados por Andalucía TRADE, septiembre ha sumado 3.931 millones de euros, más del doble que el crecimiento medio de España (11,5%), lo que lo sitúa como el mejor septiembre de la historia.

Por su parte, las importaciones andaluzas entre enero y septiembre también crecieron, un 17%, lo que determina una tasa de cobertura del 92,7%.

La Junta destaca que la balanza, aunque deficitaria en 2.549 millones de euros, está 7,9 puntos por encima de la media de España que, con una tasa de cobertura del 84,8%, sufre un déficit de 53.638 millones de euros.

El déficit comercial andaluz está motivado principalmente por el encarecimiento de los precios internacionales de la energía, derivado de los conflictos internacionales, especialmente del petróleo.

En este contexto, cabe señalar que una parte importante de la energía que importa España para abastecer a todo el país entra por Andalucía, computando negativamente en su balanza, aunque no sea para el consumo de la región.

Si se analiza la balanza comercial no energética, el sector exterior andaluz presenta un balance altamente positivo en 2026, gracias a un superávit comercial no energético de 5.199 millones de euros, con una tasa de cobertura del 124,4%.

Esta situación contrasta con la del conjunto de España, que, en el plano no energético, continúa sufriendo déficit comercial, de 30.492 millones de euros, con una tasa de cobertura del 90%, alejada del equilibrio, y más de 34,4 puntos por debajo de la andaluza.

Industria

Entre enero y septiembre de 2026, los mayores crecimientos se están produciendo en ámbitos relacionados con la industria.

El primer capítulo en ventas es el de combustibles y aceites minerales, con 4.836 millones (14,9% sobre el total) y un crecimiento del 35%, el segundo mayor del Top10.

Igualmente, el mayor crecimiento de este ranking le corresponde a los minerales metalíferos, escorias y cenizas, con un 53% más que en los nueve primeros meses de 2025, para llegar a los 1.857 millones, que sitúan a este capítulo en quinta posición, con el 5,7% del total.

Le sigue, en sexta posición, el cobre y sus manufacturas, con 1.701 millones (5,2% del total) y un alza del 1,1%, que supone su mejor registro para los nueve primeros meses de un año.

El séptimo capítulo lo componen las aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, que suman 1.329 millones, cifra equivalente a la del año anterior, con un ligero retroceso del 0,4% (4,1% del total).

También con cifra récord de 1.295 millones de euros (4% del total) le siguen las máquinas, aparatos y material eléctrico, que crecen un 2%; y el capítulo de fundición, hierro y acero, que alcanza los 794 millones (2,4% del total), con una subida del 17,4%, la tercera mejor del Top10.

Cierran el ranking de los 10 primeros productos las máquinas y aparatos mecánicos, con 641 millones y un descenso del 4,6% (2% del total).

Agroalimentario

Las hortalizas componen el segundo capítulo en ventas de Andalucía y presentan su mejor registro para el periodo entre enero y septiembre.

Son 3.426 millones de euros (10,5% del total) y una subida interanual del 12,4%, que permiten a la comunidad liderar las ventas de verduras de España, con el 48% del total.

Siguiendo en el ámbito agroalimentario, el aceite de oliva ocupa la tercera posición del ranking, dentro del capítulo de grasas y aceites (3.417 millones), si bien las ventas han bajado un 9% hasta los 2.646 millones (8,1% del total), principalmente por la bajada de precios.

También es líder nacional Andalucía en este capítulo, con el 71% de las ventas españolas al mundo.

Le siguen las frutas, que alcanzan cifras récord en los primeros nueve meses del año, con unas ventas de 2.807 millones de euros (8,6% del total de lo exportado), y un crecimiento del 2%.

China, la mayor subida

Al crecimiento cuantitativo de las exportaciones le acompaña un crecimiento cualitativo respecto al destino de las ventas. Comparando con los 9 primeros meses de 2025, crecen ocho de los 10 primeros países del ranking.

Por áreas geográficas, Asia se ha convertido en el segundo mercado continental de Andalucía, superando a América: con 3.440 millones de euros y una subida del 19,1%, supone el 10,6% del total de las ventas, medio punto por encima de la factura americana, que se sitúa en 3.284 millones, un 0,1% más.

A este crecimiento en los mercados asiáticos se une la fortaleza que el sector exterior andaluz muestra en su mercado natural, el europeo, donde sus ventas crecen un 10,4%, hasta los 22.519 millones de euros, con crecimiento en todos sus principales mercados.

La fuerte subida en Asia está protagonizada principalmente por China, que arroja el mayor crecimiento del Top10 de destinos, con un 45% más que en enero-septiembre de 2025, hasta alcanzar los 1.628 millones.

Es el sexto destino mundial de las ventas andaluzas, con un peso del 5% sobre el total.

Italia ocupa la segunda posición, en crecimiento y también factura de las exportaciones, con un 21,8% más, hasta alcanzar los 3.416 millones de euros, que representan el 10,5% del total.

Le siguen en crecimiento Francia, con un 15,5%, siendo el cuarto mercado en ventas, con 3.111 millones (9,6%); y Portugal, con 3.245 millones (10% del total), que registra un avance del 12,5%, desde el tercer puesto del ranking.

El primer destino mundial de Andalucía continúa siendo Alemania con 3.511 millones de euros (10,8% del total) y un crecimiento del 2,5%, mientras que el primero no europeo sigue siendo Estados Unidos, que alcanza los 1.931 millones (5,9%), aunque experimenta un descenso del 3,2%.

Le siguen de cerca China; y Reino Unido, que desde el séptimo puesto registra 1.516 millones de euros (4,7%) y una bajada del 5,1%.

Cerrando el ranking, ascienden también en ventas Países Bajos, desde la octava posición, con 1.364 millones (4,2%) y un crecimiento del 4,3%; seguido de Marruecos, con 1.339 millones (4,1%) y un avance del 0,7%; y Bélgica, con 822 millones (2,5%), que registra un incremento del 10,2% respecto a enero-septiembre de 2025.

Cádiz líder

A la diversificación de destinos, el sector exterior andaluz incorpora la diversificación del origen de las ventas, al crecer seis de las ocho provincias, cuatro de ellas con récord histórico (Córdoba, Almería, Granada y Málaga) y cinco presentan balanza comercial positiva.

Huelva es la provincia que más crece en ventas, un 17% más que en los primeros nueve meses de 2025, lo que la mantiene como tercera del ranking, con el 19,7% del total andaluz que suponen los 6.403 millones de euros en ventas al exterior.

No obstante, en cifras absolutas Cádiz ha escalado hasta la primera posición del ranking exportador de Andalucía, 6.599 millones de euros (20,3% del total) y un crecimiento del 7,8% respecto a los primeros nueve meses de 2025.

Con estas cifras supera a Sevilla, que pasa a la segunda posición, con 6.460 millones de euros (19,9%), al bajar un 2,5% su factura exportadora. No obstante, mantiene un superávit de 1.174 millones.

La cuarta posición es para la provincia de Almería, que con un peso sobre el total del 14,6%, alcanzó su mayor registro para un periodo enero-septiembre desde que se tienen datos homologables (1985): 4.753 millones de euros, un 11,7% más y un superávit de 1.549 millones, el mayor de Andalucía.

El segundo mayor crecimiento de Andalucía le corresponde a Málaga, con un 12,7% más que entre enero y septiembre de 2025, lo que le permite alcanzar su mejor registro histórico, 2.917 millones de euros (9%), que la sitúan como quinta provincia exportadora, con el 9% del total.

Córdoba ocupa el sexto lugar del ranking, alcanzando también un récord exportador en los primeros nueve meses del año de 2.892 millones de euros (8,9% del total), con un crecimiento del 10,5% y un superávit de 1.056 millones.

En séptima posición y también con récord exportador está Granada, con 1.439 millones (4,4%) y un incremento del 7,7%, que le permite disfrutar de un superávit comercial de 51 millones de euros.

Por su parte, Jaén, con 1.084 millones (3,3%), presenta una bajada del 5,5%, pero mantiene una balanza comercial positiva de 48 millones de euros.